Hé lộ nguyên nhân vụ cô gái đi xe máy điện va chạm xe buýt, bị dập nát cánh tay ở Hà Nội

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GĐXH - Cơ quan chức năng vừa bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe buýt và xe máy điện trên đường Phạm Hùng khiến một cô gái trẻ bị cuốn vào gầm, chấn thương nặng.

Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn xe máy điện va chạm xe buýt ở Hà Nội - Ảnh 1.Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

GĐXH - UBND phường Đông Ngạc (Hà Nội) đã có báo cáo về vụ việc nam sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất tử vong do ngã xuống hố ga thoát nước. Trong đó, báo cáo làm rõ trách nhiệm của các đơn vị quản lý hạ tầng liên quan, đồng thời ghi nhận nguyện vọng của gia đình nạn nhân trong quá trình lo hậu sự.

Theo kết quả xác minh sơ bộ từ Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), nguyên nhân dẫn tới vụ việc cô gái bị dập nát cánh tay là do nạn nhân điều khiển xe máy điện không làm chủ tốc độ và tay lái, dẫn đến va chạm với xe buýt chạy cùng chiều.

Qua kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy đối với tài xế xe buýt, lực lượng chức năng không phát hiện vi phạm.

Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn xe máy điện va chạm xe buýt ở Hà Nội - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng vừa bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe buýt và xe máy điện trên đường Phạm Hùng khiến một cô gái trẻ bị cuốn vào gầm, chấn thương nặng.

Trước đó, vào khoảng 9h50 ngày 21/9, tài xế N.T.A. (SN 1980, trú tại Hà Đông, Hà Nội) điều khiển xe buýt BKS 29B-192.51 trên đường Phạm Hùng hướng về cầu vượt Mai Dịch. 

Khi đến nút giao Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ (phường Cầu Giấy), xe buýt bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy điện do chị D.N.Y. (SN 2005, trú tại Nam Phù, Hà Nội) cầm lái.

Cú va quẹt khiến cô gái 19 tuổi ngã xuống đường, bị cuốn vào gầm xe buýt. Vụ việc khiến chị Y. bị dập nát cánh tay trái cùng nhiều chấn thương phần mềm, phải khẩn cấp chuyển vào Bệnh viện 19/8 cấp cứu.

Hiện lực lượng CSGT vẫn đang tiếp tục trích xuất camera an ninh quanh khu vực và lấy lời khai nhân chứng để hoàn thiện hồ sơ xử lý vụ tai nạn.

Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn xe máy điện va chạm xe buýt ở Hà Nội - Ảnh 3.Hà Nội: Cháy nhà trên phố Trần Vỹ, 5 người được cứu thoát kịp thời

GĐXH - Sáng ngày 21/9, một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại ngôi nhà 4 tầng trên phố Trần Vỹ (phường Phú Diễn, Hà Nội). Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng có mặt, khống chế ngọn lửa và giải cứu an toàn 5 người mắc kẹt.

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