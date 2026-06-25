Hà Nội: Khởi tố 4 đối tượng vác dao, tuýp sắt hỗn chiến tại chợ hoa Quảng An
GĐXH - Sau khi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến màn hỗn chiến bằng dao, kéo và tuýp sắt gây náo loạn chợ hoa Quảng An (phường Hồng Hà, Hà Nội), 4 đối tượng có hành vi côn đồ đã bị cơ quan chức năng tiến hành khởi tố và bắt tạm giam về hành vi Gây rối trật tự công cộng.
Thông tin Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Hồng Hà vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan đến hành vi sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng, xảy ra tại khu vực chợ hoa Quảng An, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.
Theo tài liệu điều tra, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h20 ngày 26/5/2026. Vào thời điểm trên, xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát trong quá trình sinh hoạt, giao thương tại khu vực chợ hoa Quảng An, một nhóm đối tượng đã xảy ra cự cãi, lời qua tiếng lại gay gắt.
Các đối tượng liên quan đến hành vi sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN
Không dừng lại ở việc tranh cãi, các đối tượng đã sử dụng nhiều loại hung khí nguy hiểm sẵn có tại chỗ bao gồm dao chặt, kéo cắt hoa và tuýp sắt để lao vào đuổi đánh, đâm chém và cãi chửi nhau gây ra cảnh tượng hỗn loạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh buôn bán của các thương lái cũng như tình hình an ninh trật tự khu vực.
Tang vật thu giữ gồm 1 dao chặt, 1 kéo cắt hoa và 1 tuýp sắt dài khoảng 90cm. Qua quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, lực lượng Công an đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 4 đối tượng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Vụ 'bắt cóc' người nước ngoài để đòi hơn 1,6 tỷ đồngPháp luật - 37 phút trước
GĐXH - Cho rằng anh Yu Yu Jie có liên quan đến khoản tiền bị thiệt hại nên Thanh cùng 2 đồng phạm tiến hành bắt giữ người nhằm gây sức ép, buộc gia đình nạn nhân chuyển tiền. Lợi dụng sơ hở, nạn nhân bỏ trốn và vụ việc bị bại lộ.
Mua bán trái phép chất ma túy, nhóm đối tượng lĩnh hơn 40 năm tùPháp luật - 42 phút trước
GĐXH - Tại phiên tòa lưu động, TAND khu vực 1 - Huế tuyên án đối với 4 bị cáo trong vụ mua bán trái phép chất ma túy, với tổng hình phạt hơn 40 năm tù.
Lĩnh án vì 'mở tiệc' ma túy tại nhà riêngPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Tổ chức cho nhiều người sử dụng ma túy ngay tại nhà riêng, đồng thời liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, Nguyễn Khoa Thảo lĩnh 27 năm tù.
Tuổi trẻ lạc lối: Nữ bị cáo 25 tuổi nhận án tù vì ma túyPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Chỉ vì ma túy, 4 thanh niên ở Bắc Ninh và Sơn La đã đánh đổi tương lai bằng những bản án tù. Từ việc tụ tập sử dụng chất cấm trong phòng trọ đến hành vi mua bán ma túy, các bị cáo đã phải nhận mức án thích đáng trước pháp luật.
Hà Nội: Công an vào cuộc vụ cô gái bị shipper hành hung dã man vì mâu thuẫn khi giao đồ ănPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Mâu thuẫn khi giao hàng, một shipper đã có hành vi lăng mạ, rồi hành hung nữ khách hàng ngay trước sảnh tòa nhà số 54 Nguyễn Chí Thanh. Lực lượng Công an phường Láng (TP Hà Nội) đã lập tức vào cuộc xác minh, làm rõ.
Bắt kẻ có tiền án giết người cầm 2 con dao chém vỡ kính loạt ô tô ở Hà NộiPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Liên quan đến vụ hàng loạt xe ô tô con bị chém thủng kính tại khu vực ngã tư Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn, Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) đã khống chế, bắt giữ khẩn cấp đối tượng gây án.
Khởi tố, bắt giam cô gái 29 tuổi lừa người đàn ông góp vốn đầu tư mỹ phẩm, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồngPháp luật - 12 giờ trước
GĐXH - Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giam Phạm Thị Mỹ Tuyết để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi kêu gọi góp vốn đầu tư mỹ phẩm.
Phú Thọ: Tưởng gặp nhà báo thật, nhiều người dân bị đối tượng cưỡng đoạt tiềnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Đặt mua thẻ hội viên nhà báo giả trên mạng xã hội với giá 1,5 triệu đồng, Nguyễn Như Mạnh đã nhiều lần tự xưng là nhà báo, chặn xe, gây sức ép đối với người dân đang san lấp mặt bằng để cưỡng đoạt tiền. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, tạm giam đối tượng để điều tra.
Hà Nội: Hàng loạt ô tô con bị phá hoại, chém vỡ kính trong đêm khi đỗ trên vỉa hèPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Sáng nay (24/6), Công an phường Tây Hồ đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc hàng loạt xe ô tô con đỗ dưới sảnh một tòa nhà cao tầng trên địa bàn bị kẻ xấu phá hoại.
Thủ đoạn lập công ty 'ma' xuất bán hóa đơn khống, trốn thuếPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Các đối tượng mua thông tin cá nhân để thành lập nhiều công ty "ma", sau đó xuất bán hóa đơn GTGT khống cho doanh nghiệp nhằm kê khai tăng chi phí đầu vào, khấu trừ thuế trái quy định.
Nổ có 'quan hệ' để chạy thủ tục đất đaiPháp luật
GĐXH - Tự nhận quen biết cơ quan chức năng để chạy thủ tục đất đai, Nguyễn Công Thành chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của bị hại.