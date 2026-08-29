Hà Nội: Danh tính 2 đối tượng trêu ghẹo cô gái, hành hung bạn trai trong quán ăn ở Phú Diễn

Ngày 29/8, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, trước đó vào đêm ngày 25/8, Công an phường Phú Diễn tiếp nhận tin báo về vụ việc gây rối trật tự công cộng xảy ra tại đường số 2, Khu đô thị Thành phố Giao Lưu. Ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã khẩn trương triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường để xác minh, thu thập chứng cứ và xử lý vụ việc.

Qua quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định anh L.V.H. (sinh năm 1998) đã xảy ra mâu thuẫn với hai nam thanh niên là Đinh Xuân Đông (sinh năm 1995) và Đinh Văn Lương (sinh năm 1997, cùng trú tại tỉnh Ninh Bình).

Sự việc xảy ra tại một quán ăn trên địa bàn phường Phú Diễn. Ảnh cắt từ video

Nguyên nhân sự việc xuất phát từ việc Đông và Lương có hành vi trêu ghẹo một cô gái đi cùng anh H. Khi không được đáp lại, nhóm này lập tức quay sang chửi bới, khiêu khích và dùng tay đánh liên tiếp vào vùng mặt, đầu anh H.

Thậm chí, khi anh N.V.Đ. (sinh năm 2005) thấy sự việc bất bình lao vào can ngăn cũng bị hai đối tượng hung hãn hành hung, gây mất an ninh trật tự tại khu vực.

Hậu quả vụ việc khiến anh H. bị sưng nề vùng thái dương, chảy máu mũi; anh N.V.Đ. bị sưng nề vùng má phải.

Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CAHN

Tại cơ quan Công an, trước những tài liệu và chứng cứ không thể chối cãi, Đinh Xuân Đông và Đinh Văn Lương đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Công an phường Phú Diễn xác định hành vi của hai đối tượng đã có dấu hiệu cấu thành tội "Gây rối trật tự công cộng" quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hiện tại, Công an phường Phú Diễn đang tiếp tục phối hợp củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật nhằm răn đe, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.