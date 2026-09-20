Hà Nội dồn lực thi công 7 tuyến đường Vành đai

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Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở phường Đông Ngạc GĐXH - Ngày 20/9, UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản chỉ đạo nhằm giải quyết và khắc phục hậu quả liên quan vụ việc nam sinh năm nhất trường Đại học Mỏ - Địa chất bị ngã xuống cống tử vong tại phường Đông Ngạc.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, tình hình triển khai tại các tuyến trọng điểm cụ thể như sau:

Vành đai 1: Tuyến Hoàng Cầu - Voi Phục (dài 2,27km) đã thông xe kỹ thuật dịp 2/9. Công trường hiện tập trung nhân lực và thiết bị hoàn thiện hệ thống cầu vượt cùng các hạng mục phụ trợ để sớm vận hành chính thức.

Vành đai 2,5:

Đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng (1,5km) đạt khoảng 60% khối lượng, đang thi công đồng loạt nền đường, hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật.

Ba phân đoạn gồm KĐT Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng và Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi (tổng chiều dài 2,26km) đã tiếp nhận 100% mặt bằng (hơn 101.896m²). Trong đó, đoạn Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ đạt 80% tiến độ, dự kiến cơ bản hoàn thành trước 5/10; các đoạn còn lại hướng tới mốc thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Hà Nội đang dồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công trên toàn bộ 7 tuyến vành đai với tổng chiều dài quy hoạch hơn 303 km, nhằm khép kín mạng lưới hạ tầng khung, giảm tải ùn tắc nội đô và mở rộng liên kết vùng.

Vành đai 3: Đoạn đi qua các xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh và Quang Minh đã giải phóng được 161,79/166,16ha mặt bằng (đạt 97,4%), tạo điều kiện cho các nhà thầu bám sát các hạng mục đường găng để giữ vững tiến độ.

Vành đai 3,5: Đoạn cầu Thượng Cát - Quốc lộ 32 (dài 3,5km, quy mô mặt cắt ngang 60m, vốn đầu tư 1.495 tỷ đồng) đã bàn giao 80,13% diện tích (hơn 20,36/25,41ha). Địa phương đang tiếp tục giải quyết phần diện tích tồn đọng để thông suốt công địa thi công.

Vành đai 4 - Vùng Thủ đô: Dự án liên vùng dài 113,52km kết nối Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh ghi nhận bước tiến lớn về giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thủ đô: hoàn tất thu hồi 800,15ha đất, di dời toàn bộ 10.345 ngôi mộ và hoàn thành 13/13 khu tái định cư.

Tại dự án thành phần 2.1 (đường song hành), sản lượng đạt 87% giá trị hợp đồng (khoảng 3.650/4.205 tỷ đồng), thảm nhựa được 35/50,76km. Mục tiêu đặt ra là về đích tuyến song hành trong năm 2026 và đưa vào khai thác toàn tuyến từ năm 2027.

Việc tăng tốc đồng bộ các mắt xích này không chỉ gỡ nút thắt giao thông khu vực lõi mà còn tạo động lực phân bổ lại dân cư và mở rộng không gian phát triển kinh tế cho toàn Vùng Thủ đô.