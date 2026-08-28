Hà Nội: Nhóm thanh niên trêu ghẹo cô gái, hành hung người bạn trai ngay giữa quán ăn ở Hà Nội

| Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Công an phường Phú Diễn (TP Hà Nội) đang khẩn trương truy xét nhóm thanh niên có hành vi trêu ghẹo cô gái rồi quay sang hành hung dã man bạn trai của cô gái và những người can ngăn ngay tại một quán ăn trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h10' ngày 25/8 tại một quán bia thuộc Khu đô thị Thành phố Giao lưu, đường Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, Hà Nội. 

Thời điểm trên, một nhóm khoảng 3 nam thanh niên ngồi ăn trong quán đã có hành vi trêu ghẹo một cô gái đang đi ăn cùng bạn trai ở bàn kế bên. Khi không được đáp lại, nhóm này quay sang khiêu khích và gây gổ với người bạn trai.

Hà Nội: Nhóm thanh niên trêu ghẹo cô gái, hành hung người bạn trai ngay giữa quán ăn ở Hà Nội - Ảnh 1.

Sự việc được camera của quán ăn ghi lại. Ảnh cắt từ video

Mặc dù nam thanh niên không phản ứng và quản lý quán đã ra sức can ngăn, nhưng chỉ ít phút sau, nhóm trên vẫn lao vào dùng tay chân đánh liên tiếp nạn nhân, gây náo loạn trong quán.

Một số người dân và thực khách tiến tới can ngăn cũng bị nhóm thanh niên chửi bới, đe dọa và hành hung.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Diễn (TP Hà Nội) đã trực tiếp tới hiện trường để ghi nhận thông tin và trích xuất dữ liệu camera an ninh.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục truy xét, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Hà Nội: Nhóm thanh niên trêu ghẹo cô gái, hành hung người bạn trai ngay giữa quán ăn ở Hà Nội - Ảnh 2.Hà Nội: Danh tính nhân viên bảo vệ hành hung dã man tài xế xe công nghệ trước cổng khu đô thị

GĐXH - Công an phường Hoàng Mai (TP. Hà Nội) đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, triệu tập các bên liên quan trong vụ nam bảo vệ hành hung dã man tài xế xe công nghệ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.


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