Miền Trung lại hứng mưa lớn dài ngày?

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GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, từ TP Huế đến Nam Bộ mưa lớn trên diện rộng.

Từ đêm qua (21/9) đến ngày 22/9: Khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Tây tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Dự báo từ đêm 22/9 đến ngày 23/9: Khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra đêm 21/9 và ngày 22/9, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Tây các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Từ đêm 23/9 đến hết ngày 24/9, khu vực từ TP Huế đến T Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trái lại khu vực Hà Nội và Bắc Bộ tiếp tục nắng nhiều, trời nóng về trưa và chiều. Nhiệt độ cao nhất ở phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) và các nơi khác từ 33-34 độ. Riêng phường Tân Hòa, phường Nông Tiến, phường Lào Cai nắng nóng 35 độ.

Miền Trung lại hứng mưa lớn dài ngày? - Ảnh 1.

Theo dự báo thời tiết, Nam Trung Bộ và Nam Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 22/9 đến ngày 23/9:

- Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

- Khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Nam Bộ: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 23/9 đến ngày 01/10:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng Bắc Trung Bộ từ khoảng ngày 24/9 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa: Có mưa rào và dông rải rác (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

- Khu vực tỉnh Lâm Đông và Nam Bộ: Có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ đêm 24/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Trung lại hứng mưa lớn dài ngày? - Ảnh 2.Những tỉnh thành này là tâm điểm mưa lớn trong ngày hôm nay

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn trong hôm nay. Cảnh báo ngập úng, lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi.

Miền Trung lại hứng mưa lớn dài ngày? - Ảnh 3.Đây là nguyên nhân khiến Hà Nội và miền Bắc liên tục mưa lớn

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do dải hội tụ nhiệt đới nâng trục lên phía Bắc, đồng thời trên độ cao 5.000m gió Đông liên tục đẩy ẩm từ biển vào khiến Hà Nội và miền Bắc tiếp tục có mưa lớn kéo dài đến ngày 16/9.

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