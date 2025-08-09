Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Cứu sống 20 thuyền viên tàu chở dầu bốc cháy trên biển gần mũi Vũng Tàu

Thứ bảy, 15:16 09/08/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Rạng sáng 9/8, tàu SAR 413 đã đưa toàn bộ 20 thuyền viên tàu chở dầu bị cháy trên biển về đến cầu cảng của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III (Vũng Tàu - TP. Hồ Chí Minh).

Theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam), vào khoảng 19h54 ngày 8/8, toàn bộ 20 thuyền viên tàu chở dầu GT Unity (quốc tịch Việt Nam) bị cháy trên biển tại vị trí cách Đông Nam mũi Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) 120 hải lý cùng ngày đã được đưa lên tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam. Lực lượng cứu nạn hàng hải đã triển khai công tác sơ cấp cứu trên biển, chăm sóc y tế. Trong số 20 thuyền viên được cứu có 1 thuyền viên tên Đặng Xuân Bình (sinh năm 1974, quê Hưng Yên, chức danh thợ kỹ thuật điện) bị bỏng nặng do đám cháy trên tàu.

Cứu sống 20 thuyền viên tàu chở dầu bốc cháy trên biển gần mũi Vũng Tàu - Ảnh 1.

Rạng sáng 9/8, tàu SAR 413 đã đưa toàn bộ 20 thuyền viên tàu chở dầu bị cháy trên biển về đến cầu cảng của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III (Vũng Tàu - TP. Hồ Chí Minh).

Sau khi tiến hành sơ cấp cứu thuyền viên bị thương nặng và chăm sóc y tế cho các thuyền viên còn lại, tàu SAR 413 đã đưa toàn bộ 20 thuyền viên về đến cầu cảng của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III (Vũng Tàu - TP. Hồ Chí Minh) vào lúc 2h54 ngày 9/8. Tại đây, các thuyền viên đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để tiếp tục hỗ trợ. Thuyền viên Đặng Xuân Bình đã được chuyển ngay đến cơ sở y tế để điều trị chuyên sâu.

Cứu sống 20 thuyền viên tàu chở dầu bốc cháy trên biển gần mũi Vũng Tàu - Ảnh 2.

Trong số 20 thuyền viên được cứu có 1 thuyền viên tên Đặng Xuân Bình (sinh năm 1974, quê Hưng Yên, chức danh thợ kỹ thuật điện) bị bỏng nặng do đám cháy trên tàu

Cứu sống 20 thuyền viên tàu chở dầu bốc cháy trên biển gần mũi Vũng Tàu - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng đưa các thuyền viên lên bờ

Công tác cứu nạn thành công 20 thuyền viên tàu chở dầu GT Unity bị cháy trên vùng biển xa của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam một lần nữa đã thể hiện vai trò chỉ huy phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển và đầu mối quốc tế về tìm kiếm cứu nạn của Trung tâm, thực hiện hiệu quả phương châm "4 tại chỗ", huy động các lực lượng liên quan, trong đó có các tàu nước ngoài hoạt động trên vùng biển trách nhiệm của Việt Nam tham gia ứng cứu kịp thời trong các tai nạn, sự cố xảy ra trên biển dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, Bộ Xây dựng, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam.

Cứu sống 20 thuyền viên tàu chở dầu bốc cháy trên biển gần mũi Vũng Tàu - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng làm thủ tục bàn giao 20 thuyền viên

Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam Lê Đỗ Mười đã gửi Thư khen tới thuyền trưởng và tập thể thuyền viên tàu Androusa (quốc tịch Liberia) nhằm kịp thời ghi nhận và biểu dương hành động dũng cảm, tinh thần trách nhiệm cao trong việc hỗ trợ cứu nạn tàu GT Unity. Hành động này không chỉ góp phần cứu sống toàn bộ 20 thuyền viên mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết và nhân đạo trong cộng đồng hàng hải quốc tế.

Cứu sống 20 thuyền viên tàu chở dầu bốc cháy trên biển gần mũi Vũng Tàu - Ảnh 5.


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Gia đình 7 người thoát chết khi ô tô bốc cháy sau va chạm ở TP.HCM

Gia đình 7 người thoát chết khi ô tô bốc cháy sau va chạm ở TP.HCM

Nguyên nhân tàu chở dầu cháy ngoài khơi TPHCM, 20 thuyền viên gặp nạn

Nguyên nhân tàu chở dầu cháy ngoài khơi TPHCM, 20 thuyền viên gặp nạn

Người cao tuổi tại Hà Nội sẽ được khám định kỳ bao nhiêu lần trong một năm?

Người cao tuổi tại Hà Nội sẽ được khám định kỳ bao nhiêu lần trong một năm?

Miền Bắc cao điểm nắng nóng, Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và giông

Miền Bắc cao điểm nắng nóng, Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và giông

Hà Nội sử dụng xe buýt điện phục vụ tại các điểm du lịch khu vực trung tâm

Hà Nội sử dụng xe buýt điện phục vụ tại các điểm du lịch khu vực trung tâm

Cùng chuyên mục

Công an Hà Nội mở cao điểm trấn áp tội phạm

Công an Hà Nội mở cao điểm trấn áp tội phạm

Xã hội - 1 giờ trước

Đợt cao điểm này, Công an Hà Nội tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm như tín dụng đen, dùng công nghệ cao để phạm tội, gây rối trật tự công cộng, mua bán người...

Truy tố 6 nữ sinh đánh hội đồng bạn cùng trường gãy đốt sống cổ

Truy tố 6 nữ sinh đánh hội đồng bạn cùng trường gãy đốt sống cổ

Xã hội - 1 giờ trước

6 nữ sinh Trường THPT Nông Cống 2 (Thanh Hóa) bị truy tố tội "Cố ý gây thương tích" do đánh hội đồng bạn cùng trường khiến em này gãy đốt sống cổ.

Khoảng 30 công nhân ở Hưng Yên nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Khoảng 30 công nhân ở Hưng Yên nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Xã hội - 1 giờ trước

Các đơn vị chức năng tỉnh Hưng Yên đang phối hợp điều tra, xác minh vụ việc khoảng 30 công nhân có biểu hiện ngộ độc thực phẩm, phải nhập viện.

Miễn thị thực với người nước ngoài thuộc diện đặc biệt

Miễn thị thực với người nước ngoài thuộc diện đặc biệt

Xã hội - 1 giờ trước

Thời hạn miễn thị thực không quá 5 năm và ngắn hơn thời hạn còn lại của hộ chiếu ít nhất 30 ngày.

Gia đình 7 người thoát chết khi ô tô bốc cháy sau va chạm ở TP.HCM

Gia đình 7 người thoát chết khi ô tô bốc cháy sau va chạm ở TP.HCM

Xã hội - 1 giờ trước

Gia đình 7 người kịp thoát ra ngoài khi ô tô 16 chỗ bốc cháy dữ dội sau va chạm liên hoàn trên đường Phan Đăng Lưu, TP.HCM trưa 9/8.

Trung tướng Mai Hoàng: Công an đã giải cứu 28 người bị 'bắt cóc online'

Trung tướng Mai Hoàng: Công an đã giải cứu 28 người bị 'bắt cóc online'

Xã hội - 2 giờ trước

Công an TP.HCM đã giải cứu 28 nạn nhân bị bắt cóc online, riêng trong tháng 7 lực lượng chức năng đã giải cứu nhiều nữ sinh viên bị lừa bán ra nước ngoài.

Cảnh sát giao thông truy tìm chủ ô tô gắn nơ hồng, cố tình che biển số

Cảnh sát giao thông truy tìm chủ ô tô gắn nơ hồng, cố tình che biển số

Xã hội - 2 giờ trước

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đang xác minh chiếc ô tô hiệu Mercedes gắn phụ kiện nơ hồng kích thước lớn ở đuôi xe, nhằm che biển số.

Nguyên nhân tàu chở dầu cháy ngoài khơi TPHCM, 20 thuyền viên gặp nạn

Nguyên nhân tàu chở dầu cháy ngoài khơi TPHCM, 20 thuyền viên gặp nạn

Xã hội - 2 giờ trước

Trên hành trình từ Malaysia về Dung Quất, tàu chở dầu GT Unity (quốc tịch Việt Nam) bất ngờ bị cháy ở vị trí buồng máy trên vùng biển cách Côn Đảo hơn 100 hải lý. Các lực lượng chức năng đã ứng cứu kịp thời, đưa 20 thuyền viên vào bờ an toàn.

Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội

Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội

Xã hội - 2 giờ trước

Ô tô nhãn hiệu Mercedes đang di chuyển trên đường Xuân Tảo (phường Xuân Đỉnh, Hà Nội) thì bốc ngờ cháy. Người dân ở xung quanh đã nhanh chóng xách xô nước ra dập lửa.

Lai Châu: Khởi tố 2 nam sinh xâm hại bé gái

Lai Châu: Khởi tố 2 nam sinh xâm hại bé gái

Xã hội - 2 giờ trước

Hai nam sinh ở Lai Châu đưa 2 bé gái đi ăn ốc và uống rượu, sau đó thuê 2 phòng nghỉ, rồi thực hiện hành vi giao cấu.

Xem nhiều

Xe taxi tông thẳng vào nhóm người đứng trên đường sau mâu thuẫn

Xe taxi tông thẳng vào nhóm người đứng trên đường sau mâu thuẫn

Đời sống

GĐXH - Sau khi xảy ra mâu thuẫn, lái xe taxi đã điều khiển phương tiện tông thẳng vào nhóm người đang đứng trên đường. Sự việc được xác định xảy ra tại phường Phương Liễu (tỉnh Bắc Ninh) và đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Tin sáng 9/8: Hà Nội công bố số điện thoại của các đội trưởng CSGT; cô gái mất liên lạc sau khi rời nhà bằng xe ôm công nghệ

Tin sáng 9/8: Hà Nội công bố số điện thoại của các đội trưởng CSGT; cô gái mất liên lạc sau khi rời nhà bằng xe ôm công nghệ

Xã hội
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm' ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm 'biến mất'

Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm' ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm 'biến mất'

Thời sự
Hà Nội: Cháy cửa hàng thời trang trên phố Phạm Ngọc Thạch

Hà Nội: Cháy cửa hàng thời trang trên phố Phạm Ngọc Thạch

Thời sự
Năm 2025, ngành học nào của Đại học Bách khoa Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất?

Năm 2025, ngành học nào của Đại học Bách khoa Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất?

Giáo dục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top