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Hà Nội: Khởi tố 4 đối tượng vác dao, tuýp sắt hỗn chiến tại chợ hoa Quảng An

Thứ năm, 19:08 25/06/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Sau khi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến màn hỗn chiến bằng dao, kéo và tuýp sắt gây náo loạn chợ hoa Quảng An (phường Hồng Hà, Hà Nội), 4 đối tượng có hành vi côn đồ đã bị cơ quan chức năng tiến hành khởi tố và bắt tạm giam về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Thông tin Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Hồng Hà vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan đến hành vi sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng, xảy ra tại khu vực chợ hoa Quảng An, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo tài liệu điều tra, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h20 ngày 26/5/2026. Vào thời điểm trên, xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát trong quá trình sinh hoạt, giao thương tại khu vực chợ hoa Quảng An, một nhóm đối tượng đã xảy ra cự cãi, lời qua tiếng lại gay gắt.

Hà Nội khởi tố 4 đối tượng gây rối trật tự tại chợ hoa Quảng an - Ảnh 1.
Hà Nội khởi tố 4 đối tượng gây rối trật tự tại chợ hoa Quảng an - Ảnh 2.
Hà Nội khởi tố 4 đối tượng gây rối trật tự tại chợ hoa Quảng an - Ảnh 3.
Hà Nội khởi tố 4 đối tượng gây rối trật tự tại chợ hoa Quảng an - Ảnh 4.

Các đối tượng liên quan đến hành vi sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN

Không dừng lại ở việc tranh cãi, các đối tượng đã sử dụng nhiều loại hung khí nguy hiểm sẵn có tại chỗ bao gồm dao chặt, kéo cắt hoa và tuýp sắt để lao vào đuổi đánh, đâm chém và cãi chửi nhau gây ra cảnh tượng hỗn loạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh buôn bán của các thương lái cũng như tình hình an ninh trật tự khu vực.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hồng Hà đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, kịp thời ổn định tình hình và tiến hành xác minh, triệu tập các đối tượng liên quan gồm: Hoàng Mạnh Tùng (SN 1992), Nguyễn Hắc Long (SN 1978), Trương Mạnh Thế (SN 2003) và Hà Văn Hùng (SN 1999), đều cư trú trên địa bàn phường Hồng Hà.

Tang vật thu giữ gồm 1 dao chặt, 1 kéo cắt hoa và 1 tuýp sắt dài khoảng 90cm. Qua quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, lực lượng Công an đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 4 đối tượng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Nội khởi tố 4 đối tượng gây rối trật tự tại chợ hoa Quảng an - Ảnh 5.Hà Nội: Tạm giữ quái xế 18 tuổi cùng xe máy trong vụ mang hung khí gây rối tại phường Phú Diễn

GĐXH - Vừa điều khiển xe máy lạng lách tốc độ cao, vừa dùng gậy gỗ, gậy sắt truy đuổi, lao vào hỗn chiến náo loạn đường phố lúc nửa đêm, một nhóm thanh thiếu niên đã bị lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh kịp thời phát hiện, tổ chức truy bắt và ngăn chặn vụ việc ngay trên địa bàn phường Phú Diễn (TP Hà Nội).

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