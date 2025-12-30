Trốn gần 19 tỷ đồng tiền thuế, hàng loạt chủ hộ kinh doanh bị khởi tố, bắt giam

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Trịnh Đình Loan (SN 1962), Nguyễn Văn Bền (SN 1959), Đỗ Văn Dảnh (SN 1982), Đinh Xuân Quyện (SN 1964, đều trú tại thôn Đông Mai, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên) về tội trốn thuế.

Cùng với đó, cơ quan CSĐT khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đinh Văn Quyển (SN 1955, trú tại thôn Đông Mai, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên) về tội trốn thuế.

Các đối tượng bị khởi tố về tội trốn thuế. Ảnh: Cơ quan Công an.

Quá trình điều tra của cơ quan Công an xác định, các bị can nói trên đều hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm chì, nhựa tái chế trong Công ty TNHH Làng nghề Đông Mai thuộc thôn Đông Mai.

Sau khi thu mua bình ắc quy đã qua sử dụng về, các bị can tháo dỡ lấy phần bột, lá chì bên trong để tái chế lại thành chì thành phẩm và bán ra thị trường. Mặc dù cơ sở hoạt động đã nhiều năm nhưng các đối tượng đều không thực hiện đúng việc kê khai, nộp thuế theo quy định. Tổng số tiền các đối tượng đã trốn thuế gây thất thoát ngân sách của Nhà nước gần 19 tỷ đồng.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.