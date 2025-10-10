Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Người dân Đa Phúc 'vật lộn' với dòng nước lũ, nhiều nơi vẫn ngập đến nóc nhà

Thứ sáu, 20:00 10/10/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lũ từ thượng nguồn đổ về sau bão số 11 khiến nước sông Cầu và sông Cà Lồ lên cao, nhiều khu vực tại xã Đa Phúc (TP Hà Nội) đã biến thành một biển nước mênh mông. Nhiều ngôi nhà ngập sâu gần đến nóc, cuộc sống người dân bị đảo lộn nghiêm trọng...

Với vị trí nằm giáp tỉnh Thái Nguyên, hai xã Trung Giã và Đa Phúc (TP Hà Nội) là những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất sau khi lũ trên sông Cầu và sông Cà Lồ dâng cao, vượt ngưỡng báo động 3.

Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội trong ngày 10/10, nhiều khu vực ven sông tại xã Đa Phúc, TP Hà Nội hiện vẫn chìm sâu trong dòng nước lũ đục ngầu. Hình ảnh đau lòng nhất là những ngôi nhà chỉ còn nhô lên phần mái giữa mênh mông biển nước, biến những thôn xóm vốn trù phú, yên bình thành các "ốc đảo" cô độc.

Hà Nội: Người dân Đa Phúc 'vật lộn' với dòng nước lũ, nhiều nơi vẫn ngập đến nóc nhà - Ảnh 1.

Ngôi nhà chỉ còn nhô lên phần mái giữa mênh mông biển nước tại xã Đa Phúc, TP Hà Nội ngày 10/10.

Theo người dân sinh sống tại đây cho biết, dù nước đã rút được khoảng 40cm so với đỉnh lũ ngày hôm qua, thế nhưng nhiều ngôi nhà vẫn ngập sâu đến gần 3 mét. Việc di chuyển vào nhà là một thử thách thực sự, người dân chỉ có hai lựa chọn đó là đi bằng thuyền hoặc mặc áo phao bơi vào.

Bà Trần Thị Thương, một người dân tại xã Đa Phúc cho biết: "Cả gia đình tôi gồm 9 người mấy hôm nay đã phải dọn đi nơi khác. Lũ về quá nhanh, nhiều đồ dùng, quần áo cũng chưa kịp vận chuyển ra ngoài. Giờ muốn vào nhà lại phải mượn thuyền chèo vào trong. Cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn cả, khổ không kể xiết".

Hà Nội: Người dân Đa Phúc 'vật lộn' với dòng nước lũ, nhiều nơi vẫn ngập đến nóc nhà - Ảnh 2.

Bà Trần Thị Thương, người dân xã Đa Phúc và người nhà đã phải di dời đi nơi khác do nước ngập sâu.

Đứng trước dòng nước lũ, bà Thương vẫn canh cánh nỗi lo cho những ngày sắp tới: "Nếu trời không mưa thêm, chắc cũng phải 2-3 ngày nữa nước mới bắt đầu rút mạnh. Nhưng để rút hoàn toàn thì có lẽ cần đến vài tuần. Sau đó là cả một quá trình dọn dẹp lớp bùn non dày đặc, vệ sinh nhà cửa, xử lý môi trường để phòng chống dịch bệnh. Thiệt hại tài sản, gia súc gia cầm, hoa màu… chúng tôi không biết sẽ khắc phục đến bao giờ".

Thông tin với PV, ông Nguyễn Đình Chỉnh, Trưởng thôn Lương Phúc (xã Đa Phúc) cho biết, chỉ riêng thôn của ông đã có khoảng 200 hộ dân với 800 nhân khẩu ở khu vực ngoài đê bị nước lũ chia cắt hoàn toàn. Con đường độc đạo dẫn vào thôn giờ đã biến mất dưới dòng nước sâu, mọi hoạt động giao thương, đi lại với bên ngoài đều phải phụ thuộc vào thuyền bè.

Hà Nội: Người dân Đa Phúc 'vật lộn' với dòng nước lũ, nhiều nơi vẫn ngập đến nóc nhà - Ảnh 3.

Phương tiện duy nhất để di chuyển lúc này đó chính là những chiếc thuyền tôn.

"Đã ba ngày nay, toàn bộ khu vực ngoài đê của chúng tôi bị cắt điện để đảm bảo an toàn, kéo theo đó là mất nước sinh hoạt trầm trọng. Mọi việc đi lại đều phải dùng thuyền hoặc các tấm phản tự chế. Cuộc sống khó khăn vô cùng", ông Chỉnh cho biết.

Nỗi lo không chỉ dừng lại ở sinh hoạt hàng ngày. Toàn bộ tài sản, công sức tích cóp cả năm của người dân đứng trước nguy cơ mất trắng. Những cánh đồng lúa đang vào vụ thu hoạch giờ đây chỉ còn là một mặt nước mênh mông.

Hà Nội: Người dân Đa Phúc 'vật lộn' với dòng nước lũ, nhiều nơi vẫn ngập đến nóc nhà - Ảnh 4.
Hà Nội: Người dân Đa Phúc 'vật lộn' với dòng nước lũ, nhiều nơi vẫn ngập đến nóc nhà - Ảnh 5.
Hà Nội: Người dân Đa Phúc 'vật lộn' với dòng nước lũ, nhiều nơi vẫn ngập đến nóc nhà - Ảnh 6.

Người dân vận chuyển đồ đạc, nhu yếu phẩm qua điểm ngập lụt tại xã Đa Phúc.

Thống kê sơ bộ từ UBND xã Đa Phúc cho thấy có ít nhất 25 hecta hoa màu bị nhấn chìm hoàn toàn, khoảng 15 hecta khác chưa kịp thu hoạch cũng đang ngập úng, cầm chắc mất mùa. Gia súc, gia cầm không kịp di dời cũng bị nước lũ cuốn trôi.

Trước tình hình khẩn cấp và diễn biến phức tạp của lũ, ngay trong đêm 9/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp có mặt tại xã Trung Giã để thị sát, nắm bắt tình hình và chỉ đạo công tác ứng phó.

Hà Nội: Người dân Đa Phúc 'vật lộn' với dòng nước lũ, nhiều nơi vẫn ngập đến nóc nhà - Ảnh 7.

Chiều 10/10, mực nước sông Cầu qua địa bàn xã Đa Phúc đã giảm, tuy nhiên tình trạng ngập úng dự kiến còn kéo dài.

Thủ tướng yêu cầu lực lượng chức năng Hà Nội phải đặt an toàn tính mạng của người dân lên trên hết, xây dựng ngay phương án di tản người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời đảm bảo hỗ trợ tối đa về lương thực, nước uống cho người dân trong quá trình sơ tán và tạm trú.

Chính quyền xã Đa Phúc cũng đã kích hoạt phương án "4 tại chỗ", huy động mọi nguồn lực để ứng cứu. Thuyền, xuồng máy của lực lượng cứu hộ liên tục di chuyển trong các con ngõ đã biến thành kênh, tiếp tế những nhu yếu phẩm thiết yếu như nước uống, mì tôm, lương khô cho các hộ dân bị cô lập, đảm bảo không một ai bị thiếu đói trong những ngày khó khăn.

Đến khoảng 17 giờ chiều 10/10, ghi nhận cho thấy mực nước sông Cầu đi qua địa bàn đã có dấu hiệu hạ thấp, làm giảm nguy cơ nước tràn qua mặt đê. Tuy nhiên, cuộc sống của hàng trăm hộ dân tại Đa Phúc hiện còn rất "bấp bênh", gian nan còn ở phía trước.

Hà Nội: Người dân Đa Phúc 'vật lộn' với dòng nước lũ, nhiều nơi vẫn ngập đến nóc nhà:

Hà Nội: Người dân Đa Phúc 'vật lộn' với dòng nước lũ, nhiều nơi vẫn ngập đến nóc nhà.

Hà Nội: Người dân Đa Phúc 'vật lộn' với dòng nước lũ, nhiều nơi vẫn ngập đến nóc nhà - Ảnh 8.Nước trên sông Cầu cao hơn mặt đê gần nửa mét, người dân Bắc Ninh 'căng mình' đắp đập, ngăn lũ

GĐXH - Chiều 9/10, nước lũ trên sông Cầu qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh vẫn tiếp tục dâng cao. Tại khu vực đê Đẩu Hàn, hàng trăm người dân cùng với lực lượng chức năng đang khẩn trương gia cố, đắp đê, ngăn nước lũ tràn vào khu dân cư.

Trung Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Ô tô ngập nước do mưa lũ có được bảo hiểm chi trả?

Ô tô ngập nước do mưa lũ có được bảo hiểm chi trả?

Tin sáng 10/10: Thái Nguyên, Bắc Ninh ngập sâu, lũ vượt lịch sử; Người đàn ông ở Ninh Bình bất ngờ nhận hơn 1,1 tỷ đồng từ tài khoản lạ

Tin sáng 10/10: Thái Nguyên, Bắc Ninh ngập sâu, lũ vượt lịch sử; Người đàn ông ở Ninh Bình bất ngờ nhận hơn 1,1 tỷ đồng từ tài khoản lạ

Nước trên sông Cầu cao hơn mặt đê gần nửa mét, người dân Bắc Ninh 'căng mình' đắp đập, ngăn lũ

Nước trên sông Cầu cao hơn mặt đê gần nửa mét, người dân Bắc Ninh 'căng mình' đắp đập, ngăn lũ

Hình ảnh đau lòng nhìn từ trên cao hàng trăm hộ dân xã Đa Phúc, Hà Nội chìm trong 'biển' nước

Hình ảnh đau lòng nhìn từ trên cao hàng trăm hộ dân xã Đa Phúc, Hà Nội chìm trong 'biển' nước

Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do sạt lở tại xã Yên Xuân, ứng phó lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương

Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do sạt lở tại xã Yên Xuân, ứng phó lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương

Cùng chuyên mục

2 năm liền dính siêu bão, người trồng đào Nhật Tân, Hà Nội bật khóc lo mất Tết

2 năm liền dính siêu bão, người trồng đào Nhật Tân, Hà Nội bật khóc lo mất Tết

Đời sống - 26 phút trước

Sau bão số 11, nước sông Hồng dâng cao, nhấn chìm hầu hết vườn đào Nhật Tân đang kỳ phát triển, đây là năm thứ hai liên tiếp làng cây cảnh nổi tiếng bị bão gây họa.

Tin sáng 12/10: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh; Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội sơ bộ đánh giá ban đầu do cháy xe máy tại tầng 1

Tin sáng 12/10: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh; Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội sơ bộ đánh giá ban đầu do cháy xe máy tại tầng 1

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ảnh hưởng bởi các đợt không khí lạnh trong tháng 10, miền Bắc về đêm và sáng sớm giảm còn 21-24 độ, ở vùng núi, nhiệt độ có thể xuống dưới 18 độ.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, một số nơi nhiệt độ giảm xuống dưới 18 độ

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, một số nơi nhiệt độ giảm xuống dưới 18 độ

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo, từ nay đến cuối tháng 10, miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi 2 đợt không khí lạnh.

Cận cảnh Drone vận chuyển hàng cứu trợ tại vùng lũ

Cận cảnh Drone vận chuyển hàng cứu trợ tại vùng lũ

Đời sống - 16 giờ trước

Viettel ứng dụng Drone trong cứu hộ, cứu nạn không chỉ thể hiện năng lực công nghệ của doanh nghiệp Việt mà còn mở ra hướng đi mới trong việc ứng phó với thiên tai.

Lễ hội đền Trần ở Ninh Bình thu hút người dân đến dâng lễ cầu may

Lễ hội đền Trần ở Ninh Bình thu hút người dân đến dâng lễ cầu may

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Người dân, du khách thập phương thi nhau về lễ hội đền Trần 2025, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Trần - chùa Phổ Minh dâng lễ, cầu may.

Đình chỉ nhân viên từ chối suất ăn từ thiện khi sinh viên đang bị cô lập

Đình chỉ nhân viên từ chối suất ăn từ thiện khi sinh viên đang bị cô lập

Đời sống - 17 giờ trước

Trường ĐH Sư phạm đã yêu cầu đơn vị cung cấp suất ăn đình chỉ nhân viên từ chối tiếp nhận suất ăn từ thiện cho sinh viên đang bị cô lập trong đợt mưa lũ vừa qua.

Bồi thường hơn 1.670 tỷ đồng bảo hiểm do thiệt hại bão

Bồi thường hơn 1.670 tỷ đồng bảo hiểm do thiệt hại bão

Đời sống - 21 giờ trước

Theo số liệu cập nhật mới nhất từ Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính, tổng thiệt hại bảo hiểm do bão số 10 và số 11 gây ra ước tính hơn 1.670 tỷ đồng.

4 con giáp may mắn, có bước nhảy mọi về mọi mặt những ngày cuối tháng 8 âm lịch 2025

4 con giáp may mắn, có bước nhảy mọi về mọi mặt những ngày cuối tháng 8 âm lịch 2025

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Càng những ngày cuối tháng, các con giáp dưới đây càng gặp nhiều may mắn, tài chính có bước nhảy vọt. Hãy khám phá cơ hội và thành công đang chờ đón bạn.

Cô giáo bất ngờ nhận hơn 20 tỷ chuyển nhầm: 'Tôi bàng hoàng, sợ bị lừa đảo'

Cô giáo bất ngờ nhận hơn 20 tỷ chuyển nhầm: 'Tôi bàng hoàng, sợ bị lừa đảo'

Đời sống - 22 giờ trước

Cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình bất ngờ nhận được số tiền hơn 20 tỷ đồng chuyển nhầm vào tài khoản. Khi nhận cuộc gọi, thấy nói số tiền chuyển nhầm rất lớn, cô bàng hoàng, lo lắng sợ bị lừa đảo.

‘Vaccine số’ bảo vệ giới trẻ trên không gian mạng

‘Vaccine số’ bảo vệ giới trẻ trên không gian mạng

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Trong khi chờ hoàn thiện quy định quản lý chặt chẽ các công ty công nghệ xuyên biên giới, câu chuyện ‘tiêm vaccine số’ để giới trẻ lướt mạng an toàn được đặt ra như một yêu cầu cần làm ngay.

Xem nhiều

Hà Nội và Miền Bắc lại sắp có mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh?

Hà Nội và Miền Bắc lại sắp có mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh?

Đời sống

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sắp tới miền Bắc đón nhận những đợt không khí lạnh đầu mùa liên tiếp tràn về trong tháng 10. Thủ đô Hà Nội và khu vực miền Bắc khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to.

4 con giáp may mắn, có bước nhảy mọi về mọi mặt những ngày cuối tháng 8 âm lịch 2025

4 con giáp may mắn, có bước nhảy mọi về mọi mặt những ngày cuối tháng 8 âm lịch 2025

Đời sống
4 con giáp cực đoan: Nhạy cảm, sĩ diện và dễ biến chuyện nhỏ thành lớn

4 con giáp cực đoan: Nhạy cảm, sĩ diện và dễ biến chuyện nhỏ thành lớn

Đời sống
‘Vaccine số’ bảo vệ giới trẻ trên không gian mạng

‘Vaccine số’ bảo vệ giới trẻ trên không gian mạng

Đời sống
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người giỏi giang: Giống như rượu ngon, càng để lâu càng thơm

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người giỏi giang: Giống như rượu ngon, càng để lâu càng thơm

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top