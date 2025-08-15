Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Người dân khốn khổ vì đường Thanh Bình bị 'băm nát' sau hơn 1 năm thi công

Thứ sáu, 18:21 15/08/2025 | Thời sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Dự án thi công tuyến cống nhánh trên đường Thanh Bình (phường Hà Đông, TP Hà Nội) của Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá dù đã quá hạn gần 4 tháng nhưng đến nay vẫn là một công trường ngổn ngang, đầy bùn đất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống người dân.

Hà Nội: Người dân khốn khổ vì đường Thanh Bình bị 'băm nát' sau hơn 1 năm thi công- Ảnh 1.

Dự án thi công tuyến cống nhánh trên phố Thanh Bình thuộc Gói thầu số 4 (Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá) được Sở GTVT Hà Nội cấp phép cho Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp vào ngày 24/6/2024.

Hà Nội: Người dân khốn khổ vì đường Thanh Bình bị 'băm nát' sau hơn 1 năm thi công- Ảnh 2.
Hà Nội: Người dân khốn khổ vì đường Thanh Bình bị 'băm nát' sau hơn 1 năm thi công- Ảnh 3.
Hà Nội: Người dân khốn khổ vì đường Thanh Bình bị 'băm nát' sau hơn 1 năm thi công- Ảnh 4.

Theo giấy phép, thời hạn thi công là đến ngày 24/4/2025. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội vào ngày 15/8, dù đã quá hạn gần 4 tháng, công trình vẫn chưa thể hoàn thành, công trường trong cảnh ngổn ngang, dang dở.

Hà Nội: Người dân khốn khổ vì đường Thanh Bình bị 'băm nát' sau hơn 1 năm thi công- Ảnh 5.

Sau trận mưa lớn sáng cùng ngày, nhiều đoạn trên đường Thanh Bình ngập sâu trong nước, các phương tiện di chuyển vô cùng khó khăn.

Hà Nội: Người dân khốn khổ vì đường Thanh Bình bị 'băm nát' sau hơn 1 năm thi công- Ảnh 6.

Mặt đường lồi lõm bị che khuất, biến thành những cái bẫy nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Hà Nội: Người dân khốn khổ vì đường Thanh Bình bị 'băm nát' sau hơn 1 năm thi công- Ảnh 7.

Đường Thanh Bình vốn nhỏ hẹp, mật độ giao thông cao, lại là khu vực có trường học, chung cư... Việc công trình thi công chậm tiến độ khiến khu vực này ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.

Hà Nội: Người dân khốn khổ vì đường Thanh Bình bị 'băm nát' sau hơn 1 năm thi công- Ảnh 8.

Bên cạnh đó, theo quy định, sau khi rào chắn để thi công, nhà thầu phải giữ lại phần mặt đường rộng tối thiểu 1,5m để các phương tiện lưu thông. Tuy nhiên, tại nhiều đoạn, toàn bộ mặt đường đã bị cày xới nham nhở.

Hà Nội: Người dân khốn khổ vì đường Thanh Bình bị 'băm nát' sau hơn 1 năm thi công- Ảnh 9.

Ông Bùi Văn Hạnh (trú tại Vạn Phúc) lo lắng: "Mấy tháng nay sau khi đường bị đào xới, tôi không thấy bóng dáng công nhân thi công ở khu vực này nữa, chỉ thấy họ làm ở phía đầu đường gần Cầu Trắng. Đoạn này vẫn nham nhở y nguyên. Khu vực này ngay trước trường học, các cháu học sinh đi học qua đây rất vất vả và nguy hiểm".

Hà Nội: Người dân khốn khổ vì đường Thanh Bình bị 'băm nát' sau hơn 1 năm thi công- Ảnh 10.
Hà Nội: Người dân khốn khổ vì đường Thanh Bình bị 'băm nát' sau hơn 1 năm thi công- Ảnh 11.
Hà Nội: Người dân khốn khổ vì đường Thanh Bình bị 'băm nát' sau hơn 1 năm thi công- Ảnh 12.

Nỗi lo của ông Hạnh cũng là tâm trạng chung của nhiều người dân sinh sống dọc hai bên đường Thanh Bình. Họ mòn mỏi chờ đợi từng ngày con đường được trả lại sự thông thoáng, sạch sẽ.

Hà Nội: Người dân khốn khổ vì đường Thanh Bình bị 'băm nát' sau hơn 1 năm thi công- Ảnh 13.

Liên quan đến các hạng mục thi công, lý do chậm tiến độ và thời điểm hoàn thành, đại diện Ban Quản lý Dự án Yên Xá cho biết, đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ, tập trung nhân lực và máy móc để hoàn thành vào tháng 9 tới.

Hà Nội: Người dân khốn khổ vì đường Thanh Bình bị 'băm nát' sau hơn 1 năm thi công- Ảnh 14.

Cũng theo đại diện Ban Quản lý Dự án Yên Xá, một trong những nguyên nhân chậm tiến độ là do ảnh hưởng của thời tiết và việc vừa thi công vừa khai thác sử dụng.

Hà Nội: Người dân khốn khổ vì đường Thanh Bình bị 'băm nát' sau hơn 1 năm thi công- Ảnh 15.

Ban quản lý dự án cam kết sẽ chỉ đạo nhà thầu tiếp tục dọn dẹp, vệ sinh để đảm bảo mỹ quan đô thị phục vụ người dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Hà Nội: Người dân khốn khổ vì đường Thanh Bình bị 'băm nát' sau hơn 1 năm thi công- Ảnh 16.

Người dân Hà Đông mong muốn các cơ quan chức năng cần có những biện pháp quyết liệt hơn, giám sát chặt chẽ hơn để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, trả lại sự bình yên và an toàn cho phố Thanh Bình.

Hiện trạng dự án công viên 1.600 tỷ &quot;đắp chiếu&quot; hơn 10 năm ở Hà NộiHiện trạng dự án công viên 1.600 tỷ 'đắp chiếu' hơn 10 năm ở Hà Nội

GĐXH - Với tổng vốn đầu tư lên tới 1.600 tỷ đồng, vậy nhưng, suốt nhiều năm qua, Dự án Công viên - hồ điều hòa Nam Trung Yên (TP Hà Nội) hiện vẫn chỉ là bãi đất hoang, cỏ mọc um tùm. Xung quanh dự án nhếch nhác, bị biến làm bãi đỗ xe, tập kết rác thải, vật liệu xây dựng...

Video

Người dân khốn khổ vì đường Thanh Bình bị 'băm nát' sau hơn 1 năm thi công

Trung Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cận cảnh đại công trường dự án mở rộng cao tốc nghìn tỷ

Cận cảnh đại công trường dự án mở rộng cao tốc nghìn tỷ

Hà Nội: 18 sân pickleball trái phép trên đất dự án ở Cầu Giấy 'hồi sinh' sau sáp nhập

Hà Nội: 18 sân pickleball trái phép trên đất dự án ở Cầu Giấy 'hồi sinh' sau sáp nhập

Hà Nội: Loạt nhà xưởng trên đất dự án ở phường Cầu Giấy vẫn còn tồn tại sau sáp nhập

Hà Nội: Loạt nhà xưởng trên đất dự án ở phường Cầu Giấy vẫn còn tồn tại sau sáp nhập

Hiện trạng dự án công viên 1.600 tỷ 'đắp chiếu' hơn 10 năm ở Hà Nội

Hiện trạng dự án công viên 1.600 tỷ 'đắp chiếu' hơn 10 năm ở Hà Nội

Toàn cảnh dự án cụm công nghiệp Quảng Chu ở Bắc Kạn thi công kiểu 'tiền trảm hậu tấu'

Toàn cảnh dự án cụm công nghiệp Quảng Chu ở Bắc Kạn thi công kiểu 'tiền trảm hậu tấu'

Cùng chuyên mục

TPHCM: Nổ lớn tại công ty kính ở phường Tân Sơn Nhì

TPHCM: Nổ lớn tại công ty kính ở phường Tân Sơn Nhì

Thời sự - 6 giờ trước

Ngày 15/8, Công an phường Tân Sơn Nhì đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ bên trong một công ty kính ở đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, TPHCM.

Những trận mưa lớn ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Những trận mưa lớn ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối nay, mưa lớn lan rộng khắp Bắc Bộ và Thanh Hóa, có điểm mưa to vượt 170mm. Dự báo đợt mưa lớn ở khu vực này kéo dài đến ngày 18/8.

Vụ xe ô tô lùi trúng nhóm trẻ ở Lào Cai: Khai trừ Đảng đối với Phó bí thư xã Phong Dụ Thượng

Vụ xe ô tô lùi trúng nhóm trẻ ở Lào Cai: Khai trừ Đảng đối với Phó bí thư xã Phong Dụ Thượng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã thống nhất thi hành kỷ luật ông Lò Văn Mạnh, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng nhiệm kỳ 2025 - 2030, sau khi gây tai nạn nghiêm trọng.

Thời tiết Hà Nội: Những nơi nào có mưa rất to trên phạm vi khu vực nội thành?

Thời tiết Hà Nội: Những nơi nào có mưa rất to trên phạm vi khu vực nội thành?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo, thời tiết Hà Nội nhiều nơi có mưa rào và dông. Trong cơn mưa có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hà Nội: Chi tiết phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Hà Nội: Chi tiết phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Để bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ các hoạt động của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (02/9/1945 – 02/9/2025); Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện như sau.

Đang ngồi ăn bánh, người đàn ông ở TP Huế hoảng hồn khi ô tô lao vào nhà

Đang ngồi ăn bánh, người đàn ông ở TP Huế hoảng hồn khi ô tô lao vào nhà

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Đang ngồi ăn bánh, một người đàn ông ở TP Huế hoảng hồn khi ô tô lao vào nhà, húc nghiêng tủ gỗ sát chỗ ngồi.

Những trận mưa to lại sắp trút xuống miền Bắc?

Những trận mưa to lại sắp trút xuống miền Bắc?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều 15/8, miền Bắc và nhiều khu vực cả nước có mưa nhiều. Cảnh báo nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, sạt lở đất, lũ quét có thể xảy ra.

Tin sáng 14/8: Miền Bắc sắp hứng đợt mưa lớn, tâm điểm vùng nào?; Công an làm việc với nhóm người quay clip nhạy cảm trên xe Mercedes

Tin sáng 14/8: Miền Bắc sắp hứng đợt mưa lớn, tâm điểm vùng nào?; Công an làm việc với nhóm người quay clip nhạy cảm trên xe Mercedes

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ 15/8, nhiều khu vực ở miền Bắc, Trung Bộ và Nam Bộ sẽ có mưa to đến rất to; Nhằm mục đích "câu view", "câu like", tăng lượng tương tác, bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội, nhóm người ở Ninh Bình đã dàn dựng, phân vai cho đối tượng đóng giả phụ nữ quay cảnh nhạy cảm trên xe ô tô Mercedes, lan truyền clip gây bức xúc.

Công an Hà Nội thông báo lịch cấm đường để phục vụ lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Công an Hà Nội thông báo lịch cấm đường để phục vụ lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Thời sự - 1 ngày trước

Đại diện Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa có phương án phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Hà Nội: Hiện trạng một phần nhà hàng Thủy Tạ đã được phá dỡ, di dời bãi xe để mở rộng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục

Hà Nội: Hiện trạng một phần nhà hàng Thủy Tạ đã được phá dỡ, di dời bãi xe để mở rộng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Để mở rộng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục (phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), sau khi phá dỡ tòa nhà "hàm cá mập", lực lượng chức năng đang phá dỡ một số hạng mục của nhà hàng Thủy Tạ nằm sát hồ Gươm đồng thời di dời bãi xe trên đường đôi Đinh Tiên Hoàng.

Xem nhiều

Tin sáng 13/8: Thông tin mới vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng; những trụ sở cơ quan nào phải di dời để phục vụ cải tạo khu vực Hồ Gươm?

Tin sáng 13/8: Thông tin mới vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng; những trụ sở cơ quan nào phải di dời để phục vụ cải tạo khu vực Hồ Gươm?

Thời sự

GĐXH - Nhiều trụ sở cơ quan bên Hồ Gươm thu dọn đồ đạc, trang thiết bị để di dời, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án cải tạo không gian phía Đông Hồ Gươm; Một hãng luật đã nhận bào chữa miễn phí trong vụ án người nông dân nuôi, bán 13 con gà lôi trắng lĩnh án 6 năm tù.

Đang ngồi ăn bánh, người đàn ông ở TP Huế hoảng hồn khi ô tô lao vào nhà

Đang ngồi ăn bánh, người đàn ông ở TP Huế hoảng hồn khi ô tô lao vào nhà

Thời sự
Hà Nội: Hiện trạng một phần nhà hàng Thủy Tạ đã được phá dỡ, di dời bãi xe để mở rộng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục

Hà Nội: Hiện trạng một phần nhà hàng Thủy Tạ đã được phá dỡ, di dời bãi xe để mở rộng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục

Thời sự
Những trận mưa to lại sắp trút xuống miền Bắc?

Những trận mưa to lại sắp trút xuống miền Bắc?

Thời sự
Miền Bắc sắp hết nắng nóng?

Miền Bắc sắp hết nắng nóng?

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top