Cục Hàng không yêu cầu sẵn sàng phòng chống dịch bệnh vi rút Nipah tại các sân bay
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu sẵn sàng phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah tại tất cả các cảng hàng không và sân bay trên cả nước.
Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành hàng không tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương trong công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah tại các cảng hàng không, sân bay.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, các đơn vị cần khẩn trương thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, bảo đảm phát hiện sớm và áp dụng kịp thời các biện pháp phù hợp đối với các trường hợp mắc bệnh hoặc có nguy cơ mắc bệnh nhập cảnh qua đường hàng không. Công tác giám sát y tế, kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh tại các cảng hàng không phải được tăng cường, sẵn sàng các phương án đáp ứng trong mọi tình huống.
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Y tế, các bộ, ngành và chính quyền địa phương liên quan nhằm kịp thời kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp nghi nhiễm vi rút Nipah. Đồng thời, các Cảng vụ hàng không có trách nhiệm triển khai đầy đủ nội dung chỉ đạo này đến toàn bộ các cơ quan, đơn vị đang hoạt động tại cảng hàng không, sân bay.
Trước đó, theo thông tin từ Bộ Y tế, dịch bệnh do vi rút Nipah - bệnh truyền nhiễm nhóm A theo Quyết định số 3644/QĐ-BYT ngày 25/11/2025 về việc bổ sung một số bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm - đã bùng phát tại bang Tây Bengal, Ấn Độ.
Từ ngày 27/12/2025 đến ngày 26/01/2026, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Ấn Độ ghi nhận 5 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, trong đó có 2 trường hợp được xét nghiệm khẳng định tại một bệnh viện ở bang Tây Bengal.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, một số quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á như Thái Lan, Nepal, Đài Loan (Trung Quốc) đã tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh tại các cảng hàng không, siết chặt giám sát y tế và sàng lọc hành khách, đặc biệt đối với những người đến từ bang Tây Bengal của Ấn Độ - khu vực đã xác nhận bùng phát dịch bệnh do vi rút Nipah, loại vi rút có khả năng gây tử vong cao.
Quy định mới nhất về mức phạt nồng độ cồn áp dụng từ 2026Đời sống - 21 phút trước
GĐXH - Tham gia giao thông đường bộ người vi phạm nồng độ cồn bị phạt rất nặng theo quy định của Nghị định168/2024/NĐ-CP. Dưới đây là các mức phạt cụ thể áp dụng đối với các loại phương tiện vi phạm.
Tiếp vụ những bất cập tại Khu tái định cư Bản Áng ở Thái Nguyên: Theo dấu hành trình xe tảiĐời sống - 44 phút trước
GĐXH - Hoạt động vận chuyển đất phục vụ san lấp dự án Khu tái định cư Bản Áng, xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên diễn ra rầm rộ trong nhiều ngày, kéo theo tình trạng bụi bặm, ô nhiễm và nguy cơ mất an toàn giao thông. Từ việc bám sát hành trình các xe tải, phóng viên đã ghi nhận nhiều điểm lấy đất khác nhau, làm dấy lên những băn khoăn về nguồn gốc đất và tác động môi trường.
Đăng tải thông tin sai sự thật vụ án hình sự, chủ tài khoản Facebook bị phạtXã hội - 1 giờ trước
Một chủ tài khoản Facebook ở Quảng Ninh vừa bị cơ quan công an lập biên bản xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng do đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến một vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn phường Cửa Ông.
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồngPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và lực lượng chức năng Campuchia triệt phá thành công băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia trên không gian mạng, bắt giữ 47 đối tượng, làm rõ số tiền chiếm đoạt ước tính trên 300 tỷ đồng.
Mâu thuẫn cá nhân, người đàn ông đánh hàng xóm tử vongPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Do mâu thuẫn cá nhân, Hồ Văn Cường dùng tay đấm nhiều lần vào vùng đầu, mạn sườn và bụng anh N. khiến nạn nhân bị gãy nhiều xương sườn dẫn đến mất máu cấp và tử vong.
Bắt giữ đối tượng buôn bán gần 50kg pháo nổ tại Thái NguyênPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Phát hiện một đối tượng có dấu hiệu buôn bán pháo nổ trái phép, lực lượng Công an xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên đã bắt quả tang và thu giữ tổng cộng gần 50kg pháo các loại. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Đột nhập cửa hàng điện thoại trộm cắp tài sản, bị bắt sau 24 giờ gây ánPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ đối tượng đột nhập cửa hàng điện thoại di động trộm cắp tài sản.
Lịch chi trả lương hưu gộp tháng 2 và tháng 3/2026 mới nhất, người hưởng chế độ nhận ngày nào?Đời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Để tạo thuận lợi cho người dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã thông báo lịch chi trả lương hưu gộp tháng 2 và tháng 3.
Đột kích 'lô cốt' trong nhà dân, bắt 12 đối tượng đánh bạc chuyên nghiệpPháp luật - 9 giờ trước
GĐXH - Tầng hầm kiên cố với bốn lớp cửa thép, camera dày đặc, người canh gác 24/24… được dựng ngay trong nhà riêng để tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, mọi thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Anh cầm đầu vẫn bị lực lượng Công an Nghệ An bóc gỡ, triệt xóa.
Bính Ngọ 2026 gọi tên 4 con giáp đổi vận mạnh nhấtĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được dự báo là giai đoạn “vàng” của 4 con giáp khi vận may đồng loạt bứt phá, sự nghiệp hanh thông, tài lộc khởi sắc rõ rệt sau thời gian dài nỗ lực không ngừng.
Bính Ngọ 2026 gọi tên 4 con giáp đổi vận mạnh nhấtĐời sống
GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được dự báo là giai đoạn “vàng” của 4 con giáp khi vận may đồng loạt bứt phá, sự nghiệp hanh thông, tài lộc khởi sắc rõ rệt sau thời gian dài nỗ lực không ngừng.