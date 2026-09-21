Thời tiết Hà Nội hôm nay: Nắng nóng quay trở lại, mức nhiệt Thủ đô cao nhất bao nhiêu độ?

Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, tuần tới Hà Nội và Bắc Bộ nắng nhiều. Tuy nhiên lũ một số sông khu vực ngoại thành Hà Nội vẫn còn cao do địa hình trũng thấp, nước thoát chậm.

Dự báo mức nhiệt cao nhất tại Thủ đô Hà Nội từ 32-34 độ, trời nóng vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Đến cuối tuần không khí dễ chịu hơn khi mức nhiệt hạ thấp còn 30 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi nắng chỉ diễn ra gián đoạn vào ban ngày. Mức nhiệt cao nhất từ 28-32 độ. Chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa to, kèm theo dông.

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, từ chiều nay (21/9), khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ bước vào đợt mưa lớn trên diện rộng. Nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Từ đêm 22/9 đến hết ngày 24/9, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 80-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm. (Tổng lượng mưa cả đợt ở những khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ tính từ chiều 21/9 đến hết ngày 24/9 phổ biến từ 120-250mm/đợt, cục bộ có nơi trên 400mm/đợt).

Do ảnh hưởng mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết Hà Nội những ngày tới đều có nắng. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 21/9 đến ngày 22/9:

- Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An: Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị: Có mưa rào và dông rải rác.

- Các khu vực khác: Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 22/9 đến ngày 30/9:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng Bắc Trung Bộ từ khoảng ngày 23/9 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Các khu vực khác: Từ đêm 22-28/9 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ từ ngày 22-24/9 có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Từ ngày 29/9, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội tiếp tục có mưa to trong chiều tối nay? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội tiếp tục có vừa, mưa to trong ngày 17/9. Dự báo từ 18/9 mưa lớn giảm dần, sau đó chủ yếu còn mưa rào và dông vài nơi.