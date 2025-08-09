Cứu sống 20 thuyền viên tàu chở dầu bốc cháy trên biển gần mũi Vũng Tàu
Rạng sáng 9/8, tàu SAR 413 đã đưa toàn bộ 20 thuyền viên tàu chở dầu bị cháy trên biển về đến cầu cảng của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III (Vũng Tàu - TP. Hồ Chí Minh).
Theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam), vào khoảng 19h54 ngày 8/8, toàn bộ 20 thuyền viên tàu chở dầu GT Unity (quốc tịch Việt Nam) bị cháy trên biển tại vị trí cách Đông Nam mũi Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) 120 hải lý cùng ngày đã được đưa lên tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam. Lực lượng cứu nạn hàng hải đã triển khai công tác sơ cấp cứu trên biển, chăm sóc y tế. Trong số 20 thuyền viên được cứu có 1 thuyền viên tên Đặng Xuân Bình (sinh năm 1974, quê Hưng Yên, chức danh thợ kỹ thuật điện) bị bỏng nặng do đám cháy trên tàu.
Sau khi tiến hành sơ cấp cứu thuyền viên bị thương nặng và chăm sóc y tế cho các thuyền viên còn lại, tàu SAR 413 đã đưa toàn bộ 20 thuyền viên về đến cầu cảng của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III (Vũng Tàu - TP. Hồ Chí Minh) vào lúc 2h54 ngày 9/8. Tại đây, các thuyền viên đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để tiếp tục hỗ trợ. Thuyền viên Đặng Xuân Bình đã được chuyển ngay đến cơ sở y tế để điều trị chuyên sâu.
Công tác cứu nạn thành công 20 thuyền viên tàu chở dầu GT Unity bị cháy trên vùng biển xa của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam một lần nữa đã thể hiện vai trò chỉ huy phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển và đầu mối quốc tế về tìm kiếm cứu nạn của Trung tâm, thực hiện hiệu quả phương châm "4 tại chỗ", huy động các lực lượng liên quan, trong đó có các tàu nước ngoài hoạt động trên vùng biển trách nhiệm của Việt Nam tham gia ứng cứu kịp thời trong các tai nạn, sự cố xảy ra trên biển dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, Bộ Xây dựng, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam.
Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam Lê Đỗ Mười đã gửi Thư khen tới thuyền trưởng và tập thể thuyền viên tàu Androusa (quốc tịch Liberia) nhằm kịp thời ghi nhận và biểu dương hành động dũng cảm, tinh thần trách nhiệm cao trong việc hỗ trợ cứu nạn tàu GT Unity. Hành động này không chỉ góp phần cứu sống toàn bộ 20 thuyền viên mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết và nhân đạo trong cộng đồng hàng hải quốc tế.
