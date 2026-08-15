Hà Nội: Tài xế xe bồn để nước thải chảy tràn trên đường Vành đai 3 trên cao bị xử phạt

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Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Sau khi những hình ảnh về việc xe bồn làm chảy nước thải trên đường Vành đai 3 trên cao lan truyền trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh và xử phạt nghiêm tài xế vi phạm.

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh từ dư luận xã hội về việc một phương tiện làm chảy nước thải xuống mặt đường Vành đai 3 trên cao, gây mất vệ sinh môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã lập tức chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh và truy tìm phương tiện.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong chiều ngày 14/8, lực lượng chức năng đã xác định được chiếc xe và mời tài xế T.V.H lên làm việc.

Tại cơ quan công an, tài xế T.V.H đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Theo lời khai, do sơ ý trong quá trình vận hành, tài xế đã không đóng nắp bồn chứa chất thải thật chặt. Trong quá trình lưu thông trên đường, nắp bồn bị bung ra, khiến nước thải chảy tràn xuống mặt đường Vành đai 3.

Hà Nội: Tài xế xe bồn để nước thải chảy tràn trên đường Vành đai 3 trên cao bị xử phạt. Video: CAHN

Với hành vi để nước thải chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, tài xế T.V.H đã bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt hành chính với số tiền 3 triệu đồng. Đồng thời, tài xế cũng bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tạm giữ giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật.

Đại diện Phòng CSGT Hà Nội nhấn mạnh, chỉ một phút sơ ý trong việc kiểm tra phương tiện trước khi xuất phát không chỉ gây mất vệ sinh môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất lớn cho các phương tiện khác đi phía sau.

Qua vụ việc này, cơ quan chức năng khuyến cáo các chủ phương tiện, đặc biệt là các xe vận chuyển chất thải, phải luôn kiểm tra kỹ lưỡng nắp bồn, chốt khóa trước khi lưu thông trên đường, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc và Vành đai 3 trên cao.

Hà Nội xử phạt tài xế xe bồn để nước thải chảy tràn trên đường Vành đai 3 - Ảnh 1.Bắc Ninh: Chèn ép xe khác suýt dẫn đến tai nạn trên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, tài xế xe tải bị xử phạt nặng

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