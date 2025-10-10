Hà Nội: Người dân Đa Phúc 'vật lộn' với dòng nước lũ, nhiều nơi vẫn ngập đến nóc nhà:

Với vị trí nằm giáp tỉnh Thái Nguyên, hai xã Trung Giã và Đa Phúc (TP Hà Nội) là những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất sau khi lũ trên sông Cầu và sông Cà Lồ dâng cao, vượt ngưỡng báo động 3.

Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội trong ngày 10/10, nhiều khu vực ven sông tại xã Đa Phúc, TP Hà Nội hiện vẫn chìm sâu trong dòng nước lũ đục ngầu. Hình ảnh đau lòng nhất là những ngôi nhà chỉ còn nhô lên phần mái giữa mênh mông biển nước, biến những thôn xóm vốn trù phú, yên bình thành các "ốc đảo" cô độc.

Ngôi nhà chỉ còn nhô lên phần mái giữa mênh mông biển nước tại xã Đa Phúc, TP Hà Nội ngày 10/10.

Theo người dân sinh sống tại đây cho biết, dù nước đã rút được khoảng 40cm so với đỉnh lũ ngày hôm qua, thế nhưng nhiều ngôi nhà vẫn ngập sâu đến gần 3 mét. Việc di chuyển vào nhà là một thử thách thực sự, người dân chỉ có hai lựa chọn đó là đi bằng thuyền hoặc mặc áo phao bơi vào.

Bà Trần Thị Thương, một người dân tại xã Đa Phúc cho biết: "Cả gia đình tôi gồm 9 người mấy hôm nay đã phải dọn đi nơi khác. Lũ về quá nhanh, nhiều đồ dùng, quần áo cũng chưa kịp vận chuyển ra ngoài. Giờ muốn vào nhà lại phải mượn thuyền chèo vào trong. Cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn cả, khổ không kể xiết".

Bà Trần Thị Thương, người dân xã Đa Phúc và người nhà đã phải di dời đi nơi khác do nước ngập sâu.

Đứng trước dòng nước lũ, bà Thương vẫn canh cánh nỗi lo cho những ngày sắp tới: "Nếu trời không mưa thêm, chắc cũng phải 2-3 ngày nữa nước mới bắt đầu rút mạnh. Nhưng để rút hoàn toàn thì có lẽ cần đến vài tuần. Sau đó là cả một quá trình dọn dẹp lớp bùn non dày đặc, vệ sinh nhà cửa, xử lý môi trường để phòng chống dịch bệnh. Thiệt hại tài sản, gia súc gia cầm, hoa màu… chúng tôi không biết sẽ khắc phục đến bao giờ".

Thông tin với PV, ông Nguyễn Đình Chỉnh, Trưởng thôn Lương Phúc (xã Đa Phúc) cho biết, chỉ riêng thôn của ông đã có khoảng 200 hộ dân với 800 nhân khẩu ở khu vực ngoài đê bị nước lũ chia cắt hoàn toàn. Con đường độc đạo dẫn vào thôn giờ đã biến mất dưới dòng nước sâu, mọi hoạt động giao thương, đi lại với bên ngoài đều phải phụ thuộc vào thuyền bè.

Phương tiện duy nhất để di chuyển lúc này đó chính là những chiếc thuyền tôn.

"Đã ba ngày nay, toàn bộ khu vực ngoài đê của chúng tôi bị cắt điện để đảm bảo an toàn, kéo theo đó là mất nước sinh hoạt trầm trọng. Mọi việc đi lại đều phải dùng thuyền hoặc các tấm phản tự chế. Cuộc sống khó khăn vô cùng", ông Chỉnh cho biết.

Nỗi lo không chỉ dừng lại ở sinh hoạt hàng ngày. Toàn bộ tài sản, công sức tích cóp cả năm của người dân đứng trước nguy cơ mất trắng. Những cánh đồng lúa đang vào vụ thu hoạch giờ đây chỉ còn là một mặt nước mênh mông.

Người dân vận chuyển đồ đạc, nhu yếu phẩm qua điểm ngập lụt tại xã Đa Phúc.

Thống kê sơ bộ từ UBND xã Đa Phúc cho thấy có ít nhất 25 hecta hoa màu bị nhấn chìm hoàn toàn, khoảng 15 hecta khác chưa kịp thu hoạch cũng đang ngập úng, cầm chắc mất mùa. Gia súc, gia cầm không kịp di dời cũng bị nước lũ cuốn trôi.

Trước tình hình khẩn cấp và diễn biến phức tạp của lũ, ngay trong đêm 9/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp có mặt tại xã Trung Giã để thị sát, nắm bắt tình hình và chỉ đạo công tác ứng phó.

Chiều 10/10, mực nước sông Cầu qua địa bàn xã Đa Phúc đã giảm, tuy nhiên tình trạng ngập úng dự kiến còn kéo dài.

Thủ tướng yêu cầu lực lượng chức năng Hà Nội phải đặt an toàn tính mạng của người dân lên trên hết, xây dựng ngay phương án di tản người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời đảm bảo hỗ trợ tối đa về lương thực, nước uống cho người dân trong quá trình sơ tán và tạm trú.

Chính quyền xã Đa Phúc cũng đã kích hoạt phương án "4 tại chỗ", huy động mọi nguồn lực để ứng cứu. Thuyền, xuồng máy của lực lượng cứu hộ liên tục di chuyển trong các con ngõ đã biến thành kênh, tiếp tế những nhu yếu phẩm thiết yếu như nước uống, mì tôm, lương khô cho các hộ dân bị cô lập, đảm bảo không một ai bị thiếu đói trong những ngày khó khăn.

Đến khoảng 17 giờ chiều 10/10, ghi nhận cho thấy mực nước sông Cầu đi qua địa bàn đã có dấu hiệu hạ thấp, làm giảm nguy cơ nước tràn qua mặt đê. Tuy nhiên, cuộc sống của hàng trăm hộ dân tại Đa Phúc hiện còn rất "bấp bênh", gian nan còn ở phía trước.

