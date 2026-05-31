Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Giao thông hỗn loạn ngày đầu rào chắn nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh

Chủ nhật, 09:45 31/05/2026 | Đời sống

Ngay sau khi Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) dựng hàng rào để triển khai phương án phân luồng mới tại nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh, giao thông qua khu vực này lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn, dòng xe ùn ứ kéo dài.

Hà Nội: Giao thông hỗn loạn ngày đầu rào chắn nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh - Ảnh 1.

Ngày 30/5, Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội đã bắt đầu lập hàng rào chắn, cắm biển báo và triển khai phương án phân luồng giao thông mới tại nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh nhằm phục vụ công tác thi công ga S3 thuộc dự án đường sắt đô thị tuyến số 5 (Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc)

Hà Nội: Giao thông hỗn loạn ngày đầu rào chắn nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh - Ảnh 2.

Trong 3 ngày đầu, đơn vị thi công sẽ rào và vận hành thử nghiệm phương án phân luồng để theo dõi, kịp thời điều chỉnh các bất cập phát sinh từ thực tế. Đồng thời, nhà thầu buộc phải bố trí nhân lực phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát giao thông nhằm điều tiết, giảm thiểu tối đa nguy cơ ùn tắc quanh khu vực thi công.

Hà Nội: Giao thông hỗn loạn ngày đầu rào chắn nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh - Ảnh 3.

Các công nhân bắt đầu lắp đặt hệ thống hàng rào tại nút giao.

Hà Nội: Giao thông hỗn loạn ngày đầu rào chắn nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh - Ảnh 4.

Theo phương án điều chỉnh mới, các phương tiện trên đường Nguyễn Chí Thanh khi đến gần nút giao không được đi thẳng mà phải rẽ vào đường La Thành từ 10 - 30m, sau đó quay đầu để trở lại trục Nguyễn Chí Thanh. Lộ trình tương tự cũng áp dụng cho dòng phương tiện lưu thông trên đường La Thành, buộc phải rẽ vào Nguyễn Chí Thanh trước khi quay đầu để tiếp tục hành trình.

Hà Nội: Giao thông hỗn loạn ngày đầu rào chắn nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh - Ảnh 5.

Trong ngày đầu vận hành thử nghiệm phương án điều chỉnh giao thông mới, trục đường Nguyễn Chí Thanh đã rơi vào cảnh hỗn loạn, dòng phương tiện ùn tắc kéo dài.

Hà Nội: Giao thông hỗn loạn ngày đầu rào chắn nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh - Ảnh 6.

Mặc dù việc vận hành thử diễn ra vào ngày cuối tuần, không phải giờ cao điểm nhưng vẫn khiến giao thông nhiều đoạn bị ùn ứ. Hàng dài ô tô, xe máy chật vật di chuyển qua nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh.

Hà Nội: Giao thông hỗn loạn ngày đầu rào chắn nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh - Ảnh 7.

Do phương án tổ chức giao thông có sự thay đổi lớn, phần lớn người dân di chuyển qua khu vực này đều tỏ ra lúng túng và phải đi theo sự điều tiết, hướng dẫn từ các công nhân trực chiến tại hiện trường.

Hà Nội: Giao thông hỗn loạn ngày đầu rào chắn nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh - Ảnh 8.

Trong thời gian vận hành thử, nút giao Nguyễn Chí Thanh - La Thành được thay đổi từ hình thức điều khiển bằng đèn tín hiệu sang mô hình tổ chức giao thông tự hành để đánh giá áp lực phương tiện thực tế.

Hà Nội: Giao thông hỗn loạn ngày đầu rào chắn nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh - Ảnh 9.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, theo phương án mới, nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh sẽ chuyển từ hình thức điều khiển bằng đèn tín hiệu sang tổ chức giao thông tự hành. Các phương tiện lưu thông qua nút sẽ di chuyển theo hệ thống đường tạm, vạch sơn, biển báo chỉ dẫn và các điểm quay đầu được bố trí tại các vị trí mở dải phân cách trên đường La Thành và Nguyễn Chí Thanh.

Hà Nội: Giao thông hỗn loạn ngày đầu rào chắn nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh - Ảnh 10.

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu triển khai nghiêm các biện pháp giảm bụi, đảm bảo vệ sinh môi trường như lắp đặt hệ thống phun sương quanh công trường, bố trí cầu rửa xe, che chắn khu vực thi công. Các phương tiện thi công chỉ được phép ra vào công trường trong khung giờ từ 22h đến 5h sáng hôm sau, trừ trường hợp được cấp phép đặc biệt.

Phùng Linh
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Miền Bắc nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa

Miền Bắc nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 31/5, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ trời hửng nắng, có nơi nắng nóng.

Những chính sách mới nào có hiệu lực từ tháng 6/2026?

Những chính sách mới nào có hiệu lực từ tháng 6/2026?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Toàn quốc bán xăng E10 từ 1/6; nhận kết quả đăng ký xe trên VNeID, VneTraffic; hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố trước 10/6… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2026.

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người 'giàu nứt vách'

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người 'giàu nứt vách'

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, những người có ngày Âm lịch kết thúc bằng các số dưới đây thường được cho là sở hữu tố chất đặc biệt, dễ gặp may mắn và có cơ hội xây dựng cuộc sống sung túc.

3 con giáp được kỳ vọng gặp may mắn về tiền bạc: Thời điểm thuận lợi để thúc đẩy công việc

3 con giáp được kỳ vọng gặp may mắn về tiền bạc: Thời điểm thuận lợi để thúc đẩy công việc

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Con giáp tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Tý... là những con giáp có nhiều cơ hội tài chính khởi sắc. Đây được xem là thời điểm thuận lợi để thúc đẩy công việc, mở rộng hợp tác và tìm kiếm nguồn thu nhập mới.

Nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho trẻ em trong “Ngày hội kết nối nhân ái vì trẻ em”

Nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho trẻ em trong “Ngày hội kết nối nhân ái vì trẻ em”

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH – Trong 2 ngày 30 – 31/5/2026, chương trình “Ngày hội kết nối nhân ái vì trẻ em” diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho trẻ em.

Hàng triệu người nên biết các mức phạt liên quan đến sổ đỏ 2026, nặng nhất có thể lên đến 100 triệu đồng

Hàng triệu người nên biết các mức phạt liên quan đến sổ đỏ 2026, nặng nhất có thể lên đến 100 triệu đồng

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Nhà nước áp dụng các hình phạt tiền và chế tài nghiêm khắc đối với các vi phạm liên quan đến sổ đỏ, trường hợp vi phạm có thể bị phạt rất nặng. Dưới đây là thông tin chi tiết bạn đọc có thể tham khảo.

Tiếp vụ xe tải chạy rầm rập trên tuyến đê sông Luộc ở Hưng Yên: Những dấu hỏi trong công tác quản lý?

Tiếp vụ xe tải chạy rầm rập trên tuyến đê sông Luộc ở Hưng Yên: Những dấu hỏi trong công tác quản lý?

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Không chỉ khiến xe tải trọng lớn ngày đêm cày nát đường quê, nhiều bến bãi vật liệu ven sông Luộc, xã Minh Thọ, Hưng Yên còn bị phản ánh có dấu hiệu hoạt động ngoài quy hoạch, lắp đặt “mố cẩu” trái phép sát sông để xúc vật liệu từ sà lan lên xe ben.

4 con giáp có vía bất động sản cực đỏ từ nay tới cuối năm, xuống tiền đâu thắng lớn đó

4 con giáp có vía bất động sản cực đỏ từ nay tới cuối năm, xuống tiền đâu thắng lớn đó

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, từ nay tới cuối năm 2026, 4 con giáp này được dự báo có lộc bất động sản cực mạnh.

Thời tiết hôm nay 30/5: Mưa dông xuất hiện ở nhiều khu vực, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh

Thời tiết hôm nay 30/5: Mưa dông xuất hiện ở nhiều khu vực, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dự báo thời tiết hôm nay 30/5, trên cả nước phổ biến có mưa rào và dông, nhiều khu vực xuất hiện mưa to cục bộ.

Ngày sinh Âm lịch của người đào hoa ngập lối, đi đến đâu cũng có người thương nhớ

Ngày sinh Âm lịch của người đào hoa ngập lối, đi đến đâu cũng có người thương nhớ

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Không cần sở hữu ngoại hình quá nổi bật, những người sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây vẫn khiến người khác "say nắng" bởi nét duyên ngầm hiếm có.

Xem nhiều

Hàng triệu người nên biết các mức phạt liên quan đến sổ đỏ 2026, nặng nhất có thể lên đến 100 triệu đồng

Hàng triệu người nên biết các mức phạt liên quan đến sổ đỏ 2026, nặng nhất có thể lên đến 100 triệu đồng

Đời sống

GĐXH - Nhà nước áp dụng các hình phạt tiền và chế tài nghiêm khắc đối với các vi phạm liên quan đến sổ đỏ, trường hợp vi phạm có thể bị phạt rất nặng. Dưới đây là thông tin chi tiết bạn đọc có thể tham khảo.

Ngày sinh Âm lịch của người đào hoa ngập lối, đi đến đâu cũng có người thương nhớ

Ngày sinh Âm lịch của người đào hoa ngập lối, đi đến đâu cũng có người thương nhớ

Đời sống
Càng tiếp xúc lâu càng quý: 4 con giáp sống khiêm nhường nên giàu phúc khí

Càng tiếp xúc lâu càng quý: 4 con giáp sống khiêm nhường nên giàu phúc khí

Đời sống
Thời tiết Hà Nội lại sắp có mưa dông kèm sấm sét, gió giật mạnh?

Thời tiết Hà Nội lại sắp có mưa dông kèm sấm sét, gió giật mạnh?

Đời sống
Tiếp vụ xe tải chạy rầm rập trên tuyến đê sông Luộc ở Hưng Yên: Những dấu hỏi trong công tác quản lý?

Tiếp vụ xe tải chạy rầm rập trên tuyến đê sông Luộc ở Hưng Yên: Những dấu hỏi trong công tác quản lý?

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top