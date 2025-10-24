Hà Nội: Siết chặt an toàn đường sắt Bắc - Nam, kiểm tra nồng độ cồn cả nhân viên gác chắn

Thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường sắt, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tập trung vào các tuyến trọng điểm có đường sắt đi qua nhằm phòng ngừa tai nạn và duy trì trật tự hành lang an toàn.

Tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua địa bàn xã Phú Xuyên, Hà Nội.

Kiểm tra nồng độ cồn cả nhân viên gác chắn

Ghi nhận tại địa phận xã Phú Xuyên, Đội CSGT đường bộ số 8, đơn vị phụ trách tuyến đường sắt Bắc - Nam qua khu vực này đã xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát chuyên sâu.

Một trong những giải pháp mới và quyết liệt là việc kiểm tra ngẫu nhiên nồng độ cồn đối với nhân viên trực gác tại các chốt chắn. Lực lượng CSGT cho biết, đây là biện pháp cần thiết để bảo đảm các nhân viên làm nhiệm vụ luôn trong trạng thái tỉnh táo, tập trung cao độ, góp phần duy trì an toàn tuyệt đối cho hàng trăm chuyến tàu qua lại mỗi ngày.

CSGT đo nồng độ cồn nhân viên gác chắn nhằm siết chặt kỷ luật, bảo đảm an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, Đội CSGT số 8 cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và Công ty quản lý đường sắt để rà soát, xử lý các điểm giao cắt dân sinh tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là các lối đi tự phát.

Xóa bỏ lối đi tự phát, tuyên truyền sát dân

Thiếu tá Nhữ Mạnh Hùng, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 8, cho biết đơn vị đang tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, như việc người dân cố tình vượt rào chắn hoặc đi qua các lối mở tự phát.

Cùng với công tác kiểm tra, xử lý, lực lượng CSGT tiếp tục đẩy mạnh vận động các hộ kinh doanh ký cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt.

“Đơn vị thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an xã xuống từng hộ dân, tuyên truyền về các quy định an toàn giao thông đường sắt. Chúng tôi cũng rà soát, yêu cầu người dân tự giác đóng các lối mở tự phát, không để xảy ra tai nạn đáng tiếc,” Thiếu tá Hùng thông tin.

Cùng với công tác kiểm tra, xử lý, lực lượng CSGT tiếp tục đẩy mạnh vận động các hộ kinh doanh ký cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt. Bằng việc kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp, Công an TP Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao ý thức của cộng đồng, góp phần bảo đảm an toàn và thông suốt tuyệt đối trên tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa phận Thủ đô.