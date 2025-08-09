Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Cháy cửa hàng thời trang trên phố Phạm Ngọc Thạch

Thứ bảy, 12:16 09/08/2025 | Thời sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sáng 9/8, đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại một cửa hàng thời trang trên phố Phạm Ngọc Thạch (phường Kim Liên, TP Hà Nội). May mắn, vụ cháy đã được kịp thời khống chế, không có thương vong về người.

Theo đó, vào khoảng 8 giờ sáng 9/8, một cửa hàng thời trang ở phố Phạm Ngọc Thạch (phường Kim Liên, Hà Nội) đã bất ngờ bốc cháy dữ dội. Phát hiện cháy, nhiều người dân ở gần hiện trường đã sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa, đồng thời thời báo cho lực lượng chức năng và hô hoán mọi người ở trong các cửa hàng tháo chạy ra ngoài.

Nhận được tin báo, Công an phường Kim Liên đã điều động cán bộ, chiến sĩ công an phường, lực lượng chữa cháy tại chỗ, dân quân tự vệ nhanh chóng vận chuyển các phương tiện chữa cháy hiện có đến hiện trường để dập lửa.

Cháy cửa hàng thời trang trên phố Phạm Ngọc Thạch sáng 9/8.

Thông tin từ lãnh đạo UBND phường Kim Liên cho biết, vào khoảng 8 giờ 20 phút ngày 9/8, Công an phường Kim Liên nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tại cửa hàng giày dép địa chỉ Kiot 8, B7 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường đã phối hợp các lực lượng tại chỗ và Đội Cảnh sát PCCC số 10 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội) nhanh chóng triển khai chữa cháy, cứu nạn.

Hà Nội: Cháy cửa hàng thời trang trên phố Phạm Ngọc Thạch - Ảnh 2.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được khống chế, may mắn vụ cháy không có thương vong về người.

Đến 8 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Bước đầu lực lượng chức năng xác định không có thương vong trong vụ cháy.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại về tài sản cũng như điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Hà Nội: Giải cứu 3 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà ở phường Bồ ĐềHà Nội: Giải cứu 3 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà ở phường Bồ Đề

Qua trinh sát, xác định đám cháy bùng phát từ tầng 1 và có người mắc kẹt bên trong, lực lượng chữa cháy đã kịp thời giải cứu, đưa 3 nạn nhân ở tầng 2 xuống nơi an toàn và bàn giao cho cán bộ y tế.

Trung Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Nhà sàn cháy rụi, 4 mẹ con kịp thời thoát thân

Nhà sàn cháy rụi, 4 mẹ con kịp thời thoát thân

Thái Nguyên: Kịp thời cứu 2 mẹ con bị mắc kẹt trong đám cháy ở xã Chợ Mới

Thái Nguyên: Kịp thời cứu 2 mẹ con bị mắc kẹt trong đám cháy ở xã Chợ Mới

Thái Nguyên: Hiện trường cháy cửa hàng tổng hợp tại Chợ Rã khiến một người tử vong

Thái Nguyên: Hiện trường cháy cửa hàng tổng hợp tại Chợ Rã khiến một người tử vong

Cháy dữ dội tại kho hàng trong ngõ 389 Trương Định, nhiều tiếng nổ rung chuyển nhà dân

Cháy dữ dội tại kho hàng trong ngõ 389 Trương Định, nhiều tiếng nổ rung chuyển nhà dân

Cháy chung cư Độc Lập, 8 người chết: Chập điện từ máy sấy, tủ lạnh gây hỏa hoạn

Cháy chung cư Độc Lập, 8 người chết: Chập điện từ máy sấy, tủ lạnh gây hỏa hoạn

Cùng chuyên mục

Trao quyết định phê chuẩn ông Nguyễn Mạnh Cường làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Trao quyết định phê chuẩn ông Nguyễn Mạnh Cường làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Xã hội - 2 giờ trước

Ông Nguyễn Mạnh Cường, 46 tuổi, được Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM, dự kiến phụ trách việc triển khai các cơ chế đặc thù.

Người cao tuổi tại Hà Nội sẽ được khám định kỳ bao nhiêu lần trong một năm?

Người cao tuổi tại Hà Nội sẽ được khám định kỳ bao nhiêu lần trong một năm?

Dân số và phát triển - 2 giờ trước

GĐXH - 85% người cao tuổi, người thân trực tiếp chăm sóc người cao tuổi biết thông tin về già hóa dân số, quyền được chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi; 100% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm vào năm 2030.

Cứu con trai khỏi bẫy lừa bán nội tạng, người mẹ xúc động gửi thư cảm ơn công an

Cứu con trai khỏi bẫy lừa bán nội tạng, người mẹ xúc động gửi thư cảm ơn công an

Xã hội - 3 giờ trước

in theo lời dụ dỗ trên mạng, một thanh niên Tuyên Quang bị lừa sang Campuchia, bị đánh đập, chích điện, dọa bán nội tạng.

Cận cảnh đại công trường dự án mở rộng cao tốc nghìn tỷ

Cận cảnh đại công trường dự án mở rộng cao tốc nghìn tỷ

Xã hội - 4 giờ trước

Sau lễ khởi công, dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên đang được đẩy nhanh tiến độ với hàng trăm công nhân thi công tại nhiều mũi. Dự án kỳ vọng hoàn chỉnh hạ tầng giao thông khu vực, tăng năng lực kết nối giữa các địa phương.

Hà Nội: Điều chỉnh giao thông trên một đoạn của đường Nguyễn Hoàng Tôn

Hà Nội: Điều chỉnh giao thông trên một đoạn của đường Nguyễn Hoàng Tôn

Xã hội - 5 giờ trước

Sở Xây dựng Hà Nội thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đường Nguyễn Hoàng Tôn đoạn từ Lạc Long Quân đến đường Võ Chí Công từ ngày 8/8 đến ngày 31/8/2025.

Hà Nội sử dụng xe buýt điện phục vụ tại các điểm du lịch khu vực trung tâm

Hà Nội sử dụng xe buýt điện phục vụ tại các điểm du lịch khu vực trung tâm

Xã hội - 5 giờ trước

TP Hà Nội sẽ tổ chức vận hành thí điểm tuyến xe buýt điện phục vụ nhân dân, du khách tham quan các điểm du lịch khu vực Hoàn Kiếm, Ba Đình đến hết 31/12/2025.

Miền Bắc cao điểm nắng nóng, Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và giông

Miền Bắc cao điểm nắng nóng, Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và giông

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Dự báo thời tiết hôm nay (9/8), miền Bắc cao điểm nắng nóng với nền nhiệt cao nhất trên 38 độ; chiều tối vẫn khả năng xuất hiện mưa giông.

Từ 2030, người cao tuổi tại Hà Nội được khám định kỳ ít nhất 1 lần/năm

Từ 2030, người cao tuổi tại Hà Nội được khám định kỳ ít nhất 1 lần/năm

Xã hội - 6 giờ trước

TP Hà Nội đặt mục tiêu vào năm 2030, 100% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm; 90% người cao tuổi được phát hiện, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm; 90% người cao tuổi có khả năng tự chăm sóc được cung cấp kiến thức,...

Thông tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Thông tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Thời sự - 16 giờ trước

Áp thấp nhiệt đới hiện đang di chuyển chậm và sẽ mạnh lên với sức gió giật cấp 8, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong khu vực áp thấp nhiệt đới hoạt động đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Vụ chặn taxi công nghệ ở bến xe Thái Nguyên: Trách nhiệm của đơn vị quản lý ra sao?

Vụ chặn taxi công nghệ ở bến xe Thái Nguyên: Trách nhiệm của đơn vị quản lý ra sao?

Thời sự - 22 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ việc nhóm người chặn xe taxi công nghệ và yêu cầu hành khách rời khỏi xe tại Bến xe trung tâm Thái Nguyên, luật sư Diệp Năng Bình cho rằng, việc ký độc quyền với một hãng taxi không trái luật, nhưng đơn vị quản lý bến phải đảm bảo công khai, minh bạch và không gây cản trở cho các hãng vận tải hợp pháp khác.

Xem nhiều

Tai nạn trên Quốc lộ 1 qua TP Huế, nữ sinh viên tử vong thương tâm

Tai nạn trên Quốc lộ 1 qua TP Huế, nữ sinh viên tử vong thương tâm

Thời sự

GĐXH - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn TP Huế khiến một nữ sinh viên tử vong tại chỗ, nam sinh đi cùng bị thương.

Vụ 18 sân pickleball trái phép ở Cầu Giấy: Chính quyền vào cuộc, tất cả sân buộc phải dừng hoạt động

Vụ 18 sân pickleball trái phép ở Cầu Giấy: Chính quyền vào cuộc, tất cả sân buộc phải dừng hoạt động

Thời sự
Tin sáng 8/8: Miền Bắc sắp mưa dông; Cảnh báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng ứng dụng VNeID giả mạo

Tin sáng 8/8: Miền Bắc sắp mưa dông; Cảnh báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng ứng dụng VNeID giả mạo

Thời sự
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nhiệt độ Thủ đô cao nhất bao nhiêu khi vào đợt nắng nóng mới?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nhiệt độ Thủ đô cao nhất bao nhiêu khi vào đợt nắng nóng mới?

Thời sự
Điểm danh những nơi nóng nhất hôm nay trong đợt nắng nóng diện rộng ở miền Bắc

Điểm danh những nơi nóng nhất hôm nay trong đợt nắng nóng diện rộng ở miền Bắc

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top