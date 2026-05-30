Ngày sinh Âm lịch của người đào hoa ngập lối, đi đến đâu cũng có người thương nhớ
GĐXH - Không cần sở hữu ngoại hình quá nổi bật, những người sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây vẫn khiến người khác "say nắng" bởi nét duyên ngầm hiếm có.
Người sinh ngày 20 Âm lịch: Duyên dáng tự nhiên, càng tiếp xúc càng cuốn hút
Theo quan niệm tử vi, người sinh ngày 20 Âm lịch thường rất hài hước, hoạt bát và dễ tạo thiện cảm với mọi người xung quanh.
Họ không phải kiểu người quá phô trương nhưng luôn biết cách khiến bầu không khí trở nên vui vẻ, thoải mái.
Chính sự duyên dáng ấy giúp họ trở thành tâm điểm trong các mối quan hệ.
Dù ngoại hình không quá nổi bật, họ vẫn sở hữu sức hút riêng khiến người khác dễ rung động. Nhiều người từng tiếp xúc đều dành cho họ sự quan tâm đặc biệt và cảm giác khó quên.
Thời trẻ, người sinh ngày này thường có không ít người thầm thương trộm nhớ. Đường tình duyên của họ khá thuận lợi, dễ gặp được người phù hợp để xây dựng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, hòa hợp và viên mãn lâu dài.
Người sinh ngày 18 Âm lịch: Ít nói nhưng cực kỳ ấm áp
Người sinh ngày 18 Âm lịch thường sống trầm tính, điềm đạm và không thích thể hiện cảm xúc quá nhiều.
Tuy nhiên, chính sự chân thành và ấm áp trong hành động lại khiến họ trở nên đặc biệt trong mắt người khác.
Họ luôn âm thầm quan tâm, giúp đỡ mọi người nên thường được yêu quý và trân trọng. Khi gặp khó khăn, xung quanh họ cũng không thiếu quý nhân sẵn sàng dang tay hỗ trợ.
Vận đào hoa của người sinh ngày này khá vượng. Họ dễ được nhiều người theo đuổi, thậm chí có người sẵn sàng "trồng cây si" trong thời gian dài.
Dẫu vậy, họ không phải kiểu người đa tình hay lợi dụng tình cảm của người khác. Sự chừng mực và tử tế giúp họ càng tích thêm phúc khí, hậu vận đủ đầy cả tình cảm lẫn tài lộc.
Người sinh ngày 10 Âm lịch: Thành công càng lớn, sức hút càng mạnh
Người sinh ngày mùng 10 Âm lịch thường là mẫu người có chí tiến thủ và dễ gặt hái thành công trong sự nghiệp.
Chính sự thông minh, bản lĩnh và khả năng giao tiếp khéo léo tạo nên sức hút rất riêng cho họ.
Thoạt nhìn, nhiều người nghĩ họ chỉ biết tập trung cho công việc mà không quá để tâm chuyện yêu đương.
Thế nhưng thực tế, vận đào hoa của họ lại vô cùng tốt. Họ hấp dẫn người khác không phải nhờ nhan sắc mà bởi sự thông minh, tinh tế và phong thái tự tin.
Những người sinh ngày này thường phản ứng nhanh nhạy trước mọi hoàn cảnh, giao tiếp khôn khéo và biết cách khiến người đối diện cảm thấy bị thu hút ngay từ lần gặp đầu tiên. Dù ở môi trường nào, họ cũng dễ nổi bật và nhận được nhiều sự chú ý.
Người sinh ngày 28 Âm lịch: Hiền lành, dịu dàng nên ai cũng muốn ở bên
Người sinh ngày 28 Âm lịch thường có tính cách hiền hòa, sống tử tế và giàu lòng bao dung. Họ luôn đối xử chân thành với mọi người nên dễ nhận được tình cảm yêu mến từ xung quanh.
Trong chuyện tình cảm, họ có thể trải qua vài lần tổn thương hoặc thất bại nhỏ lúc còn trẻ. Tuy nhiên, điều đó không làm ảnh hưởng đến tương lai lâu dài.
Càng trưởng thành, họ càng gặp được người phù hợp và có cuộc sống hôn nhân đáng ngưỡng mộ.
Điểm nổi bật của người sinh ngày này là sự điềm tĩnh và khả năng kiểm soát cảm xúc tốt. Họ hiếm khi nổi nóng, luôn chọn cách nhẹ nhàng để giải quyết mọi vấn đề.
Chính tính cách ấy giúp họ tích nhiều phúc đức, được nhiều người âm thầm yêu thương và trân trọng.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
