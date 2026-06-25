Hà Nội: Khởi tố 4 đối tượng vác dao, tuýp sắt hỗn chiến tại chợ hoa Quảng An

Thông tin Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Hồng Hà vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan đến hành vi sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng, xảy ra tại khu vực chợ hoa Quảng An, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo tài liệu điều tra, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h20 ngày 26/5/2026. Vào thời điểm trên, xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát trong quá trình sinh hoạt, giao thương tại khu vực chợ hoa Quảng An, một nhóm đối tượng đã xảy ra cự cãi, lời qua tiếng lại gay gắt.

Các đối tượng liên quan đến hành vi sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN

Không dừng lại ở việc tranh cãi, các đối tượng đã sử dụng nhiều loại hung khí nguy hiểm sẵn có tại chỗ bao gồm dao chặt, kéo cắt hoa và tuýp sắt để lao vào đuổi đánh, đâm chém và cãi chửi nhau gây ra cảnh tượng hỗn loạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh buôn bán của các thương lái cũng như tình hình an ninh trật tự khu vực.