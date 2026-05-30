Nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho trẻ em trong “Ngày hội kết nối nhân ái vì trẻ em”

Chương trình "Ngày hội kết nối nhân ái vì trẻ em" do Tạp chí Sức khỏe trẻ em phối hợp với các cơ quan tổ chức chào đón ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và hướng đến các hoạt động thiết thực trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề "Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số".

Ngày hội là hoạt động nhằm tạo dựng không gian vui chơi, trải nghiệm, kết nối và chăm sóc toàn diện cho trẻ em; đồng thời cũng là ngày hội quy tụ, kết nối những mạnh thường quân, doanh nghiệp, doanh nhân, nghệ sĩ, y bác sĩ chung tay hỗ trợ trẻ em khuyết tật và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

TS Trần Doãn Tiến – Tổng Biên tập Tạp chí Sức khỏe trẻ em, Trưởng Ban Tổ chức “Ngày hội kết nối nhân ái vì trẻ em” phát biểu khai mạc. Ảnh PT

Phát biểu tại buổi lễ, TS Trần Doãn Tiến – Tổng Biên tập Tạp chí Sức khỏe trẻ em, Trưởng Ban Tổ chức ngày hội nhấn mạnh: "Một xã hội chỉ thực sự văn minh khi tất cả trẻ em đều có cơ hội được yêu thương, học tập, vui chơi và được phát triển. Chúng ta có thể xây nên những cây cầu lớn, những thành phố hiện đại, những công trình rực rỡ ánh đèn. Nhưng nếu vẫn còn những đứa trẻ co ro trong nghèo khó, vẫn còn những ánh mắt trẻ thơ thiếu hy vọng, thì sự phát triển ấy vẫn chưa thể gọi là trọn vẹn. Bởi trẻ em không cần những điều quá lớn lao. Điều các em cần đôi khi chỉ là một bàn tay nắm lấy khi thấy mình lạc lõng; một lời động viên khi muốn bỏ cuộc; một suất học bổng để tiếp tục đến trường; một mái nhà an toàn để không còn sợ hãi hay đơn giản chỉ là cảm giác được yêu thương và nhớ đến".

Ông Ngô Sách Thực - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam cho biết: "Ngày hội kết nối nhân ái vì trẻ em" không chỉ dừng lại ở hoạt động hỗ trợ, chăm sóc hay trao quà mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là đồng hành cùng trẻ em khuyết tật trên hành trình trưởng thành và hòa nhập xã hội. Đây là cầu nối để các em được tiếp cận các hoạt động hướng nghiệp, đào tạo nghề, phát triển kỹ năng và tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp với khả năng của bản thân.

"Mong rằng trong thời gian tới có thêm nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức xã hội về trẻ em khuyết tật và trẻ có nhu cầu hỗ trợ đặc biệt; tăng cường các dịch vụ can thiệp sớm, tư vấn tâm lý, giáo dục hòa nhập; hỗ trợ phụ huynh trong quá trình chăm sóc và đồng hành cùng con; mở rộng các chương trình hướng nghiệp, dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật; huy động thêm nhiều nguồn lực xã hội vì sự phát triển toàn diện của trẻ em" – ông Ngô Sách Thực nhấn mạnh.

Các gian hàng 0 đồng được nhiều phụ huynh và em nhỏ quan tâm. Ảnh PT

Các em nhỏ thích thú khi tham quan tại các gian hàng

Hoạt động thăm khám sức khỏe miễn phí cho trẻ em cũng diễn ra tại ngày hội. Ảnh PT

Tại chương trình "Ngày hội kết nối nhân ái vì trẻ em" diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho trẻ em; khu trải nghiệm, vui chơi, hoạt động tương tác dành cho trẻ; gian hàng 0 đồng và các hoạt động thiện nguyện cộng đồng; các gian hàng trưng bày sản phẩm do trẻ khuyết tật thực hiện; gala âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật và thời trang thiếu nhi…

Trong khuôn khổ chương trình còn có nhiều hoạt động chuyên đề hướng dẫn kỹ năng bảo vệ trẻ em trên không gian mạng nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng sử dụng internet an toàn cho phụ huynh và trẻ em. Chương trình kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em cũng được triển khai với sự phối hợp của các chuyên gia.

Vào sáng 31/5, tọa đàm "Tiếp cận đa ngành trong chẩn đoán, tư vấn, trị liệu tâm lý cho trẻ em có rối loạn phát triển" sẽ diễn ra, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về sức khỏe tâm thần trẻ em, đồng thời cung cấp thông tin và giải pháp hỗ trợ dành cho phụ huynh và người chăm sóc trẻ.

Chương trình cũng đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Ảnh PT

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã trao tặng những phần quà ý nghĩa và 2.000 suất khám mắt miễn phí cho trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Ngay sau sự kiện này, Tạp chí Sức khỏe trẻ em tiếp tục khởi động chương trình "Ươm mầm nhân ái" lần thứ 2 năm 2026. Chương trình tổ chức tôn vinh những tấm lòng nhân ái, dự kiến phát sóng trực tiếp vào dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.