Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, mực nước sông Bùi dâng cao đã gây ra tình trạng ngập lụt diện rộng tại nhiều địa phương ven sông tại Hà Nội. Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, đến trưa ngày 22/9, tại các khu vực ven sông Bùi thuộc địa bàn các xã Quảng Bị và xã Trần Phú, nhiều tuyến đường và khu dân cư vẫn đang "chìm trong biển nước".