Hàng triệu người nên biết các mức phạt liên quan đến sổ đỏ 2026, nặng nhất có thể lên đến 100 triệu đồng

Loại đất nào được cấp sổ đỏ năm 2026?

Theo quy định của Luật Đất đai 2024 và các quy định bổ sung mới nhất, nhiều loại đất tại Việt Nam được xem xét cấp sổ đỏ nếu đáp ứng đủ các điều kiện pháp lý, không có tranh chấp và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương.

Dưới đây là các loại đất được cấp sổ đỏ năm 2026:

1. Đất ở thổ cư

Đất ở (hay còn gọi là thổ cư) là loại đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp, bao gồm đất ở tại nông thôn và đất ở tại đô thị. Đây là loại đất được cấp Giấy chứng nhận phổ biến nhất.

Đất ở tại nông thôn: Đất để xây dựng nhà ở, công trình phục vụ đời sống trong cùng thửa đất thuộc khu vực nông thôn.

Đất ở tại đô thị: Đất xây dựng nhà ở, công trình phục vụ đời sống tại các phường, thị trấn, quận, thành phố.

2. Đất nông nghiệp

Nhóm đất nông nghiệp bao gồm:

- Đất trồng cây hàng năm (đất trồng lúa, trồng màu).

- Đất trồng cây lâu năm (cây ăn quả, cây công nghiệp).

- Đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

- Đất nuôi trồng thủy sản.

- Đất làm muối.

Luật Đất đai 2024 đã mở rộng diện cấp sổ cho đất nông nghiệp không giấy tờ, với điều kiện sử dụng ổn định và được UBND xã xác nhận không tranh chấp. Hình thức cấp là giao đất không thu tiền sử dụng đất trong hạn mức.

3. Đất phi nông nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Đất thương mại, dịch vụ (xây dựng cửa hàng, trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng).

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp).

4. Đất tôn giáo, tín ngưỡng

Đất xây dựng đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ... do hộ gia đình, cá nhân hoặc cộng đồng dân cư sử dụng ổn định.

Đối với đất do cộng đồng dân cư sử dụng, điều kiện là đất không có tranh chấp và được UBND cấp xã xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng. Trường hợp đất tín ngưỡng do hộ gia đình, cá nhân sử dụng (như đất xây nhà thờ họ) thì áp dụng điều kiện cấp sổ như đối với hộ gia đình, cá nhân thông thường. Cả hai loại đất này đều thuộc nhóm đất phi nông nghiệp và có thời hạn sử dụng ổn định lâu dài.

Ảnh minh họa: TL

5 trường hợp "đất không có giấy tờ" đặc biệt được cấp dổ đỏ từ năm 2026

Theo Điều 138 Luật Đất đai 2024 và các nghị quyết bổ sung chia làm các mốc được cấp sổ đỏ như sau:

- Đất sử dụng trước ngày 18/12/1980: Được UBND cấp xã xác nhận không có tranh chấp.

- Đất sử dụng từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993: Được UBND cấp xã xác nhận không có tranh chấp.

- Đất sử dụng từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/07/2014: Được UBND cấp xã xác nhận không có tranh chấp và phù hợp với quy hoạch.

- Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân tự khai hoang: Sử dụng ổn định trước ngày 01/07/2014, không tranh chấp.

- Đất được Nhà nước giao quản lý nhưng thực tế đang sử dụng ổn định: Đáp ứng đủ các điều kiện luật định sẽ được xem xét cấp sổ lần đầu.

Những trường hợp không được cấp sổ đỏ năm 2026

Dưới đây là những loại đất không được cấp sổ đỏ theo quy định:

- Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã/phường (đất công ích 5%).

- Đất được giao để quản lý (trừ trường hợp được giao sử dụng chung với đất quản lý).

- Đất thuê, thuê lại của người sử dụng đất (trừ đất thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp được phê duyệt).

- Đất nhận khoán (giao khoán rừng, đầm thủy sản...).

- Đất đã có quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước (trừ trường hợp quá 3 năm không thực hiện).

- Đất đang có tranh chấp, bị kê biên hoặc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời để thi hành án.

Các mức phạt liên quan đến sổ đỏ 2026

Năm 2026, các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) được áp dụng theo Nghị định 123/2024/NĐ-CP và Luật Đất đai 2024.

Dưới đây là các mức hình phạt liên quan đến sổ đỏ:

1. Phạt không đăng ký đất đai lần đầu

Nếu người sử dụng đất cố tình không thực hiện đăng ký đất lần đầu trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt hành chính từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng và buộc phải thực hiện việc đăng ký đất lần đầu theo đúng quy định.

- Thửa đất đang sử dụng mà chưa đăng ký;

- Thửa đất được Nhà nước giao, cho thuê để sử dụng;

- Thửa đất được giao để quản lý mà chưa đăng ký;

Biện pháp khắc phục: Buộc phải tiến hành thủ tục đăng ký đất đai lần đầu.

2. Phạt chậm sang tên sổ đỏ (đăng ký biến động)

Khi có sự thay đổi do mua bán, tặng cho, hoặc thừa kế nhà đất, trong vòng 30 ngày kể từ ngày công chứng hoặc chứng thực hợp đồng, người mua/người nhận tặng cho/thừa kế bắt buộc phải thực hiện thủ tục sang tên.

Mức phạt đối với hành vi chậm đăng ký biến động sau khi đã thực hiện công chứng nhà đất từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng và buộc thực hiện việc đăng ký biến động đối với thửa đất.

Ngoài bị phạt tiền, người sử dụng đất còn bị buộc thực hiện đăng ký đất đai theo quy định.

Lưu ý: Bên cạnh phạt tiền chậm sang tên, nếu chậm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân quá thời hạn cho phép (thông thường là 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng), có thể bị phạt thêm từ 2.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng tùy thuộc vào số ngày chậm nộp.

3. Cố tình chuyển nhượng đất khi chưa có sổ đỏ

Nếu cố tình chuyển nhượng "trao tay" bằng giấy viết biên nhận khi đất chưa có sổ, mức phạt sẽ rất nặng:

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng tùy thuộc vào diện tích thửa đất và địa bàn vi phạm.

Ngoài mức phạt tiền nêu trên, trường hợp vi phạm buộc trả lại đất cho người sử dụng cũ và hoàn trả lại số tiền đã nhận.

4. Tự ý tẩy xóa, sửa chữa thông tin trên sổ đỏ

Hành vi tự ý tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung trên Giấy chứng nhận (như tự sửa diện tích, sửa tên, sửa năm sinh...) mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị xử lý hành chính:

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Ngoài ra, còn bị tịch thu giấy chứng nhận đã bị tẩy xóa, sửa chữa sai lệch.

5. Sử dụng sổ đỏ giả để giao dịch mua bán

Hành vi dùng sổ giả mua bán nhà đất sẽ phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan có thẩm quyền sẽ tịch thu giấy tờ giả đã sử dụng và hủy bỏ toàn bộ kết quả thủ tục đăng ký biến động sử dụng hồ sơ giả khi chuyển nhượng.

Trường hợp có dấu hiệu cấu thành tội phạm thì xem xét trách nhiệm hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Lưu ý: Các mức phạt trên là mức phạt đối với cá nhân. Trường hợp hành vi vi phạm là do tổ chức thực hiện sẽ bị phạt mức tiền gấp 02 lần mức phạt với cá nhân (khoản 2 Điều 5 Nghị định 123/2024/NĐ-CP).

