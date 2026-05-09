Một số lực lượng Công an Hà Nội sắp được hỗ trợ thêm 5 triệu đồng/tháng?
GĐXH - Hà Nội dự kiến hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát giao thông... thuộc Công an Thành phố.
Hà Nội đề xuất hỗ trợ thêm 5 triệu đồng/tháng cho nhiều lực lượng Công an
Theo Báo Sức khỏe & Đời sống, UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình HĐND TP đề nghị ban hành Nghị quyết "Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ một số lực lượng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện các nhiệm vụ chính trị thuộc Công an TP Hà Nội".
Theo Dự thảo Nghị quyết, nhiều lực lượng thuộc Công an TP Hà Nội được đề xuất hỗ trợ 5 triệu đồng/người/tháng từ ngân sách thành phố. Đối tượng áp dụng gồm cán bộ, chiến sĩ lực lượng điều tra, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, lực lượng Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát cơ động, các phòng chức năng và đồn công an thuộc Công an TP Hà Nội.
Cụ thể, cán bộ, chiến sĩ thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Tài chính, Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu, Phòng Hậu cần, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Công tác chính trị, Thanh tra Công an Thành phố, Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Thành phố và các đồn công an thuộc Công an TP Hà Nội được đề xuất hỗ trợ 5 triệu đồng/người/tháng.
Cũng theo Dự thảo Nghị định, trường hợp một cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều vị trí hưởng các chính sách của thành phố thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất. Nguồn kinh phí thực hiện được đề xuất từ ngân sách cấp thành phố.
Dự kiến Dự thảo Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 11/5/2026. Đồng thời, Nghị quyết số 38/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội về việc quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ lực lượng Cảnh sát hình sự, lực lượng Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an TP Hà Nội sẽ hết hiệu lực kể từ ngày nghị quyết mới có hiệu lực thi hành.
Những cán bộ, chiến sĩ được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng từ 1/4/2026
Theo Cổng thông tin điện tử UBND TP Hà Nội, ngày 28/3, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng đối với lực lượng Công an, Quân đội và các lực lượng phối hợp tham gia bảo vệ an ninh chính trị trên địa bàn.
Theo Nghị quyết, mức bồi dưỡng trong các ngày lễ, Tết, sự kiện chính trị - xã hội quan trọng được nâng lên 200.000 đồng/người/ngày, gấp đôi so với trước đây. Đồng thời, thành phố bổ sung chính sách hỗ trợ hằng tháng cho các lực lượng làm nhiệm vụ đặc thù.
Cụ thể: Cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng an ninh Công an thành phố được hỗ trợ 5 triệu đồng/người/tháng; lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô mức 4 triệu đồng/người/tháng; các đơn vị chuyên ngành và lực lượng cơ sở hưởng mức 2,5 triệu đồng/người/tháng.
Nghị quyết cũng quy định nguyên tắc không chi trùng lặp: trường hợp thuộc nhiều chính sách khác nhau, chỉ được hưởng mức hỗ trợ cao nhất. Nguồn kinh phí do ngân sách thành phố bảo đảm.
Việc ban hành chính sách mới xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khi Hà Nội là địa bàn trung tâm, mỗi năm tổ chức hơn 2.500 sự kiện lớn, trong khi lực lượng an ninh phải làm việc với cường độ cao, thường trực 24/24 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng chế độ đãi ngộ còn hạn chế.
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2026.
