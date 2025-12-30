Hà Nội: Bắt giam Giám đốc Công ty Ngọc Việt sau 'cú lừa' tại show 'Về đây bốn cánh chim trời'

Ngày 30/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1979; trú tại Xóm Đình, Triều Khúc, phường Thanh Liệt, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Thị Thu Hà là Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Ngọc Việt Education (trụ sở tại 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Giảng Võ, Hà Nội).

Từ tháng 6/2025, công ty này quảng bá rầm rộ về việc tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật mang tên “Về đây bốn cánh chim trời”.

Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1979; trú tại Xóm Đình, Triều Khúc, phường Thanh Liệt, Hà Nội). Ảnh: CAHN

Chương trình dự kiến diễn ra vào 20h00 ngày 28/12/2025 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà (đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm). Nội dung đêm nhạc được giới thiệu là tôn vinh các sáng tác của 4 nhạc sĩ huyền thoại: Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và Trần Tiến. Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của dàn nghệ sĩ hạng A đã ký hợp đồng như: Trần Thu Hà, Hồng Nhung, Đoan Trang, Phạm Thu Hà, Lê Hiếu, Vũ Thắng Lợi...

Chính vì quy mô lớn và dàn nghệ sĩ tên tuổi, sự kiện đã thu hút sự quan tâm lớn của khán giả. Công ty Ngọc Việt bắt đầu mở bán vé từ ngày 11/10/2025 qua nhiều kênh phân phối.

Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình thực hiện, mặc dù biết rõ buổi biểu diễn không đủ điều kiện để diễn ra (về thủ tục pháp lý hoặc các điều kiện tổ chức), nhưng Nguyễn Thị Thu Hà vẫn cố tình che giấu thông tin này.

Đối tượng vẫn chỉ đạo nhân viên thông báo chương trình tổ chức bình thường theo kế hoạch, tiếp tục bán vé và thu tiền của khán giả nhằm mục đích chiếm đoạt.

Đỉnh điểm của sự việc diễn ra vào tối 28/12/2025. Theo chỉ đạo của Hà, ban tổ chức vẫn mở cửa đón khán giả vào Cung thi đấu điền kinh như thật. Hàng nghìn người hâm mộ đã đến sân, ổn định chỗ ngồi và chờ đợi.

Tuy nhiên, sau khi yêu cầu khán giả chờ đến 20h30, đại diện Công ty Ngọc Việt bất ngờ thông báo chương trình bị hủy bỏ. Sự việc khiến hàng nghìn khán giả ngỡ ngàng, bức xúc tột độ ngay tại sân khấu. Nhiều người đã yêu cầu hoàn trả tiền vé và làm đơn trình báo đến cơ quan Công an ngay trong đêm.

Hiện tại, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các vi phạm liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.