Thời tiết hôm nay 30/5: Mưa dông xuất hiện ở nhiều khu vực, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh
GĐXH - Dự báo thời tiết hôm nay 30/5, trên cả nước phổ biến có mưa rào và dông, nhiều khu vực xuất hiện mưa to cục bộ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới trên cả nước
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 31/5 đến 8/6, thời tiết trên cả nước có nhiều biến động. Nắng nóng có xu hướng gia tăng tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa dông vào chiều tối.
Tại Bắc Bộ, thời tiết phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng. Đáng chú ý, từ khoảng ngày 1-3/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng trên diện rộng. Từ chiều tối và đêm 3/6 đến 8/6, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, tuy nhiên ban ngày vẫn duy trì trạng thái nắng, cục bộ có nơi nắng nóng.
Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế được dự báo từ ngày 1/6 sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh tác động của thời tiết cực đoan.
Tại duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng từ đêm 31/5 đến ngày 1/6, mưa dông có xu hướng gia tăng, xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ban ngày trời nắng, một số nơi xảy ra nắng nóng.
Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết đặc trưng của mùa mưa với mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa lớn.
Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn dông có thể xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.
Dự báo thời tiết hôm nay, chi tiết tại các khu vực trên cả nước
TP Hà Nội: Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.
Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi hơn 33 độ C.
Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi hơn 33 độ C.
Thanh Hóa đến Huế: Có mây, phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.
Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 32-35 độ C, có nơi hơn 35 độ C, phía Nam 29-32 độ C.
Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 30-33 độ C; phía Nam 27-30 độ C.
Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi hơn 30 độ C.
TP Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.
