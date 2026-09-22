Tin sáng 22/9: Tất cả người dân có lương hưu chú ý thông tin quan trọng về kỳ lương tháng 10; Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM nói gì về những ồn ào liên quan đến Trường Giang?

Thông báo quan trọng về chế độ hưởng lương hưu từ tháng 10 tới

Từ tháng 10, người dân có thể nhận lương hưu qua tài khoản an sinh xã hội trên VNeID. Ảnh minh họa: AI

Từ 28/9/2026, Nghị định 320/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử.

Điểm đáng chú ý, Nghị định 320/2026/NĐ-CP bổ sung "tài khoản hưởng an sinh xã hội" trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) trong đó có các nguồn chi trả bao gồm lương hưu.

Theo quy định, tài khoản hưởng an sinh xã hội là thông tin định danh được tích hợp trên VNeID, cho phép người có danh tính điện tử liên kết một tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản tiền liên quan đến chính sách an sinh xã hội.

Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện việc chi trả các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội và các khoản kinh phí hợp pháp khác từ ngân sách nhà nước qua hình thức chuyển khoản đến tài khoản hưởng an sinh xã hội trên Ứng dụng định danh quốc gia; trừ trường hợp đối tượng thụ hưởng chưa tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội và chưa có văn bản ủy quyền tiếp nhận thì thực hiện các khoản chi trả an sinh xã hội theo hình thức khác theo quy định.

Như vậy, trong tháng 10 tới, người có tài khoản an sinh xã hội trên VNeID được BHXH chi trả lương hưu vào tài khoản thụ hưởng.

Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM nói gì về những ồn ào liên quan Trường Giang?

Nghệ sĩ Trường Giang. Ảnh: TL

VTC News đưa tin, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã có ý kiến về những ồn ào của Trường Giang khi loạt hành động trong quá khứ của nghệ sĩ này bị dư luận nhắc lại và trở thành tâm điểm gây tranh cãi.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, đối với người hoạt động nghệ thuật, bên cạnh việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn theo Nghị định số 144/2020/NĐ-CP thì việc giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử rất quan trọng.

Theo quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, người hoạt động nghệ thuật cần tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; không làm tổn hại uy tín của tập thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác; giữ gìn phẩm chất đạo đức, uy tín, danh dự của người hoạt động nghệ thuật.

Trong ứng xử với đồng nghiệp, cần tôn trọng, bảo vệ uy tín của đồng nghiệp; trung thực, có trách nhiệm trong phát ngôn, bày tỏ, chia sẻ quan điểm, không gây tổn hại đến uy tín, quyền lợi hợp pháp của đồng nghiệp.

Quan điểm của Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM là người hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng đối với công chúng, cần ý thức đầy đủ về trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội, giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự nghề nghiệp; có cách ứng xử văn minh, đúng mực, tôn trọng đồng nghiệp và công chúng.

Đối với trường hợp của Trường Giang, Sở cho biết việc xem xét, đánh giá cần dựa trên thông tin được xác minh đầy đủ, bối cảnh, tính chất và mức độ của từng hành vi cụ thể, đồng thời đối chiếu với các quy định pháp luật và chuẩn mực ứng xử có liên quan. Do đó, cần thận trọng khi đưa ra nhận định, kết luận chỉ trên cơ sở những thông tin, hình ảnh đang được chia sẻ trên truyền thông và mạng xã hội.

Đã quy tập được 664 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh).

Theo Báo Công thương, tính đến hết ngày 21/9, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện và quy tập được 664 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh), trong đó 298 bộ có di vật.

Cụ thể, 631 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).

Cứu sống bệnh nhân bị hai thanh sắt xuyên thấu cơ thể

Bệnh nhân hồi phục tốt sau phẫu thuật. Ảnh: Nguyễn Ngân

Báo Đại biểu Nhân dân dẫn thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ nhiều chuyên khoa của bệnh viện vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân nam bị hai thanh sắt xuyên thấu cơ thể sau tai nạn giao thông, với tổn thương phức tạp, nguy cơ đe dọa tính mạng.

Bệnh nhân L.H.K (SN 1986, ngụ TP. Cần Thơ) được Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ lúc 22 giờ 55 phút ngày 18/9/2026 trong tình trạng có hai thanh sắt xuyên qua cơ thể.

Theo gia đình, trước đó bệnh nhân điều khiển xe máy và không may bị ngã vào khu vực công trường đang xây dựng. Người dân địa phương đã hỗ trợ cắt các thanh sắt, đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất cấp cứu. Sau khi được sơ cứu, bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị tổn thương xuyên thấu phức tạp. Trước tình trạng nguy hiểm, Khoa Cấp cứu lập tức kích hoạt quy trình "báo động đỏ nội viện", đồng thời tiến hành hồi sức, truyền máu, giảm đau và huy động các chuyên khoa liên quan gồm Ngoại Tổng hợp, Chấn thương chỉnh hình, Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Huyết học và Gây mê hồi sức. Sau khoảng 1 giờ 20 phút, ca phẫu thuật kết thúc thành công

Sáng 21/9, tình trạng bệnh nhân ổn định, tiếp xúc tốt, không sốt, vết mổ khô, bụng mềm. Bệnh nhân đang được các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp tiếp tục theo dõi và chăm sóc.

Trục xuất vĩnh viễn nữ du khách khỏi Việt Nam

Nikitina Iuliia nhiều lần thực hiện hành vi lái xe gây nguy hiểm. Ảnh: TPO

Trên TPO, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và các đơn vị chức năng liên quan vừa tổ chức thi hành quyết định trục xuất bà Nikitina Iuliia (SN 1991, Quốc tịch Nga) khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Bà Nikitina Iuliia bị tòa án kết tội Gây rối trật tự công cộng do có hành vi điều khiển mô tô với tư thế nguy hiểm, phản cảm và đăng tải các video liên quan lên mạng xã hội.

Theo bản án của Tòa án nhân dân khu vực 2 - Khánh Hòa, từ tháng 1-6/2025, Nikitina Iuliia đã nhiều lần điều khiển mô tô Yamaha R15, quỳ trên yên xe, không sử dụng trang bị bảo hộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác trên một số tuyến đường giao thông công cộng thuộc địa bàn xã Cam Lâm và xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Những hành vi này được quay lại, biên tập và đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút nhiều lượt xem và chia sẻ, gây dư luận phức tạp và ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông tại địa phương.

Xét hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội Gây rối trật tự công cộng theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự, Tòa án nhân dân khu vực 2 - Khánh Hòa đã tuyên phạt Nikitina Iuliia 30 triệu đồng và áp dụng hình phạt trục xuất khỏi lãnh Việt Nam theo quy định của pháp luật.