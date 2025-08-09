Hà Nội: Cháy cửa hàng thời trang trên phố Phạm Ngọc Thạch
GĐXH - Sáng 9/8, đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại một cửa hàng thời trang trên phố Phạm Ngọc Thạch (phường Kim Liên, TP Hà Nội). May mắn, vụ cháy đã được kịp thời khống chế, không có thương vong về người.
Theo đó, vào khoảng 8 giờ sáng 9/8, một cửa hàng thời trang ở phố Phạm Ngọc Thạch (phường Kim Liên, Hà Nội) đã bất ngờ bốc cháy dữ dội. Phát hiện cháy, nhiều người dân ở gần hiện trường đã sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa, đồng thời thời báo cho lực lượng chức năng và hô hoán mọi người ở trong các cửa hàng tháo chạy ra ngoài.
Nhận được tin báo, Công an phường Kim Liên đã điều động cán bộ, chiến sĩ công an phường, lực lượng chữa cháy tại chỗ, dân quân tự vệ nhanh chóng vận chuyển các phương tiện chữa cháy hiện có đến hiện trường để dập lửa.
Cháy cửa hàng thời trang trên phố Phạm Ngọc Thạch sáng 9/8.
Thông tin từ lãnh đạo UBND phường Kim Liên cho biết, vào khoảng 8 giờ 20 phút ngày 9/8, Công an phường Kim Liên nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tại cửa hàng giày dép địa chỉ Kiot 8, B7 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên.
Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường đã phối hợp các lực lượng tại chỗ và Đội Cảnh sát PCCC số 10 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội) nhanh chóng triển khai chữa cháy, cứu nạn.
Đến 8 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Bước đầu lực lượng chức năng xác định không có thương vong trong vụ cháy.
Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại về tài sản cũng như điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
Trao quyết định phê chuẩn ông Nguyễn Mạnh Cường làm Phó chủ tịch UBND TP.HCMXã hội - 2 giờ trước
Ông Nguyễn Mạnh Cường, 46 tuổi, được Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM, dự kiến phụ trách việc triển khai các cơ chế đặc thù.
Người cao tuổi tại Hà Nội sẽ được khám định kỳ bao nhiêu lần trong một năm?Dân số và phát triển - 2 giờ trước
GĐXH - 85% người cao tuổi, người thân trực tiếp chăm sóc người cao tuổi biết thông tin về già hóa dân số, quyền được chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi; 100% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm vào năm 2030.
Cứu con trai khỏi bẫy lừa bán nội tạng, người mẹ xúc động gửi thư cảm ơn công anXã hội - 3 giờ trước
in theo lời dụ dỗ trên mạng, một thanh niên Tuyên Quang bị lừa sang Campuchia, bị đánh đập, chích điện, dọa bán nội tạng.
Cận cảnh đại công trường dự án mở rộng cao tốc nghìn tỷXã hội - 4 giờ trước
Sau lễ khởi công, dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên đang được đẩy nhanh tiến độ với hàng trăm công nhân thi công tại nhiều mũi. Dự án kỳ vọng hoàn chỉnh hạ tầng giao thông khu vực, tăng năng lực kết nối giữa các địa phương.
Hà Nội: Điều chỉnh giao thông trên một đoạn của đường Nguyễn Hoàng TônXã hội - 5 giờ trước
Sở Xây dựng Hà Nội thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đường Nguyễn Hoàng Tôn đoạn từ Lạc Long Quân đến đường Võ Chí Công từ ngày 8/8 đến ngày 31/8/2025.
Hà Nội sử dụng xe buýt điện phục vụ tại các điểm du lịch khu vực trung tâmXã hội - 5 giờ trước
TP Hà Nội sẽ tổ chức vận hành thí điểm tuyến xe buýt điện phục vụ nhân dân, du khách tham quan các điểm du lịch khu vực Hoàn Kiếm, Ba Đình đến hết 31/12/2025.
Miền Bắc cao điểm nắng nóng, Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và giôngXã hội - 5 giờ trước
GĐXH - Dự báo thời tiết hôm nay (9/8), miền Bắc cao điểm nắng nóng với nền nhiệt cao nhất trên 38 độ; chiều tối vẫn khả năng xuất hiện mưa giông.
Từ 2030, người cao tuổi tại Hà Nội được khám định kỳ ít nhất 1 lần/nămXã hội - 6 giờ trước
TP Hà Nội đặt mục tiêu vào năm 2030, 100% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm; 90% người cao tuổi được phát hiện, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm; 90% người cao tuổi có khả năng tự chăm sóc được cung cấp kiến thức,...
Thông tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên Biển ĐôngThời sự - 16 giờ trước
Áp thấp nhiệt đới hiện đang di chuyển chậm và sẽ mạnh lên với sức gió giật cấp 8, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong khu vực áp thấp nhiệt đới hoạt động đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Vụ chặn taxi công nghệ ở bến xe Thái Nguyên: Trách nhiệm của đơn vị quản lý ra sao?Thời sự - 22 giờ trước
GĐXH - Liên quan đến vụ việc nhóm người chặn xe taxi công nghệ và yêu cầu hành khách rời khỏi xe tại Bến xe trung tâm Thái Nguyên, luật sư Diệp Năng Bình cho rằng, việc ký độc quyền với một hãng taxi không trái luật, nhưng đơn vị quản lý bến phải đảm bảo công khai, minh bạch và không gây cản trở cho các hãng vận tải hợp pháp khác.
Tai nạn trên Quốc lộ 1 qua TP Huế, nữ sinh viên tử vong thương tâmThời sự
GĐXH - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn TP Huế khiến một nữ sinh viên tử vong tại chỗ, nam sinh đi cùng bị thương.