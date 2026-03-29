Hà Nội: Dự án sân bay 1.500ha tại Ứng Hòa có gì đặc biệt?

Chủ nhật, 10:20 29/03/2026 | Thời sự
GĐXH - HĐND TP Hà Nội đã chính thức thông qua Nghị quyết Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn đến năm 2126. Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất là việc xác lập vị trí Cảng hàng không quốc tế thứ 2 tại khu vực phía Nam (xã Ứng Hòa) với công suất lên đến 50 triệu hành khách/năm.

Dự án sân bay 1.500 ha tại phía Nam Thủ đô

Theo tờ trình được thông qua, sân bay thứ 2 của Hà Nội không chỉ đóng vai trò giảm tải cho Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, mà còn là hạ tầng chiến lược đảm bảo an ninh hàng không cho vùng Thủ đô.

Ông Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, theo thông lệ quốc tế, các thủ đô lớn thường sở hữu từ 3-4 sân bay. Việc Ứng Hòa được lựa chọn dựa trên các nghiên cứu kỹ lưỡng về hướng tuyến hàng không và quỹ đất ngoài đô thị dồi dào. Dự kiến, siêu dự án này sẽ chiếm khoảng 1.200 - 1.500 ha diện tích đất, hướng tới công suất phục vụ tối đa 50 triệu lượt khách/năm.

Hà Nội: Dự án sân bay 1.500ha tại Ứng Hòa có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Khu vực dự kiến xây dựng sân bay thứ 2 ở Hà Nội.

Bài toán dân sinh và những thách thức địa chất

Bên cạnh sự đồng thuận về tầm nhìn chiến lược, tại nghị trường, đại biểu Đàm Văn Huân - Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa đã thẳng thắn chỉ ra những "điểm đặc biệt" đầy thách thức khi đặt sân bay tại khu vực này, cụ thể:

Tác động xã hội cực lớn: Theo khảo sát sơ bộ, để nhường chỗ cho sân bay, khoảng 9.300 người dân sẽ phải di dời. Riêng diện tích sân bay đã chiếm tới 22% diện tích toàn xã, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của đại đa số cư dân địa phương.

Thử thách địa hình: Khu vực dự kiến có cốt nền khá thấp, hệ thống tiêu nước hiện tại phụ thuộc hoàn toàn vào các trạm bơm. Đại biểu bày tỏ lo ngại sân bay có thể phải ngừng hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu nếu không có giải pháp thoát nước đột phá.

Vùng đệm văn hóa: Việc đặt phi trường gần khu di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương cũng là bài toán cần lời giải về cảnh quan và tiếng ồn.

THÔNG SỐ QUY HOẠCH SÂN BAY THỨ 2 HÀ NỘI

Chỉ tiêuThông số dự kiến
Vị tríKhu vực huyện Ứng Hòa
Quỹ đất dự kiến1.200 - 1.500 ha
Công suất30 - 50 triệu hành khách/năm
Vai tròBổ trợ cho Nội Bài, đảm bảo an ninh hàng không
Khoảng cách tới sân bay Ninh Bình50 km (đã điều chỉnh quy hoạch)

Trước trăn trở của đại biểu về việc sân bay Ứng Hòa nằm quá gần sân bay của tỉnh Ninh Bình (từng được cho là cách nhau chỉ 17km), lãnh đạo Thành phố đã có những thông tin cập nhật quan trọng.

Cụ thể, sau khi sáp nhập các tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình thành tỉnh Ninh Bình mới, phương án quy hoạch đã có sự thay đổi lớn. Vị trí sân bay của tỉnh Ninh Bình đã được điều chỉnh, cách sân bay Ứng Hòa dự kiến khoảng 50 km. Sự điều chỉnh này đã nhận được sự thống nhất bằng văn bản giữa hai địa phương, đảm bảo tính khoa học trong việc phân luồng hàng không quốc gia.

Kết luận phiên họp, lãnh đạo Hà Nội nhấn mạnh việc xây dựng sân bay thứ 2 là yêu cầu tất yếu để đưa Thủ đô trở thành cực tăng trưởng hiện đại, kết nối toàn cầu trong thế kỷ tới. Thành phố sẽ có kế hoạch dài hạn về tái định cư và hạ tầng kỹ thuật để vừa đảm bảo tiến độ dự án, vừa ổn định đời sống nhân dân.

Bộ GTVT nói gì về vị trí quy hoạch sân bay thứ 2 Vùng Thủ đô Hà Nội?Bộ GTVT nói gì về vị trí quy hoạch sân bay thứ 2 Vùng Thủ đô Hà Nội?

Theo Bộ GTVT, trong thời gian tới, Bộ sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu kỹ lưỡng vị trí, các chỉ tiêu quy hoạch cho Cảng hàng không thứ hai Vùng Thủ đô, bảo đảm tối ưu phương án tổ chức vùng trời, phương thức bay và an toàn khai thác đối các cảng hàng không.


Vụ người đàn ông tử vong trong khách sạn ở TP.HCM: Bắt giữ nghi can, phát hiện hung khí trên nóc tủ đồ uống ở sân bay Tân Sơn Nhất

Cận cảnh tài xế xe ôm đập phá hành lý của khách, gây rối trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập ngày 25 Tết, check-in thuận tiện

Nữ hành khách thất lạc nhiều nhẫn vàng tại sân bay xúc động nhận lại tài sản

Cục Hàng không yêu cầu sẵn sàng phòng chống dịch bệnh vi rút Nipah tại các sân bay

