Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Tại thời điểm tháng 11/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà riêng tại khu vực 4 phường mới tại quận Long Biên cũ được đăng tải khá rầm rộ. Nổi bật nhất là phường Bồ Đề.

Hiện nay, phường Bồ Đề được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Ngọc Lâm, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Đức Giang, Gia Thụy, Thượng Thanh thuộc quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Phúc Đồng, phần còn lại của phường Ngọc Thụy quận Long Biên cũ, phần còn lại của phường Bồ Đề và phần còn lại của phường Long Biên thuộc quận Long Biên cũ. Theo khảo sát, đây là khu vực có số lượng nhà riêng rao bán nhộn nhịp nhất so với các phường thuộc quận Long Biên cũ. Giá nhà tại đây dao động phổ biến từ 150-300 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn nhà 5 tầng, rộng 33,2m2 tại đường Bồ Đề, phường Bồ Đề hiện đang được rao bán với giá 8,56 tỷ đồng, tương đương 257,68 triệu đồng/m2.

Phường Long Biên hiện nay được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cự Khối, Phúc Đồng, Thạch Bàn thuộc quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Bát Tràng huyện Gia Lâm cũ, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của phường Long Biên, một phần diện tích tự nhiên của phường Bồ Đề và phường Gia Thụy quận Long Biên cũ. Đây cũng là khu vực có lượng nhà riêng rao bán khá sôi nổi trên địa bàn các phường mới thuộc quận Long Biên cũ, giá nhà tại đây cũng tương đối cao, dao động từ 130 đến gần 400 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn nhà thiết kế 8 tầng, rộng 55m2 tại đường Cổ Linh, phường Long Biên hiện đang được rao bán với giá 20,6 tỷ đồng, tương đương 374,54 triệu đồng/m2.

Dù có số lượng thông tin rao bán khiêm tốn hơn một chút, tuy nhiên giá nhà riêng tại 2 phường Phúc Lợi và Việt Hưng cũng tương đối cao, dao động phổ biến từ 130-350 triệu đồng/m2. Chẳng hạn một căn nhà thiết kế 5 tầng, rộng 47m2 tại đường Ô Cách, phường Việt Hưng hiện đang được rao bán với giá 10,5 tỷ đồng, tương đương 223,4 triệu đồng/m2.

Nằm trên mặt ngõ rộng tại đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Lợi, căn nhà riêng thiết kế 8 tầng, rộng 86,5m2 hiện đang được rao bán với giá 27,07 tỷ đồng, tương đương 313 triệu đồng/m2.

Phường Việt Hưng hiện nay được sắp xếp trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Giang Biên, Phúc Đồng, Việt Hưng, một phần diện tích tự nhiên của phường Phúc Lợi, phần còn lại của phường Gia Thụy, phần còn lại của phường Đức Giang và phường Thượng Thanh thuộc quận Long Biên cũ.

Phường Phúc Lợi sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thạch Bàn quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Cổ Bi huyện Gia Lâm cũ, phần còn lại của các phường Giang Biên, Việt Hưng, Phúc Lợi và phần còn lại của phường Phúc Đồng thuộc quận Long Biên cũ.

Sau thời điểm sáp nhập, những căn nhà có giá dưới 5 tỷ đồng gần như vắng mặt tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi.

Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định: "Hiện nay, tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh giá nhà đất tăng cao, vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân. Với thu nhập bình quân hiện nay, người dân lao động rất khó tiếp cận nhà ở." Tuy nhiên ông Đính cũng nhận định, với những chính sách quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, các cấp ban ngành và cả các doanh nghiệp, từ cuối năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn ổn định hơn, không còn những đợt "sóng giá" phi lý như giai đoạn 2020–2024.

