Hà Nội: Cháy cửa hàng thời trang trên phố Phạm Ngọc Thạch

Theo đó, vào khoảng 8 giờ sáng 9/8, một cửa hàng thời trang ở phố Phạm Ngọc Thạch (phường Kim Liên, Hà Nội) đã bất ngờ bốc cháy dữ dội. Phát hiện cháy, nhiều người dân ở gần hiện trường đã sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa, đồng thời thời báo cho lực lượng chức năng và hô hoán mọi người ở trong các cửa hàng tháo chạy ra ngoài.

Nhận được tin báo, Công an phường Kim Liên đã điều động cán bộ, chiến sĩ công an phường, lực lượng chữa cháy tại chỗ, dân quân tự vệ nhanh chóng vận chuyển các phương tiện chữa cháy hiện có đến hiện trường để dập lửa.

Cháy cửa hàng thời trang trên phố Phạm Ngọc Thạch sáng 9/8.

Thông tin từ lãnh đạo UBND phường Kim Liên cho biết, vào khoảng 8 giờ 20 phút ngày 9/8, Công an phường Kim Liên nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tại cửa hàng giày dép địa chỉ Kiot 8, B7 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường đã phối hợp các lực lượng tại chỗ và Đội Cảnh sát PCCC số 10 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội) nhanh chóng triển khai chữa cháy, cứu nạn.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được khống chế, may mắn vụ cháy không có thương vong về người.

Đến 8 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Bước đầu lực lượng chức năng xác định không có thương vong trong vụ cháy.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại về tài sản cũng như điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.