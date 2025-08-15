Hà Nội: Người dân khốn khổ vì đường Thanh Bình bị 'băm nát' sau hơn 1 năm thi công
GĐXH - Dự án thi công tuyến cống nhánh trên đường Thanh Bình (phường Hà Đông, TP Hà Nội) của Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá dù đã quá hạn gần 4 tháng nhưng đến nay vẫn là một công trường ngổn ngang, đầy bùn đất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống người dân.
Theo giấy phép, thời hạn thi công là đến ngày 24/4/2025. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội vào ngày 15/8, dù đã quá hạn gần 4 tháng, công trình vẫn chưa thể hoàn thành, công trường trong cảnh ngổn ngang, dang dở.
Nỗi lo của ông Hạnh cũng là tâm trạng chung của nhiều người dân sinh sống dọc hai bên đường Thanh Bình. Họ mòn mỏi chờ đợi từng ngày con đường được trả lại sự thông thoáng, sạch sẽ.
Video
Người dân khốn khổ vì đường Thanh Bình bị 'băm nát' sau hơn 1 năm thi công
