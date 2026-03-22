Vụ người đàn ông tử vong trong khách sạn ở TP.HCM: Bắt giữ nghi can, phát hiện hung khí trên nóc tủ đồ uống ở sân bay Tân Sơn Nhất
Bằng nghiệp vụ, Công an TP.HCM đã bắt giữ được nghi can là người nước ngoài giết đồng hương ở khách sạn rồi tìm cách bỏ trốn. Nghi can bị bắt khi đang chuẩn bị xuất cảnh ra nước ngoài.
Tối 21/3, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM cùng Công an cửa Khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã bắt giữ nghi can giết người nước ngoài trên địa bàn.
Nghi can bước đầu được xác định là Hu YongChao (34 tuổi, giới tính nam, quốc tịch Trung Quốc). Trước đó, tối 20/3, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp nhận đề nghị phối hợp từ PC02 Công an TP.HCM về việc truy tìm 1 đối tượng nghi vấn có liên quan đến vụ giết người xảy ra ngày 20/3 tại khách sạn T.H. (đường số 33, KP.14, phường An Lạc (quận Bình Tân cũ, TP.HCM).
Qua kiểm tra, công an phát hiện Hu YongChao đã hoàn tất thủ tục lên chuyến bay SC8074 của hãng Shandong Airlines để đi Sơn Đông (Trung Quốc).
Khoảng 23h30 cùng ngày, lực lượng an ninh xác định đối tượng đang có mặt tại quán cà phê (tầng 2, cột số 4, nhà ga T2) nên bắt giữ trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, Hu YongChao đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Hu YongChaokhai nhận sau khi gây án đã tìm cách phi tang hung khí ngay tại sân bay. Lực lượng phối hợp sau đó đã thu giữ được vật chứng là một lưỡi dao được nghi phạm cất giấu kỹ trên nóc tủ đựng đồ uống của quán phở ở nhà ga T2, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
Trước đó, chiều 20/3, nhân viên phát hiện một người đàn ông quốc tịch nước ngoài tử vong trong phòng ở lầu 3 của khách sạn đường số 33 phường An Lạc. Qua kiểm tra, trên người nạn nhân có vết thương. Nghi vấn nạn nhân bị sát hại, người dân đã trình báo cơ quan chức năng.
Công an có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp khám nghiệm và thu thập dấu vết để phục vụ điều tra. Bước đầu, nạn nhân được xác định là nam giới, quốc tịch nước ngoài.
Nhân viên khách sạn cho hay, người đàn ông này đến thuê phòng lưu trú. Do không thấy khách ra ngoài, nhân viên liên hệ người thân đến kiểm tra thì phát hiện sự việc.
