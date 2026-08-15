Hà Nội: Dự kiến tăng cường 500 xe phục vụ đi lại dịp Quốc khánh 2/9

Xe tăng cường căn cứ theo lượng khách thực tế

Theo kế hoạch tổ chức vận tải hành khách phục vụ kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9/2026, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội dự báo nhu cầu đi lại sẽ tăng cao do kỳ nghỉ kéo dài từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9.

Các thời điểm được xác định có lượng khách tăng mạnh là chiều 28/8 và ngày 29/8 đối với chiều rời Hà Nội; chiều ngược lại dự kiến tập trung trong ngày 2 và 3/9. Nhu cầu không đồng đều giữa các tuyến, trong đó các tuyến phục vụ du lịch, thăm thân và các cự ly ngắn, trung bình được dự báo đông khách hơn.

Theo dự báo, trong ngày cao điểm, Bến xe Giáp Bát có thể phục vụ khoảng 9.000 lượt khách với khoảng 760 lượt xe/ngày. Lượng khách tập trung chủ yếu trên các tuyến đi Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình và Thanh Hóa.

Bến xe Gia Lâm dự kiến khoảng 1.900 lượt khách/ngày, với khoảng 385 lượt xe, tập trung chủ yếu ở các tuyến Hải Phòng, Quảng Ninh.

Trong khi đó, Bến xe Mỹ Đình được dự báo là nơi có lượng khách cao nhất, khoảng 11.403 lượt khách/ngày, với hơn 770 lượt xe. Các tuyến có nhu cầu lớn gồm Lào Cai, Hà Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh và Cao Bằng.

Hình ảnh Bến xe Mỹ Đình.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội dự kiến bố trí tổng cộng 500 xe tăng cường, trong đó Bến xe Giáp Bát 200 xe, Gia Lâm 100 xe và Mỹ Đình 200 xe.

Việc đưa xe tăng cường vào hoạt động sẽ không thực hiện một cách cơ học mà căn cứ lượng khách thực tế. Kế hoạch xây dựng 4 cấp độ điều hành, từ sử dụng xe theo biểu đồ bình thường, tăng cường trong nội bộ tuyến, điều tiết phương tiện giữa các tuyến đến kích hoạt phương án giải tỏa khẩn cấp.

Theo đó, khi lượng khách vượt khả năng phục vụ của xe chạy theo biểu đồ, doanh nghiệp vận tải sẽ được yêu cầu bố trí thêm phương tiện. Trường hợp một số tuyến có nhu cầu thấp, phương tiện có thể được điều tiết sang những tuyến đang tăng khách. Nếu nguy cơ hành khách phải lưu lại bến kéo dài, phương án giải tỏa khẩn cấp sẽ được kích hoạt.

Việc sử dụng xe tăng cường dựa trên lượng hành khách thực tế và khả năng cung ứng của từng tuyến, nhằm tránh tăng xe tràn lan, gây xáo trộn hoạt động bình thường nhưng vẫn bảo đảm giải tỏa hết hành khách trong ngày.

Không để khách ùn ứ, kiểm soát chặt giá vé

Cùng với phương án phương tiện, các bến xe được yêu cầu theo dõi lượng khách, tỷ lệ lấp đầy xe và nhu cầu tăng cường theo từng tuyến để chủ động điều phối trước khi xảy ra ùn ứ.

Trong trường hợp lượng khách chờ tăng nhanh, bến xe sẽ làm việc trực tiếp với doanh nghiệp vận tải để bổ sung xe và điều phối phương tiện dự phòng. Nếu có nguy cơ khách phải lưu lại bến kéo dài, giám đốc bến có thể đề xuất kích hoạt phương án giải tỏa khẩn cấp, ưu tiên các tuyến đông khách và thời điểm cuối ngày.

Đáng chú ý, kế hoạch cũng tính đến nguy cơ ùn tắc giao thông bên ngoài bến do hoạt động phân luồng, hạn chế phương tiện trong khu vực trung tâm dịp Quốc khánh. Các bến xe sẽ cập nhật thông tin tổ chức giao thông, phối hợp lực lượng chức năng điều tiết phương tiện tại cửa ra vào, đồng thời điều chỉnh vị trí tập kết hoặc thời điểm đưa xe vào đón khách.

Các phương tiện không được để chờ đón khách kéo dài tại khu vực cổng bến và những tuyến đường xung quanh.

Bên cạnh đó, nguy cơ mưa lớn, dông, ngập cục bộ trong thời điểm cuối tháng 8, đầu tháng 9 cũng được đưa vào phương án ứng phó. Các bến xe phải kiểm tra hệ thống thoát nước, mái che, điện, biển bảng và những khu vực có nguy cơ ngập, trơn trượt; đồng thời chủ động cập nhật dự báo thời tiết để điều chỉnh phương án vận hành khi cần thiết.

Công tác an toàn cũng được đặt lên hàng đầu. Các bến phải kiểm tra điều kiện phương tiện, người lái trước khi giải quyết xuất bến và không cho xuất bến đối với phương tiện hoặc người lái không đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Các đơn vị vận tải phải bảo đảm chất lượng phương tiện, điều kiện người lái, thực hiện đúng giá vé đã kê khai, niêm yết; không chở quá số người quy định, không tự ý bỏ chuyến hoặc điều chỉnh hành trình.

Công tác kiểm soát giá vé cũng được tăng cường nhằm ngăn tình trạng thu sai hoặc thu cao hơn mức đã kê khai, niêm yết trong dịp cao điểm.

Ngoài việc giải tỏa hành khách, các bến xe sẽ phối hợp với Công an và lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; tăng cường xử lý cò mồi, chèo kéo khách, hàng rong, trộm cắp và các phương tiện dừng đỗ, đón trả khách trái quy định quanh khu vực bến.

Các hệ thống phòng cháy chữa cháy, điện, nước, thoát nước, camera, loa phát thanh, biển báo và khu vực chờ cũng phải được kiểm tra trước kỳ phục vụ. Từ ngày 25/8, các bến tổ chức tổng vệ sinh, trang trí và chỉnh trang để chuẩn bị phục vụ hành khách.

Đặc biệt, tại Bến xe Giáp Bát và Gia Lâm, nơi có phương tiện sử dụng năng lượng điện, hoạt động xe ra vào khu vực trạm sạc sẽ được tổ chức hợp lý, tránh xung đột với luồng xe khách và không để thời gian chờ sạc ảnh hưởng đến năng lực thông qua của bến.

Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cũng đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội tạm cấp 500 phù hiệu xe tăng cường, có thời hạn từ ngày 28/8 đến hết ngày 6/9/2026, để phục vụ phương án vận tải trong dịp cao điểm.

Theo kế hoạch, từ ngày 20/8, các bến xe sẽ làm việc với doanh nghiệp vận tải, Công an và các lực lượng liên quan để rà soát nguồn xe dự phòng. Trước ngày 25/8 phải hoàn thành kiểm tra hạ tầng, phòng cháy chữa cháy, công nghệ thông tin, phương tiện dự phòng và các điều kiện phục vụ.

Từ ngày 28/8 đến 3/9, toàn bộ hệ thống bến xe chuyển sang chế độ phục vụ cao điểm, duy trì trực và báo cáo theo từng ca để kịp thời điều chỉnh phương án vận tải theo tình hình thực tế.