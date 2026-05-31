Miền Bắc nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa

Dự báo thời tiết ngày và đêm 31/5 phạm vi cả nước như sau:

- Khu vực Đông Bắc Bộ: Trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

- Khu vực Tây Bắc Bộ: Trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

- Hà Nội: Ngày nắng, chiều tối và đêm nay có thể xuất hiện mưa dông cục bộ. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Bắc Bộ trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm nay có mưa. Ảnh TL

- Thanh Hóa đến Quảng Ngãi: Trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

- Cao nguyên Trung Bộ: Ngày mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

- Nam Bộ: Tiếp tục nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

- TP.HCM: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.



