Hà Nội: Tạm giữ quái xế 18 tuổi cùng xe máy trong vụ mang hung khí gây rối tại phường Phú Diễn

Ngày 3/6, Công an TP Hà Nội cho biết, vào khoảng 23h30 ngày 31/5/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến đường Doãn Kế Thiện – Mai Dịch, một tổ công tác phối hợp đã phát hiện hai nhóm thanh niên đi trên 4 xe mô tô có biểu hiện nghi vấn, gây rối trật tự công cộng.

Đáng chú ý, các đối tượng này vừa bóp còi inh ỏi, điều khiển phương tiện di chuyển với tốc độ cao theo hướng ra đường Hồ Tùng Mậu, vừa vung gậy gỗ, gậy sắt để hò hét, truy đuổi và lao vào đánh nhau dữ dội giữa đêm khuya. Hành vi hung hãn, bất chấp pháp luật của nhóm đối tượng không chỉ tiềm ẩn nguy cơ cao gây thương tích nghiêm trọng, tai nạn giao thông cho người đi đường mà còn ảnh hưởng hết sức nặng nề đến tình hình an ninh, trật tự trị an tại địa phương.

Đối tượng H.H.A tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN

Khi phát hiện sự xuất hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng lập tức tăng ga bỏ chạy nhằm trốn tránh sự kiểm tra, xử lý. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp các hành vi vi phạm pháp luật, tổ công tác nhanh chóng triển khai các biện pháp truy đuổi, khống chế và bắt giữ được 1 đối tượng liên quan. Các đối tượng còn lại đã lợi dụng đêm tối bỏ trốn khỏi hiện trường.

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng khai nhận là H.H.A, sinh năm 2008, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội. Tang vật thu giữ gồm: 1 xe mô tô màu đỏ, nhãn hiệu Suzuki Hayate, biển kiểm soát 29L1-439.40.

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Phú Diễn để tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi tụ tập mang theo hung khí đánh nhau của lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh đã góp phần phòng ngừa các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.