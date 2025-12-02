Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Mâu thuẫn khi xem cờ tướng đâm người nguy kịch

Thứ ba, 16:45 02/12/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn trong các lần xem đánh cờ tướng, Bùi Việt Đức đã dùng dao đâm ông Đoàn Văn S trả thù.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người" và ra quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Việt Đức (SN 1986, trú tại tổ 32 Kim Tân, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Đây là đối tượng đã dùng dao đâm ông Đoàn Văn S (SN 1973), tại khu vực đường Ngô Quyền, phường Lào Cai vào sáng 30/11/2025 do mâu thuẫn trong lúc đánh cờ tướng.

Trước đó, khoảng 10 giờ 07 ngày 30/11/2025, khi ông S đang xem đánh cờ tướng trước cửa số nhà 333 đường Ngô Quyền, Bùi Việt Đức bất ngờ dùng dao dài khoảng 25 cm đâm một nhát vào vùng sườn trái của ông rồi bỏ chạy.

Mâu thuẫn khi xem cờ tướng đâm người nguy kịch - Ảnh 1.

Đối tượng Bùi Việt Đức tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA Lào Cai

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an phường Lào Cai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, triển khai các biện pháp điều tra, truy bắt thành công đối tượng chỉ sau 20 phút gây án.

Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận xuất phát từ mâu thuẫn trong lời nói giữa Đức và ông S trong các lần xem đánh cờ tướng nên đã nung nấu ý định trả thù.

Đức đã thủ sẵn con dao gọt hoa quả trong người, lợi dụng ông S đang xem cờ liền đâm một nhát vào sườn trái của ông khiến nạn nhân bị bị tổn thương gan, dạ dày, phổi và vách ngăn. Ông S đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai điều trị, phẫu thuật cấp cứu và hiện qua cơn nguy kịch.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Mâu thuẫn khi xem cờ tướng đâm người nguy kịch - Ảnh 2.Mâu thuẫn nợ nần, đâm người khác trọng thương

GĐXH - Do mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc, giữa Đẫu và Cử có lời qua tiếng lại. Sau đó, Đẫu dùng dao đâm vào người khiến Cử tổn thương 23%.

Mâu thuẫn khi xem cờ tướng đâm người nguy kịch - Ảnh 3.Hà Nội: Nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong tại sân bóng

GĐXH - Hai nam sinh lớp 9 (xã Nội Bài, TP. Hà Nội) xảy ra mâu thuẫn, trong lúc xô xát, một học sinh đã sử dụng hung khí tấn công bạn học khiến nạn nhân tử vong.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Đâm người giữa đường ở Lâm Đồng rồi nói 'đâm nhầm, cho xin lỗi' trước khi bỏ đi

Đâm người giữa đường ở Lâm Đồng rồi nói 'đâm nhầm, cho xin lỗi' trước khi bỏ đi

Dùng dao đâm người nhà sau bữa nhậu

Dùng dao đâm người nhà sau bữa nhậu

Ghen tuông, người đàn ông chạy xe máy 300 km để đâm người

Ghen tuông, người đàn ông chạy xe máy 300 km để đâm người

Ghen tuông, chồng dùng kéo đâm người đàn ông lạ mặt trong phòng ngủ

Ghen tuông, chồng dùng kéo đâm người đàn ông lạ mặt trong phòng ngủ

Nghĩ mình bị "nhìn đểu", 2 thanh niên đâm người suýt chết

Nghĩ mình bị "nhìn đểu", 2 thanh niên đâm người suýt chết

Cùng chuyên mục

Bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp dây điện tại các trạm biến áp liên tỉnh

Bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp dây điện tại các trạm biến áp liên tỉnh

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp dây điện tại các Trạm biến áp liên tỉnh. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 400 triệu đồng.

Hà Nội: Tóm gọn đối tượng trộm xe máy lúc nửa đêm

Hà Nội: Tóm gọn đối tượng trộm xe máy lúc nửa đêm

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Nhận được tin báo có đối tượng trộm cắp trên đường Giải Phóng, Cảnh sát 113 Hà Nội đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp người dân khống chế và bắt giữ nghi phạm.

Lời khai của đối tượng lái ô tô đâm vào nhà chị ruột, tông tử vong em gái ở Tây Ninh

Lời khai của đối tượng lái ô tô đâm vào nhà chị ruột, tông tử vong em gái ở Tây Ninh

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, Nguyễn Tấn Thành khai nguyên nhân lái ô tô đâm vào nhà chị ruột, tông tử vong em gái là do mâu thuẫn gia đình trong thời gian dài.

Vụ anh trai dùng ô tô tông chết em gái ở Tây Ninh: Có thể đối diện mức án tử hình

Vụ anh trai dùng ô tô tông chết em gái ở Tây Ninh: Có thể đối diện mức án tử hình

Pháp luật - 21 giờ trước

Luật sư nhận định hành vi điều khiển ô tô tông chết em gái của Thành thể hiện tính côn đồ, cố ý thực hiện hành vi tới cùng và có thể đối diện hình phạt cao nhất là tử hình.

Mang súng đến đám cưới bắn 'góp vui', người đàn ông bị khởi tố

Mang súng đến đám cưới bắn 'góp vui', người đàn ông bị khởi tố

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Để góp vui cho đám cưới, người đàn ông ở Hà Tĩnh mang súng ngắn ra bắn chỉ thiên lên trời để tạo tiếng nổ thay cho tiếng pháo.

Bắt giám đốc công ty xuất khẩu lao động lừa đảo chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng

Bắt giám đốc công ty xuất khẩu lao động lừa đảo chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Thành Nhung (SN 1984, Giám đốc Công ty Thành Chung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an ra ‘tối hậu thư’ cảnh báo người đàn ông không chịu trả lại gần 500 triệu chuyển nhầm

Công an ra ‘tối hậu thư’ cảnh báo người đàn ông không chịu trả lại gần 500 triệu chuyển nhầm

Pháp luật - 1 ngày trước

Dù Công an nhiều lần làm việc và vận động, ông N.T.L trú phường Quảng Trị (Quảng Trị) vẫn không hợp tác hoàn trả 499 triệu đồng mà chị Nguyễn Thị Thu Thủy chuyển nhầm vào tài khoản. Công an cho biết nếu ông L tiếp tục cố tình không trả, vụ việc sẽ bị khởi tố theo quy định pháp luật.

Tạm giữ hình sự 1 đối tượng trong vụ tông xe, đánh người ở khu đô thị Geleximco An Khánh

Tạm giữ hình sự 1 đối tượng trong vụ tông xe, đánh người ở khu đô thị Geleximco An Khánh

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau va chạm giao thông tại khu đô thị Geleximco An Khánh (xã An Khánh, TP Hà Nội), 2 đối tượng đã điều khiển xe máy tông thẳng vào người anh L.V.H (SN 1991) sau đó hành hung nạn nhân dã man.

Hà Nội: Chủ quán karaoke và 17 nhân viên bị tạm giữ hình sự liên quan đến hàng loạt sai phạm

Hà Nội: Chủ quán karaoke và 17 nhân viên bị tạm giữ hình sự liên quan đến hàng loạt sai phạm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tiến hành kiểm tra quán Karaoke Monaza (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt sai phạm liên quan đến buôn bán hàng cấm, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và đánh bạc.

Người đàn ông ở Tây Ninh lao xe vào nhà chị ruột, khiến em gái tử vong

Người đàn ông ở Tây Ninh lao xe vào nhà chị ruột, khiến em gái tử vong

Pháp luật - 1 ngày trước

Nghi do mâu thuẫn từ trước, một người đàn ông ở Tây Ninh lái ô tô lao thẳng vào nhà chị ruột khi hai chị em đang đứng bên trong, khiến một phụ nữ tử vong.

Xem nhiều

Tạm giữ hình sự 1 đối tượng trong vụ tông xe, đánh người ở khu đô thị Geleximco An Khánh

Tạm giữ hình sự 1 đối tượng trong vụ tông xe, đánh người ở khu đô thị Geleximco An Khánh

Pháp luật

GĐXH - Sau va chạm giao thông tại khu đô thị Geleximco An Khánh (xã An Khánh, TP Hà Nội), 2 đối tượng đã điều khiển xe máy tông thẳng vào người anh L.V.H (SN 1991) sau đó hành hung nạn nhân dã man.

Lời khai của đối tượng lái ô tô đâm vào nhà chị ruột, tông tử vong em gái ở Tây Ninh

Lời khai của đối tượng lái ô tô đâm vào nhà chị ruột, tông tử vong em gái ở Tây Ninh

Pháp luật
Hoảng hồn cảnh ô tô con tông 'loạn xạ' khiến 1 người tử vong ở Tây Ninh

Hoảng hồn cảnh ô tô con tông 'loạn xạ' khiến 1 người tử vong ở Tây Ninh

Pháp luật
Người đàn ông ở Tây Ninh lao xe vào nhà chị ruột, khiến em gái tử vong

Người đàn ông ở Tây Ninh lao xe vào nhà chị ruột, khiến em gái tử vong

Pháp luật
Hà Nội: Chủ quán karaoke và 17 nhân viên bị tạm giữ hình sự liên quan đến hàng loạt sai phạm

Hà Nội: Chủ quán karaoke và 17 nhân viên bị tạm giữ hình sự liên quan đến hàng loạt sai phạm

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top