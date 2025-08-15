Hà Nội: Người dân khốn khổ vì đường Thanh Bình bị 'băm nát' sau hơn 1 năm thi công

Ông Bùi Văn Hạnh (trú tại Vạn Phúc) lo lắng: "Mấy tháng nay sau khi đường bị đào xới, tôi không thấy bóng dáng công nhân thi công ở khu vực này nữa, chỉ thấy họ làm ở phía đầu đường gần Cầu Trắng. Đoạn này vẫn nham nhở y nguyên. Khu vực này ngay trước trường học, các cháu học sinh đi học qua đây rất vất vả và nguy hiểm".