Hà Nội: Công an xác minh vụ người đàn ông 'xăm trổ' hành hung nam thanh niên sau va chạm giao thông

Ngày 20/8, thông tin từ đại diện Công an phường Kiến Hưng (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh vụ việc một người đàn ông hành hung nam thanh niên đi xe máy tại khu vực nút giao trước Tháp đồng hồ Văn Phú. Hiện tại, danh tính và thông tin chi tiết về những người liên quan vẫn chưa được cơ quan chức năng công bố.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh nam thanh niên điều khiển xe máy chở theo một người ngồi phía sau. Khi di chuyển đến khu vực nút giao, xe của nam thanh niên xảy ra va chạm và cãi vã với một người đàn ông xăm trổ đi xe máy cùng chiều.

Người đàn ông liên tục chửi bới, hành hung nam thanh niên trên đường. Ảnh cắt từ video

Ngay sau khi dừng xe, người đàn ông xăm trổ đã hung hãn lao vào tấn công nam thanh niên. Mặc dù cú đấm đầu tiên bị trượt, đối tượng này vẫn tiếp tục lao vào đấm liên tiếp nhiều lần vào vùng đầu và trán nạn nhân.

Toàn bộ vụ việc diễn ra giữa sự chứng kiến của rất nhiều người tham gia giao thông trên đường. Chỉ đến khi người phụ nữ đi cùng người đàn ông xăm trổ lao vào can ngăn, sự việc mới dừng lại và đối tượng nhanh chóng lên xe máy rời khỏi hiện trường.

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