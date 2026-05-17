Hà Nội: Khởi tố vụ án 'Gây rối trật tự công cộng' trên phố Hoàng Cầu

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều video, hình ảnh ghi lại cảnh hai nhóm nam nữ xảy ra xô xát tại khu vực vỉa hè trước tòa nhà 169 phố Hoàng Cầu (phường Đống Đa) vào khoảng 23h ngày 14/5. Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình di chuyển bằng thang máy của tòa nhà.

Đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông hành hung cô gái trên vỉa hè lan truyền trên MXH. Ảnh cắt từ video

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đống Đa đã khẩn trương phối hợp các đơn vị chức năng xác minh, triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc. Các cá nhân được đưa về trụ sở Công an phường gồm: N.H.M (SN 1982, trú tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội); P.V.D (SN 1982, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội);

N.T. T (SN 1984, trú tại xã Phú Xuyên, Hà Nội); N.T. T (SN 1989, trú tại xã Phú Xuyên, Hà Nội); V.H.L (SN 2001, trú tại phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội); N.G.H (SN 2001, trú tại phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội).

Các đối tượng liên quan đến vụ việc tại cơ quan Công an.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16/5 Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh trong các tình huống phát sinh mâu thuẫn; tuyệt đối không tụ tập, sử dụng bạo lực gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự công cộng.