Hà Nội: Danh tính 3 nạn nhân tử vong trong vụ cháy kho xưởng ở Chương Mỹ

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Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Liên quan đến vụ cháy xưởng gỗ vào sáng ngày 19/8 tại phường Chương Mỹ, Hà Nội, danh tính các nạn nhân tử vong và bị thương đã được cơ quan chức năng xác định

Theo đó, và hồi 10h23 phút, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) khu vực số 28 đã nhận được tin báo về một vụ cháy xảy ra tại Công ty TNHH sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật. Địa điểm xảy ra vụ việc tại Cụm công nghiệp Ngọc Hòa, phường Chương Mỹ, TP Hà Nội. Đây là đơn vị trực tiếp sử dụng nhà xưởng và cho thuê mặt bằng.

Hà Nội: Danh tính 3 nạn nhân tử vong trong vụ cháy kho xưởng ở Chương Mỹ - Ảnh 1.

Vụ cháy tại kho xưởng ở Chương Mỹ khiến 3 người tử vong. Ảnh: NDCC

Khu đất có diện tích khoảng 2.000m2 và được chia ra cho nhiều đơn vị thuê khác nhau. Trong đó, khu vực xảy ra hỏa hoạn là khu vực cho thuê làm xưởng gỗ nội thất của Công ty Mộc Bùi Gia. Sự cố đã gây sập đổ các cấu kiện xây dựng, làm 3 người tử vong và 3 người bị thương.

Danh tính 3 nạn nhân tử vong gồm: Vũ Ngọc K. (SN 1968, quê Hưng Yên), Nguyễn Văn T. (quê Nam Định) và Đinh Tuấn A. (quê Nam Định). Các nạn nhân bị thương gồm: Bùi Văn Đ. (sinh năm 1986), Kim Tuấn A. (sinh năm 2008) và Vũ Như T. (sinh năm 1987).

Hà Nội: Danh tính 3 nạn nhân tử vong trong vụ cháy kho xưởng ở Chương Mỹ - Ảnh 2.

Hiện trường vụ cháy kho xưởng ở Chương Mỹ sáng 19/8, Ảnh cắt từ video

Qua khai thác thông tin ban đầu của người làm việc trong xưởng, cơ quan chức năng ghi nhận có một vụ tai nạn lao động liên quan đến máy móc thiết bị dẫn đến nổ gây thương vong xảy ra trước khi đám cháy bùng phát. 

Sau khi triển khai lực lượng dập lửa, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn vào hồi 14h00 cùng ngày. Hiện tại, nguyên nhân dẫn đến vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Hà Nội: Danh tính 3 nạn nhân tử vong trong vụ cháy kho xưởng ở Chương Mỹ - Ảnh 3.Hà Nội: Cháy kho xưởng Chương Mỹ, phát hiện thi thể người tử vong sau khi dập lửa

GĐXH - Liên quan đến vụ cháy xưởng gỗ tại khu tiểu thủ công nghiệp Ngọc Hòa (phường Chương Mỹ, Hà Nội) xảy ra vào sáng ngày 19/8, lực lượng chức năng xác nhận đã tìm thấy thi thể các nạn nhân tại hiện trường sau khi dập tắt hoàn toàn đám cháy.

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