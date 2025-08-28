Mới nhất
Hà Nội: Kịp thời dập tắt đám cháy nhà xưởng trong đêm ở phường Thanh Liệt

Thứ năm, 13:01 28/08/2025 | Đời sống
GĐXH - Rạng sáng 28/8, một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại một kiot trên đường Tân Triều mới, phường Thanh Liệt (TP Hà Nội), trong ít phút ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi nhiều tài sản.

Ngày 28/8, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào khoảng 00 giờ 12 phút rạng sáng cùng ngày, tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP nhận tin báo xảy ra cháy nhà xưởng chia thành các ki ốt nhỏ ở đường Tân Triều mới, phường Thanh Liệt, Hà Nội.

Dãy kiot bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng ở phường Thanh Liệt, Hà Nội.

Ngay khi tiếp nhận được thông tin, nhận định đám cháy có khả năng cháy lan sang khu vực lân cận, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Thành phố đã điều động 02 xe chỉ huy, 09 xe chữa cháy của 05 đơn vị gồm Đội CC&CNCH khu vực số 4, 12, 13, 31 và Đội chữa cháy học tập trường Đại học PCCC với 60 cán bộ chiến sỹ xuống hiện trường tổ chức chữa cháy.

Cùng với đó, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng điều động 02 xe chỉ huy, 01 xe tải chở phương tiện trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Công an TP Hà Nội đã điều 09 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định: đám cháy diễn biến phức tạp, có nhiều nguyên liệu dễ bắt cháy, sinh ra nhiều khói khí độc và có khả năng cháy lan sang các khu vực lân cận, Chỉ huy chữa cháy & CNCH đã chỉ đạo triển khai các mũi trinh sát, tấn công khoanh vùng đám cháy, kịp thời ngăn chặn cháy lan ra các khu vực xung quanh.

Đồng thời, huy động máy xúc phá dỡ cấu kiện sụp đổ, mở lối cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận vào bên trong để dập tắt đám cháy.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ, đám cháy đã được khống chế.

‎Sau một thời gian nỗ lực chữa cháy và sự hỗ trợ của chính quyền, công an và quần chúng nhân dân địa phương; đến khoảng 00 giờ 53 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế. Đến khoảng 1 giờ 12 phút, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Qua đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã bảo vệ, không để cháy lan sang hàng nghìn mét vuông các công trình và nhà dân lân cận. Đám cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

GĐXH - Sáng 9/8, đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại một cửa hàng thời trang trên phố Phạm Ngọc Thạch (phường Kim Liên, TP Hà Nội). May mắn, vụ cháy đã được kịp thời khống chế, không có thương vong về người.

Trung Sơn
