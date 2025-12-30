Mới nhất
Hà Nội: Danh tính 3 đối tượng khống chế, tấn công dã man nam thanh niên tại bến xe Giáp Bát

Thứ ba, 20:37 30/12/2025 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Rạng sáng 28/12, từ mâu thuẫn nhỏ trong lúc sạc xe điện tại khu vực công cộng, nhóm 3 thanh niên đã tấn công dã man một thanh niên khác tại bến xe Giáp Bát (phường Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại bến xe Giáp Bát (phường Hoàng Mai)

Danh tính các đối tượng gồm: Vũ Mạnh Thắng (SN 1991), Vũ Mạnh Toàn (SN 1988, anh ruột Thắng) và Đoàn Giang Nam (SN 1990), cùng trú tại phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội.

Hà Nội: Bắt giữ nhóm đối tượng tấn công dã man tại bến xe Giáp Bát - Ảnh 1.

3 đối tượng trong vụ án. Ảnh: CAHN

Trước đó, vào khoảng 0h24 ngày 28/12, Cảnh sát 113 nhận được tin báo về việc anh S. bị 3 đối tượng hành hung, dùng dao đâm gây thương tích tại khu vực trạm sạc xe điện bến xe Giáp Bát. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu với vết thương phần mềm vùng đùi phải (tỷ lệ tổn hại sức khỏe 4%).

Từ lời khai của nạn nhân về chiếc ô tô màu đen của nhóm hung thủ, Công an phường Hoàng Mai đã rà soát toàn bộ địa bàn. Đến 10h ngày 29/12, các trinh sát phát hiện chiếc xe nghi vấn đang sạc pin tại Trung tâm đăng kiểm 2910D (phường Hoàng Mai).

Kiểm tra hành chính, người ngồi ghế lái là Vũ Mạnh Thắng đã phải thừa nhận hành vi phạm tội. Từ đây, hai đồng phạm là Vũ Mạnh Toàn và Đoàn Giang Nam cũng sa lưới.

Hà Nội: Bắt giữ nhóm đối tượng tấn công dã man tại bến xe Giáp Bát - Ảnh 2.

Sự việc được camera an ninh ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ video

Theo kết quả điều tra, khoảng 0h ngày 28/12, Thắng lái ô tô đến trạm sạc tại bến xe Giáp Bát thì gặp anh S. cũng đang sạc xe tại đây. Trong quá trình chờ đợi, hai bên xảy ra mâu thuẫn. 

Thắng sau đó gọi điện cho anh trai là Vũ Mạnh Toàn nhờ đến "dằn mặt" đối phương. Nhận được điện thoại của em, Toàn lúc này đang ngồi cùng Đoàn Giang Nam lập tức rủ Nam đi cùng. Trước khi đi, Toàn giấu trong túi quần một con dao gấp nhọn, lưỡi dài hơn 12cm.

Khi đến bến xe, nhóm của Thắng tiếp cận anh S. tại ki-ốt số 44-45, yêu cầu nạn nhân "ra ngoài nói chuyện". Khi anh S. bỏ chạy vào trong ki-ốt, các đối tượng lao theo kéo áo, giữ người. Lợi dụng lúc giằng co, Toàn rút dao lao tới cùng Nam khống chế và đâm một nhát trúng đùi phải anh S.

Chỉ khi người dân xung quanh hô hoán, can ngăn, các đối tượng mới dừng tay, cất dao và nhanh chóng rời khỏi hiện trường bằng ô tô.

Hà Nội: Bắt giữ nhóm đối tượng tấn công dã man tại bến xe Giáp Bát - Ảnh 3.

Con dao các đối tượng dùng để gây án tại Bến xe Giáp Bát. Ảnh: CAHN

Tại cơ quan công an, Toàn khai con dao dùng để đâm anh S. được một người bạn cho vào khoảng năm 2011, Toàn mang dao đi để phòng thân. Tiến hành xét nghiệm nước tiểu của Thắng, Toàn và Nam, kết quả cho thấy Nam và Toàn dương tính với ma túy đá Methaphetamin, Thắng âm tính.

Với các căn cứ, chứng cứ thu thập được, ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Mạnh Toàn, Đoàn Giang Nam về tội Cố ý gây thương tích, Vũ Mạnh Thắng về tội Gây rối trật tự công cộng; ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Tạm giữ hình sự 3 ngày đối với Vũ Mạnh Toàn, Đoàn Giang Nam về tội Cố ý gây thương tích, Vũ Mạnh Thắng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Riêng đối tượng Vũ Mạnh Toàn, do con dao đối tượng gây án là loại dao có tính sát thương cao, do vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội khởi tố thêm hành vi "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Hà Nội: Bắt giữ nhóm đối tượng tấn công dã man tại bến xe Giáp Bát - Ảnh 4.Hà Nội: Nam thanh niên bị nhóm người khống chế, dùng dao tấn công dã man tại quán nước

GĐXH - Nam thanh niên bị nhóm đối tượng truy đuổi vào một quán nước trong bến xe Giáp Bát (phường Hoàng Mai, TP Hà Nội). Tại đây, nạn nhân bị một người giữ chặt để đồng bọn dùng dao liên tục tấn tấn công. Sự việc khiến những người chứng kiến khiếp sợ không dám can ngăn.

