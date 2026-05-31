Hà Nội: Mâu thuẫn vị trí đặt đồng hồ nước, cháu trai và thím dâu bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trương Minh Quang (SN 1986, trú tại phường Giảng Võ, TP Hà Nội) và Đỗ Thị Thúy Nga (SN 1974, trú tại phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội) để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ vụ án xác định, vào khoảng 10 giờ 12 phút ngày 19/5/2026, Trương Minh Quang nhận được điện thoại thông báo về việc mẹ đẻ của mình đang xảy ra cãi vã với vợ chồng bà Đỗ Thị Thúy Nga (chú và thím ruột của Quang). Nguyên nhân xuất phát từ việc tranh chấp vị trí đặt đồng hồ nước tại ngõ 15 Phan Kế Bính, phường Giảng Võ.

Bực tức vì chuyện của gia đình, Quang lập tức di chuyển về địa điểm trên. Vừa đến nơi, nhìn thấy chú ruột, Quang liền lao vào chửi bới, dùng tay đẩy mạnh và đấm thẳng vào mặt bên phải khiến người chú ngã ngửa xuống đất. Thấy thái độ hung hãn của Quang, những người dân xung quanh đã vội vã chạy vào can ngăn, tuy nhiên đối tượng này vẫn hung hăng, tiếp tục đứng chửi bới bất chấp sự khuyên can.

Lúc này, bà Đỗ Thị Thúy Nga đang ở cửa hàng nước cạnh đó, phát hiện chồng mình bị cháu trai hành hung ngã xuống đất nên đã lập tức lao vào giằng co, đấu khẩu chửi bới với Quang. Chưa dừng lại ở đó, đỉnh điểm của sự việc là khi Nga chạy vào trong cửa hàng lấy ra 2 con dao thái thịt, hung hăng ném thẳng về phía Quang, đồng thời liên tục buông lời thách thức đối phương lao vào chém nhau.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an phường Giảng Võ đã khẩn trương điều động tổ công tác nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kịp thời khống chế và đưa các đối tượng có liên quan về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan Công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, cả Trương Minh Quang và Đỗ Thị Thúy Nga đều đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của bản thân. Hiện Công an phường Giảng Võ đang khẩn trương phối hợp củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.