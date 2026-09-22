Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ
GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.
Cụ thể tại xã Trần Phú, mặc dù trời đã tạnh mưa và có nắng gắt, nhưng lượng nước rút rất chậm, tại khu vực Đồng Giếng, đoạn đường dài khoảng 100m đi qua chợ dân sinh và khu dân cư vẫn chìm trong làn nước đục ngầu.
Nhiều ngôi nhà, tuyến đường làng ngõ xóm cùng hơn 200 ha đất sản xuất nông nghiệp chìm sâu trong nước, khiến mọi sinh hoạt và lao động sản xuất bị đình trệ nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn tính mạng, nhiều gia đình đã phải chủ động cắt nguồn điện sinh hoạt.
Người dân dùng các bao tải đất cát và các khối gạch lớn để gia cố các vị trí nước tràn trên địa bàn xã Quảng Bị.
Trong những ngày tới, mực nước trên sông Bùi được dự báo rút chậm, gây ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông; tiềm ẩn nguy cơ sạt, xói lở bờ bãi và mất an toàn các tuyến đê xung yếu.
Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ
Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ
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