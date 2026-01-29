Cục Hàng không yêu cầu sẵn sàng phòng chống dịch bệnh vi rút Nipah tại các sân bay

Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành hàng không tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương trong công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah tại các cảng hàng không, sân bay.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, các đơn vị cần khẩn trương thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, bảo đảm phát hiện sớm và áp dụng kịp thời các biện pháp phù hợp đối với các trường hợp mắc bệnh hoặc có nguy cơ mắc bệnh nhập cảnh qua đường hàng không. Công tác giám sát y tế, kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh tại các cảng hàng không phải được tăng cường, sẵn sàng các phương án đáp ứng trong mọi tình huống.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Y tế, các bộ, ngành và chính quyền địa phương liên quan nhằm kịp thời kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp nghi nhiễm vi rút Nipah. Đồng thời, các Cảng vụ hàng không có trách nhiệm triển khai đầy đủ nội dung chỉ đạo này đến toàn bộ các cơ quan, đơn vị đang hoạt động tại cảng hàng không, sân bay.

Cục Hàng không Việt Nam có văn bản gửi các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành hàng không tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương trong công tác phòng chống bệnh vi rút Nipah tại tất cả các cảng hàng không, sân bay.

Trước đó, theo thông tin từ Bộ Y tế, dịch bệnh do vi rút Nipah - bệnh truyền nhiễm nhóm A theo Quyết định số 3644/QĐ-BYT ngày 25/11/2025 về việc bổ sung một số bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm - đã bùng phát tại bang Tây Bengal, Ấn Độ.

Từ ngày 27/12/2025 đến ngày 26/01/2026, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Ấn Độ ghi nhận 5 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, trong đó có 2 trường hợp được xét nghiệm khẳng định tại một bệnh viện ở bang Tây Bengal.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, một số quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á như Thái Lan, Nepal, Đài Loan (Trung Quốc) đã tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh tại các cảng hàng không, siết chặt giám sát y tế và sàng lọc hành khách, đặc biệt đối với những người đến từ bang Tây Bengal của Ấn Độ - khu vực đã xác nhận bùng phát dịch bệnh do vi rút Nipah, loại vi rút có khả năng gây tử vong cao.