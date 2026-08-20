Thông tin mới vụ người đàn ông 'xăm trổ' hành hung nam thanh niên trên phố ở Hà Nội

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Chiều 20/8, Công an TP Hà Nội thông tin ban đầu về vụ việc xảy ra tại khu vực nút giao Văn Khê - Hà Trì, phường Kiến Hưng.

Theo đó, tối 19/8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một nam giới điều khiển xe máy Honda Vision màu đỏ, biển kiểm soát 29BE-071.39, có hành vi dùng tay đánh người điều khiển xe máy màu xám, biển kiểm soát 29AE-255.74, tại khu vực nút giao Văn Khê - Hà Trì.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Kiến Hưng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ những người liên quan.

Cơ quan công an cũng xác định người có hành vi hành hung anh T là N.K.T (SN 1981, trú tại Tổ dân phố Văn Phú 1, phường Kiến Hưng).



Qua xác minh, người bị hành hung được xác định là anh Đ.N.T (SN 2004, trú tại phường Long Biên, Hà Nội). Hiện anh T đang đi khám thương tích và phối hợp với cơ quan công an để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc.

Cơ quan công an cũng xác định người có hành vi hành hung anh T là N.K.T (SN 1981, trú tại Tổ dân phố Văn Phú 1, phường Kiến Hưng).

Tại thời điểm lực lượng chức năng tiến hành xác minh, N.K.T không có mặt tại địa phương và gia đình chưa rõ người này đang ở đâu.

Hiện Công an phường Kiến Hưng đang tiếp tục thu thập tài liệu, xác minh vụ việc và triệu tập những người có liên quan để làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

