Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thứ ba, 16:06 22/09/2026 | Thời sự
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GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Hà Nội: Nhiều khu dân cư ven sông Bùi ngập sâu nửa mét , Giao thông đình trệ - Ảnh 1.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, mực nước sông Bùi dâng cao đã gây ra tình trạng ngập lụt diện rộng tại nhiều địa phương ven sông tại Hà Nội. Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, đến trưa ngày 22/9, tại các khu vực ven sông Bùi thuộc địa bàn các xã Quảng Bị và xã Trần Phú, nhiều tuyến đường và khu dân cư vẫn đang "chìm trong biển nước".

Hà Nội: Nhiều khu dân cư ven sông Bùi ngập sâu nửa mét , Giao thông đình trệ - Ảnh 2.
Hà Nội: Nhiều khu dân cư ven sông Bùi ngập sâu nửa mét , Giao thông đình trệ - Ảnh 3.
Hà Nội: Nhiều khu dân cư ven sông Bùi ngập sâu nửa mét , Giao thông đình trệ - Ảnh 4.

Cụ thể tại xã Trần Phú, mặc dù trời đã tạnh mưa và có nắng gắt, nhưng lượng nước rút rất chậm, tại khu vực Đồng Giếng, đoạn đường dài khoảng 100m đi qua chợ dân sinh và khu dân cư vẫn chìm trong làn nước đục ngầu.

Hà Nội: Nhiều khu dân cư ven sông Bùi ngập sâu nửa mét , Giao thông đình trệ - Ảnh 5.

Theo chia sẻ của người dân, khu vực này hiện ngập sâu từ 50cm - 70cm, so với ngày hôm qua (21/9), nước rút khá chậm, chỉ khoảng 15 cm. .

Hà Nội: Nhiều khu dân cư ven sông Bùi ngập sâu nửa mét , Giao thông đình trệ - Ảnh 6.

Giao thông qua khu vực hoàn toàn tê liệt, các phương tiện khi di chuyển đến điểm ngập đều phải quay đầu tìm đường khác.

Hà Nội: Nhiều khu dân cư ven sông Bùi ngập sâu nửa mét , Giao thông đình trệ - Ảnh 7.

Phương tiện duy nhất di chuyển được tại đây là các loại thuyền, bè tự chế của người dân hoặc dùng xe kéo.

Hà Nội: Nhiều khu dân cư ven sông Bùi ngập sâu nửa mét , Giao thông đình trệ - Ảnh 8.

Tương tự, tại thôn Mỹ Lương (xã Trần Phú), hàng trăm hộ dân vẫn đang phải sống cảnh cô lập giữa vùng ngập.

Hà Nội: Nhiều khu dân cư ven sông Bùi ngập sâu nửa mét , Giao thông đình trệ - Ảnh 9.

Thôn Mỹ Lương có 932 hộ với khoảng 4.500 người. Trong đợt ngập này, khoảng 250 hộ với 750 người bị ảnh hưởng.

Hà Nội: Nhiều khu dân cư ven sông Bùi ngập sâu nửa mét , Giao thông đình trệ - Ảnh 10.
Hà Nội: Nhiều khu dân cư ven sông Bùi ngập sâu nửa mét , Giao thông đình trệ - Ảnh 11.
Hà Nội: Nhiều khu dân cư ven sông Bùi ngập sâu nửa mét , Giao thông đình trệ - Ảnh 12.

Nhiều ngôi nhà, tuyến đường làng ngõ xóm cùng hơn 200 ha đất sản xuất nông nghiệp chìm sâu trong nước, khiến mọi sinh hoạt và lao động sản xuất bị đình trệ nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn tính mạng, nhiều gia đình đã phải chủ động cắt nguồn điện sinh hoạt.

Hà Nội: Nhiều khu dân cư ven sông Bùi ngập sâu nửa mét , Giao thông đình trệ - Ảnh 13.

Nước ngập kéo dài khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn. Một số tuyến đường nước đã rút bớt, phương tiện có thể lưu thông trở lại, song nhiều khu vực thấp trũng vẫn còn ngập sâu.

Hà Nội: Nhiều khu dân cư ven sông Bùi ngập sâu nửa mét , Giao thông đình trệ - Ảnh 14.

Còn tại thôn Đồng Dâu, xã Quảng Bị, nước lũ đã bao vây khu dân cư suốt nhiều ngày. Những tuyến đường vốn đông người qua lại nay biến thành dòng nước đục. Phương tiện di chuyển chủ yếu của người dân là thuyền, bè.

Hà Nội: Nhiều khu dân cư ven sông Bùi ngập sâu nửa mét , Giao thông đình trệ - Ảnh 15.
Hà Nội: Nhiều khu dân cư ven sông Bùi ngập sâu nửa mét , Giao thông đình trệ - Ảnh 16.
Hà Nội: Nhiều khu dân cư ven sông Bùi ngập sâu nửa mét , Giao thông đình trệ - Ảnh 17.

Người dân dùng các bao tải đất cát và các khối gạch lớn để gia cố các vị trí nước tràn trên địa bàn xã Quảng Bị.

Hà Nội: Nhiều khu dân cư ven sông Bùi ngập sâu nửa mét , Giao thông đình trệ - Ảnh 18.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, mực nước sông Bùi tại trạm Yên Duyệt đến 15h ngày 22/9 còn khoảng 7,40m, vẫn đang vượt báo động III là 0,40m.

Hà Nội: Nhiều khu dân cư ven sông Bùi ngập sâu nửa mét , Giao thông đình trệ - Ảnh 19.
Hà Nội: Nhiều khu dân cư ven sông Bùi ngập sâu nửa mét , Giao thông đình trệ - Ảnh 20.
Hà Nội: Nhiều khu dân cư ven sông Bùi ngập sâu nửa mét , Giao thông đình trệ - Ảnh 21.

Trong những ngày tới, mực nước trên sông Bùi được dự báo rút chậm, gây ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông; tiềm ẩn nguy cơ sạt, xói lở bờ bãi và mất an toàn các tuyến đê xung yếu. 

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

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