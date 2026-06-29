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Bắt giữ 2 đối tượng hành hung cô gái, đánh gãy xương mũi tài xế trước cửa quán karaoke ở Ninh Bình

Thứ hai, 15:43 29/06/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Xuất phát từ hành vi trêu ghẹo một cô gái trước cửa quán karaoke, hai đối tượng tại phường Châu Sơn (tỉnh Ninh Bình) đã nổi thói côn đồ, tát vào mặt nạn nhân rồi lao vào đấm đá dã man khiến nam tài xế đi cùng bị gãy xương cánh mũi.

Ngày 29/6, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ và Lệnh khám xét khẩn cấp đối với hai đối tượng để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Vụ việc này sau khi xuất hiện video clip trên các nền tảng mạng xã hội đã gây bức xúc lớn trong dư luận Nhân dân và làm phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Theo tài liệu điều tra từ cơ quan Công an, vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 13/6/2026, tại khu vực trước cửa quán Karaoke Rich, thuộc địa bàn tổ 2, phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Bắt giữ 2 đối tượng hành hung cô gái, đánh gãy xương mũi tài xế trước cửa quán karaoke ở Ninh Bình - Ảnh 1.

Khu vực trước cửa quán karaoke nơi xảy ra sự việc. Ảnh cắt từ video

Thời điểm trên, anh Lại Văn L, sinh năm 2000, trú tại xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai điều khiển xe mô tô chở chị Trương Thị V, sinh năm 1995, trú tại xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đến địa điểm trên. Khi chị V. đi vào quán thì bị Trần Cao Nam buông lời trêu ghẹo, lôi kéo. Bị chị V. phản ứng từ chối, Nam đã có hành vi hành hung, tát vào mặt chị V.

Tiếp đó, khi thấy anh L. đang ngồi bấm điện thoại chờ phía ngoài xe, Nam nảy sinh nghi ngờ anh L. đang "gọi người đến giải quyết" nên đã tiến tới gây sự. Mặc dù anh L. đã giải thích song Trần Cao Nam cùng Trần Quốc Đạt vẫn hung hãn lao vào đánh, đấm vào vùng mặt và người anh L. Hậu quả làm anh L. bị thương tích gãy xương cánh mũi hai bên và rách da cẳng tay trái, phải bỏ chạy khỏi hiện trường và được đưa đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Bắt giữ 2 đối tượng hành hung cô gái, đánh gãy xương mũi tài xế trước cửa quán karaoke ở Ninh Bình - Ảnh 2.

Hai đối tượng liên quan đến vụ việc. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình

Ngay khi xảy ra vụ việc, Công an phường Châu Sơn đã nắm và tiến hành các bước điều tra, làm rõ, tổ chức làm việc với đối tượng, người biết việc, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Châu Sơn đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình để báo cáo và xử lý theo thẩm quyền.

Đến ngày 28/6/2026, cơ quan chức năng đã chính thức phê chuẩn các quyết định tố tụng nghiêm khắc đối với Trần Cao Nam và Trần Quốc Đạt. Hiện tại, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố tài liệu thương tích của nạn nhân để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Bắt giữ 2 đối tượng hành hung cô gái, đánh gãy xương mũi tài xế trước cửa quán karaoke ở Ninh Bình - Ảnh 3.Hà Nội: Bắt giữ 10 đối tượng mang hung khí, rượt đuổi nhau, gây rối trật tự công cộng lúc rạng sáng

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Sản phẩm - Dịch vụ
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