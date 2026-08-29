Hà Nội: Danh tính 2 đối tượng trêu ghẹo cô gái, hành hung bạn trai trong quán ăn ở Phú Diễn

| Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chỉ trong thời gian ngắn tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Diễn (TP Hà Nội) đã nhanh chóng làm rõ và triệu tập 2 đối tượng có hành vi côn đồ, chửi bới và đánh đập dã man nam thực khách cùng người vào can ngăn ngay tại một quán ăn trên địa bàn.

Ngày 29/8, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, trước đó vào đêm ngày 25/8, Công an phường Phú Diễn tiếp nhận tin báo về vụ việc gây rối trật tự công cộng xảy ra tại đường số 2, Khu đô thị Thành phố Giao Lưu. Ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã khẩn trương triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường để xác minh, thu thập chứng cứ và xử lý vụ việc.

Qua quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định anh L.V.H. (sinh năm 1998) đã xảy ra mâu thuẫn với hai nam thanh niên là Đinh Xuân Đông (sinh năm 1995) và Đinh Văn Lương (sinh năm 1997, cùng trú tại tỉnh Ninh Bình).

Hà Nội: Hai đối tượng hành hung bạn trai cô gái tại quán ăn Phú Diễn - Ảnh 1.

Sự việc xảy ra tại một quán ăn trên địa bàn phường Phú Diễn. Ảnh cắt từ video

Nguyên nhân sự việc xuất phát từ việc Đông và Lương có hành vi trêu ghẹo một cô gái đi cùng anh H. Khi không được đáp lại, nhóm này lập tức quay sang chửi bới, khiêu khích và dùng tay đánh liên tiếp vào vùng mặt, đầu anh H.

Thậm chí, khi anh N.V.Đ. (sinh năm 2005) thấy sự việc bất bình lao vào can ngăn cũng bị hai đối tượng hung hãn hành hung, gây mất an ninh trật tự tại khu vực.

Hậu quả vụ việc khiến anh H. bị sưng nề vùng thái dương, chảy máu mũi; anh N.V.Đ. bị sưng nề vùng má phải.

Hà Nội: Hai đối tượng hành hung bạn trai cô gái tại quán ăn Phú Diễn - Ảnh 2.

Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CAHN

Tại cơ quan Công an, trước những tài liệu và chứng cứ không thể chối cãi, Đinh Xuân Đông và Đinh Văn Lương đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Công an phường Phú Diễn xác định hành vi của hai đối tượng đã có dấu hiệu cấu thành tội "Gây rối trật tự công cộng" quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hiện tại, Công an phường Phú Diễn đang tiếp tục phối hợp củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật nhằm răn đe, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hà Nội: Hai đối tượng hành hung bạn trai cô gái tại quán ăn Phú Diễn - Ảnh 3.Hà Nội: Nhóm thanh niên trêu ghẹo cô gái, hành hung người bạn trai ngay giữa quán ăn ở Hà Nội

GĐXH - Công an phường Phú Diễn (TP Hà Nội) đang khẩn trương truy xét nhóm thanh niên có hành vi trêu ghẹo cô gái rồi quay sang hành hung dã man bạn trai của cô gái và những người can ngăn ngay tại một quán ăn trên địa bàn.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Khi người nổi tiếng biến niềm tin của người hâm mộ thành công cụ kiếm tiền

Khi người nổi tiếng biến niềm tin của người hâm mộ thành công cụ kiếm tiền

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ Vũ Hoàng Hải, thường được biết đến với tên gọi Hải Sapa TV, bị khởi tố về tội “Lừa dối khách hàng” đang đặt ra nhiều vấn đề về trách nhiệm của người nổi tiếng khi sử dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để kinh doanh. Theo luật sư, danh tiếng có thể tạo ra giá trị kinh tế rất lớn, nhưng nếu lợi dụng niềm tin của người hâm mộ để đưa thông tin gian dối về sản phẩm thì trách nhiệm pháp lý, thậm chí trách nhiệm hình sự, có thể phát sinh.

Hà Nội: Triệt phá đường dây san chiết tinh dầu ma túy núp bóng thuốc lá điện tử quy mô 100 tỷ đồng

Hà Nội: Triệt phá đường dây san chiết tinh dầu ma túy núp bóng thuốc lá điện tử quy mô 100 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công đường dây mua bán, san chiết trái phép tinh dầu chứa ma túy Etomidate núp bóng thuốc lá điện tử với quy mô lớn trên toàn quốc, bắt giữ 47 đối tượng và ghi nhận tổng giao dịch khoảng 100 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.