Hà Nội dồn lực thi công 7 tuyến đường Vành đai
GĐXH - Hà Nội đang dồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công trên toàn bộ 7 tuyến vành đai với tổng chiều dài quy hoạch hơn 303 km, nhằm khép kín mạng lưới hạ tầng khung, giảm tải ùn tắc nội đô và mở rộng liên kết vùng.
Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, tình hình triển khai tại các tuyến trọng điểm cụ thể như sau:
Vành đai 1: Tuyến Hoàng Cầu - Voi Phục (dài 2,27km) đã thông xe kỹ thuật dịp 2/9. Công trường hiện tập trung nhân lực và thiết bị hoàn thiện hệ thống cầu vượt cùng các hạng mục phụ trợ để sớm vận hành chính thức.
Vành đai 2,5:
Đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng (1,5km) đạt khoảng 60% khối lượng, đang thi công đồng loạt nền đường, hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật.
Ba phân đoạn gồm KĐT Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng và Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi (tổng chiều dài 2,26km) đã tiếp nhận 100% mặt bằng (hơn 101.896m²). Trong đó, đoạn Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ đạt 80% tiến độ, dự kiến cơ bản hoàn thành trước 5/10; các đoạn còn lại hướng tới mốc thông xe kỹ thuật dịp 10/10.
Vành đai 3: Đoạn đi qua các xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh và Quang Minh đã giải phóng được 161,79/166,16ha mặt bằng (đạt 97,4%), tạo điều kiện cho các nhà thầu bám sát các hạng mục đường găng để giữ vững tiến độ.
Vành đai 3,5: Đoạn cầu Thượng Cát - Quốc lộ 32 (dài 3,5km, quy mô mặt cắt ngang 60m, vốn đầu tư 1.495 tỷ đồng) đã bàn giao 80,13% diện tích (hơn 20,36/25,41ha). Địa phương đang tiếp tục giải quyết phần diện tích tồn đọng để thông suốt công địa thi công.
Vành đai 4 - Vùng Thủ đô: Dự án liên vùng dài 113,52km kết nối Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh ghi nhận bước tiến lớn về giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thủ đô: hoàn tất thu hồi 800,15ha đất, di dời toàn bộ 10.345 ngôi mộ và hoàn thành 13/13 khu tái định cư.
Tại dự án thành phần 2.1 (đường song hành), sản lượng đạt 87% giá trị hợp đồng (khoảng 3.650/4.205 tỷ đồng), thảm nhựa được 35/50,76km. Mục tiêu đặt ra là về đích tuyến song hành trong năm 2026 và đưa vào khai thác toàn tuyến từ năm 2027.
Việc tăng tốc đồng bộ các mắt xích này không chỉ gỡ nút thắt giao thông khu vực lõi mà còn tạo động lực phân bổ lại dân cư và mở rộng không gian phát triển kinh tế cho toàn Vùng Thủ đô.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Cùng chuyên mục
Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở phường Đông NgạcThời sự -
GĐXH - Ngày 20/9, UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản chỉ đạo nhằm giải quyết và khắc phục hậu quả liên quan vụ việc nam sinh năm nhất trường Đại học Mỏ - Địa chất bị ngã xuống cống tử vong tại phường Đông Ngạc.
Bắc Ninh trở thành thành phố thứ 9 của Việt Nam từ hôm nayThời sự -
Thành phố Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của tỉnh Bắc Ninh, trở thành thành phố thứ 9 của Việt Nam.
Đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việcThời sự -
Tiếp thu thêm góp ý, Bộ Nội vụ đề xuất Thủ tướng bổ sung, điều chỉnh phương án nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 vào đúng ngày 24/11, không hoán đổi ngày làm việc.
Tin sáng 20/9: Thủ tướng yêu cầu cung ứng đủ sách giáo khoa trước 22/9; El Nino đã đạt ngưỡng rất mạnh, mùa đông năm nay ít có rét đậm rét hạiXã hội -
GĐXH - Thủ tướng yêu cầu bảo đảm đủ sách giáo khoa, không để học sinh thiếu sách ngay từ đầu năm học 2026-2027; Cơ quan khí tượng cảnh báo El Nino đã đạt trạng thái rất mạnh và đang tiếp tục mạnh lên, ảnh hưởng lớn đến thời tiết tháng tới.
Thủ tướng yêu cầu cung ứng đủ sách giáo khoa trước 22/9Xã hội -
Thủ tướng yêu cầu bảo đảm đủ sách giáo khoa, không để học sinh thiếu sách ngay từ đầu năm học 2026-2027.
Không nên tin tưởng tuyệt đối vào kết quả do AI gợi ýXã hội -
Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo phải gắn với quản trị dữ liệu, an toàn, bảo mật, minh bạch và trách nhiệm giải trình.
Thời tiết hôm nay 19/9: Mưa lớn ở Bắc Bộ suy yếu, Tây Bắc Bộ và phần lớn Đông Bắc Bộ chỉ còn mưa rào và dông vài nơiXã hội -
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay 19/9, hình thế gây mưa lớn ở Bắc Bộ suy yếu, mưa giảm đáng kể so với những ngày trước. Tây Bắc Bộ và phần lớn Đông Bắc Bộ chỉ còn mưa rào và dông vài nơi.
Nam sinh Ninh Bình bị rơi xuống hố thoát nước khi đi học ở Hà Nội, gia đình có hoàn cảnh đặc biệtThời sự -
GĐXH - Nam sinh viên Ninh Bình rơi xuống hố thoát nước ở phường Đông Ngạc, Hà Nội được xác định có hoàn cảnh gia đình đặc biệt.
Những tỉnh thành này là tâm điểm mưa lớn trong ngày hôm nayThời sự -
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn trong hôm nay. Cảnh báo ngập úng, lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi.
Mưa lũ khiến hơn 3.000 hộ dân ở Ninh Bình bị ngập, hàng trăm người được sơ tánThời sự -
GĐXH - Mưa lớn kéo dài, nước nhiều tuyến sông dâng cao khiến 3.042 hộ dân ngoài đê ở Ninh Bình bị ngập. Lực lượng chức năng đã di dời 94 hộ với 346 nhân khẩu đến nơi an toàn.