3 con giáp được kỳ vọng gặp may mắn về tiền bạc: Thời điểm thuận lợi để thúc đẩy công việc
GĐXH - Con giáp tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Tý... là những con giáp có nhiều cơ hội tài chính khởi sắc. Đây được xem là thời điểm thuận lợi để thúc đẩy công việc, mở rộng hợp tác và tìm kiếm nguồn thu nhập mới.
Theo quan niệm tử vi phương Đông, trước thềm ngày Rằm, một số con giáp được cho là có nhiều cơ hội thuận lợi về tài chính, công việc và các mối quan hệ hợp tác. Trong đó, tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Tý là những cái tên nổi bật.
Con giáp Dậu: Cơ hội gia tăng thu nhập
Người tuổi Dậu được dự báo có nhiều tín hiệu tích cực về tài chính nhờ sự hỗ trợ của cục diện Lục Hợp. Đây có thể là thời điểm thuận lợi để thúc đẩy các kế hoạch kinh doanh, đàm phán hợp tác hoặc xem xét những cơ hội đầu tư đã được nghiên cứu kỹ lưỡng trước đó.
Sự quyết đoán cùng tinh thần trách nhiệm có thể giúp tuổi Dậu tạo được thiện cảm với đối tác, từ đó mở ra những cơ hội hợp tác lâu dài.
Con giáp Thân: Tài chính có dấu hiệu khởi sắc
Nhờ tác động của cục diện Tam Hợp, tuổi Thân được dự báo có nhiều cơ hội cải thiện nguồn thu nhập. Những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ hoặc làm việc tự do có thể đón nhận những tín hiệu tích cực từ công việc.
Bên cạnh đó, các mối quan hệ xã hội cũng có thể mang đến những thông tin hữu ích hoặc cơ hội mới liên quan đến tài chính và sự nghiệp.
Con giáp Tý: Có quý nhân hỗ trợ
Tuổi Tý được đánh giá là con giáp có khả năng nhận được sự giúp đỡ từ những người xung quanh trong việc tháo gỡ các khó khăn về công việc hoặc tài chính.
Đây cũng có thể là giai đoạn thích hợp để tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới, mở rộng các nguồn thu nhập hoặc triển khai những kế hoạch đã ấp ủ từ trước.
Lưu ý chung của 3 con giáp
Dù được dự báo có nhiều cơ hội thuận lợi, tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Tý vẫn cần thận trọng khi đưa ra các quyết định liên quan đến tài chính. Việc kiểm tra kỹ thông tin, rà soát các điều khoản hợp đồng và cân nhắc rủi ro trước khi đầu tư là yếu tố quan trọng giúp hạn chế những sai sót không đáng có.
Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo!
Nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho trẻ em trong “Ngày hội kết nối nhân ái vì trẻ em”Đời sống - 5 giờ trước
GĐXH – Trong 2 ngày 30 – 31/5/2026, chương trình “Ngày hội kết nối nhân ái vì trẻ em” diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho trẻ em.
Hàng triệu người nên biết các mức phạt liên quan đến sổ đỏ 2026, nặng nhất có thể lên đến 100 triệu đồngĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Nhà nước áp dụng các hình phạt tiền và chế tài nghiêm khắc đối với các vi phạm liên quan đến sổ đỏ, trường hợp vi phạm có thể bị phạt rất nặng. Dưới đây là thông tin chi tiết bạn đọc có thể tham khảo.
Tiếp vụ xe tải chạy rầm rập trên tuyến đê sông Luộc ở Hưng Yên: Những dấu hỏi trong công tác quản lý?Đời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Không chỉ khiến xe tải trọng lớn ngày đêm cày nát đường quê, nhiều bến bãi vật liệu ven sông Luộc, xã Minh Thọ, Hưng Yên còn bị phản ánh có dấu hiệu hoạt động ngoài quy hoạch, lắp đặt “mố cẩu” trái phép sát sông để xúc vật liệu từ sà lan lên xe ben.
4 con giáp có vía bất động sản cực đỏ từ nay tới cuối năm, xuống tiền đâu thắng lớn đóĐời sống - 11 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, từ nay tới cuối năm 2026, 4 con giáp này được dự báo có lộc bất động sản cực mạnh.
Thời tiết hôm nay 30/5: Mưa dông xuất hiện ở nhiều khu vực, đề phòng lốc sét và gió giật mạnhĐời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Dự báo thời tiết hôm nay 30/5, trên cả nước phổ biến có mưa rào và dông, nhiều khu vực xuất hiện mưa to cục bộ.
Ngày sinh Âm lịch của người đào hoa ngập lối, đi đến đâu cũng có người thương nhớĐời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Không cần sở hữu ngoại hình quá nổi bật, những người sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây vẫn khiến người khác "say nắng" bởi nét duyên ngầm hiếm có.
Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước chùa ở HuếĐời sống - 22 giờ trước
Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn nằm trong thùng carton, được đặt trước cổng chùa ở Huế, chính quyền địa phương đang xác minh nhân thân.
Thời tiết Hà Nội lại sắp có mưa dông kèm sấm sét, gió giật mạnh?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo, trong những giờ tới, nhiều phường xã khu vực Hà Nội khả năng có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Vụ tổ hợp sân thể thao 'mọc' trái phép ven sông Đáy: UBND phường Yên Nghĩa thông tin chính thứcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Liên quan đến chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội về việc kiểm tra cụm sân thể thao tại xóm An Đường, đại diện UBND phường Yên Nghĩa đã có thông tin cụ thể với phóng viên về nguồn gốc đất đai và những "nút thắt" trong công tác quản lý cũng như hướng xử lý sai phạm trong thời gian tới.
Càng tiếp xúc lâu càng quý: 4 con giáp sống khiêm nhường nên giàu phúc khíĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Không cần quá phô trương hay thích trở thành tâm điểm, những con giáp dưới đây vẫn dễ dàng ghi điểm nhờ tính cách chân thành, khiêm nhường và biết nghĩ cho người khác.
Ngày sinh Âm lịch của người đào hoa ngập lối, đi đến đâu cũng có người thương nhớĐời sống
GĐXH - Không cần sở hữu ngoại hình quá nổi bật, những người sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây vẫn khiến người khác "say nắng" bởi nét duyên ngầm hiếm có.