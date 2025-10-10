Tin sáng 10/10: Thái Nguyên, Bắc Ninh ngập sâu, lũ vượt lịch sử; Người đàn ông ở Ninh Bình bất ngờ nhận hơn 1,1 tỷ đồng từ tài khoản lạ

Tình hình lũ ở Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, miền Bắc đang trong những ngày chịu ảnh hưởng nặng nề do hoàn lưu của bão Matmo (bão số 11).

Thống kê của Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cho thấy, mưa lũ đã làm 15 người chết, mất tích (Thái Nguyên 5 người chết, 2 người mất tích do bị lũ cuốn, 1 người chết do sạt lở đất; Cao Bằng 1 người chết do sạt lở đất; Thanh Hóa 2 người chết do sạt lở đất, 1 người mất tích do lũ cuốn; Bắc Ninh 2 người mất tích do lũ cuốn, 1 người chết do bị sét đánh) và 7 người bị thương.

Hình ảnh nước sông cầu lên cao gây ngập úng ở Thái Nguyên. Ảnh: TTXVN

Đặc biệt, lũ lịch sử ở các tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh đã khiến hơn 222.000 ngôi nhà bị ngập (trong đó Thái Nguyên 200.000 nhà; Bắc Ninh 11.061 nhà; Cao Bằng 7.290 nhà; Lạng Sơn 3.000 nhà); 711 nhà bị thiệt hại, hư hỏng nặng.

Nhìn bức tranh tổng thể cho thấy đợt lũ này không phải lan khắp miền Bắc mà chỉ tập trung ở 3 lưu vực chính: sông Cầu, sông Thương và sông Trung (liên quan các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn).

Dưới đây là cập nhật mới nhất về diễn biến ngập lũ ở các địa phương nêu trên.

Thái Nguyên: Mực nước ngập giảm 5-12cm/giờ

Hiện nay, lũ trên sông Cầu (Thái Nguyên) đang xuống. Mực nước lúc 13h ngày 9/10 trên sông Cầu tại trạm Gia Bẩy là 26,53m trên BĐ2: 0,53m. Mực nước lúc 17h ngày 9/10 trên sông Cầu tại trạm Chã là 11,90m trên BĐ3: 1,90m, trên mức lũ lịch sử 0,88m.

Trong 12 giờ tới, trên sông Cầu tại trạm Gia Bẩy lũ tiếp tục xuống dần về mức trên BĐ1 (BĐ1: 25,00m); tại trạm thuỷ văn Chã tiếp tục xuống.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, trên sông Cầu tại trạm Gia Bẩy lũ tiếp tục xuống dần về mức dưới BĐ1 và hết lũ. Tại trạm thuỷ văn Chã: lũ giảm chậm nhưng vẫn ở mức cao trên BĐ3 (BĐ3: 10,00m). Sau đó lũ tiếp tục có xu thế giảm chậm trong 3-4 ngày tới.

Tình trạng ngập lụt có khả năng duy trì trong khoảng 3-4 ngày tới và độ sâu ngập giảm dần với tốc độ khoảng 5- 12cm/giờ

Bắc Ninh: Lũ trên sông Cầu tiếp tục lên

Hiện nay lũ trên sông Cầu đang lên, sông Thương (Bắc Ninh) đã đạt đỉnh vào sáng 9/10 và đang xuống chậm. Mực nước lúc 17h ngày 9/10 trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu (Bắc Ninh) 7,47m, trên BĐ3: 1,17m; tại trạm Phúc Lộc Phương 9,93m trên BĐ3: 1,93m, trên mức lũ lịch sử 0,53m.

Trên sông Thương (Bắc Ninh) tại trạm Cầu Sơn 18,11m, trên BĐ3: 2,11m, trên mức lịch sử là 0,50m; tại trạm Phủ Lạng Thương 7,57m, trên BĐ3: 1,27m, trên mức lũ lịch sử năm 1986 là 0,04m.

Ngập lụt ở Bắc Ninh.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tiếp tục lên chậm và khả năng đạt đỉnh vào tối nay, đỉnh lũ tại trạm Phúc Lộc Phương cao hơn lũ lịch sử 0,65m, tại Đáp Cầu trên báo động 3 là : 1,30m. Lũ trên sông Thương tiếp tục xuống chậm ở mức cao trên báo động 3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu biến đổi chậm sau đó xuống ở mức cao trên báo động 3. Lũ trên sông Thương tiếp tục xuống chậm ở mức cao trên báo động 3.

Quá trình thoát lũ, giảm lũ trên các sông diễn ra chậm thời gian rút nước kéo dài, đối với các vùng không chủ động tiêu thoát thì khả năng kéo dài hơn, nên tình trạng ngập tại các vùng trũng, vùng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính.

Lạng Sơn: Nguy cơ cao sạt lở, lũ quét

Lúc 17h ngày 9/10 trạm Hữu Lũng trên sông Trung (Lạng Sơn) 22,70m, trên BĐ3 3,70m, trên mức lũ LS 0,16m. Dự báo trong 6-12 giờ tới lũ trên sông Trung tiếp tục xuống và dao động ở mức trên BĐ3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Trung tiếp tục xuống và ở trên BĐ3 khoảng 1,8-2,35m. Nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông, nguy cơ lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Người đàn ông ở Ninh Bình bất ngờ nhận hơn 1,1 tỷ đồng từ tài khoản lạ

Ngày 9/10, Công an xã Phong Doanh tỉnh Ninh Bình thông tin, đơn vị đã hỗ trợ anh Nguyễn Văn Đạt (sinh năm 1997, trú tại xã Phong Doanh) trả lại số tiền hơn 1,1 tỷ đồng chuyển khoản nhầm.

Anh Đạt hoàn trả số tiền hơn 1,112 tỷ đồng chuyển nhầm cho chủ sở hữu. Ảnh: Công an Ninh Bình.

Trước đó, anh Nguyễn Văn Đạt phát hiện tài khoản ngân hàng của mình nhận được số tiền 1,112 tỷ đồng từ Công ty A. Ngày 7/10, anh Đạt đã chủ động trình báo Công an xã Phong Doanh để được hướng dẫn trả lại tiền theo đúng quy định.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Phong Doanh đã nhanh chóng xác minh. Kết quả cho thấy đây là khoản tiền Công ty A chuyển khoản cho khách hàng đặt cọc mua đất nhưng đã chuyển nhầm đến số tài khoản của anh Đạt.

Đến ngày 8/10, nhờ sự trung thực của anh Đạt và tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an xã Phong Doanh, số tiền 1,112 tỷ đồng đã được hoàn trả an toàn, minh bạch cho đúng chủ sở hữu là Công ty A.

Đại diện Công ty A đã hết sức vui mừng, bày tỏ lòng trân trọng cảm ơn đối với hành động nghĩa hiệp của anh Nguyễn Văn Đạt và sự hỗ trợ kịp thời của Công an xã Phong Doanh.

Qua vụ việc, Công an xã Phong Doanh cũng khuyến cáo người dân: Nếu chuyển nhầm tiền hoặc nhận được tiền chuyển nhầm mà không rõ người gửi nên đến trình báo tại cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ. Hành vi cố ý không hoàn trả lại tiền cho người chuyển nhầm có thể bị xem xét xử lý hình sự về tội chiếm giữ trái phép tài sản. Không nên tự ý chuyển trả lại tiền khi không có bên thứ 3 (như cơ quan Công an) chứng kiến, nhằm tránh các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao lợi dụng.

Luộc gà rồi bị quên gây cháy căn nhà 4 tầng ở TP HCM

Ngày 9/10, Công an phường Bảy Hiền (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ cháy căn nhà 4 tầng.

Hơn 8 giờ 30 cùng ngày, lửa bất ngờ bùng lên từ căn nhà 4 tầng trên đường Nguyễn Thái Bình, phường Bảy Hiền. Phát hiện cháy, người dân tìm cách tháo chạy đồng thời gọi điện báo lực lượng chức năng.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM điều động xe và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau 15 phút, đám cháy cơ bản được khống chế.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo phường Bảy Hiền cho biết, nguyên nhân bước đầu được xác định là xuất phát từ rò rỉ bình gas. Trước đó chủ nhà luộc gà nhưng quên tắt bếp dẫn đến vụ việc trên. "Đám cháy sau đó nhanh chóng được khống chế" - lãnh đạo phường Bảy Hiền thông tin.

Đăng tin sai sự thật về vụ bắt cóc trẻ em, người đàn ông bị triệu tập

Theo Cổng thông tin Công an TP Hải Phòng, mới đây Công an phường Hải An đã kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về vụ bắt cóc trẻ em, gây hoang mang dư luận.

Chủ Facebook đăng tải thông tin sai sự thật về vụ việc bắt cóc trẻ em trên mạng xã hội. Ảnh: Cơ quan Công an.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, vào khoảng 21h30 ngày 5/10, Công an phường Hải An (TP Hải Phòng) phát hiện tài khoản Facebook "DNN" đăng tải hình ảnh kèm nội dung cho rằng có vụ việc "cháu bé bị bắt cóc" xảy ra tại tổ dân phố Đằng Hải 6.

Ngay sau khi phát hiện, Công an phường Hải An đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Kết quả xác minh cho thấy, cháu bé trong hình ảnh là T.C.A (SN 2023). Vào khoảng 18h36 cùng ngày, cháu T.C.A được mẹ N.T.T.H dẫn ra khu vực vườn hoa Cây Lim chơi. Do có việc riêng nên chị H không để ý, đến khi quay lại thì không thấy con đâu.

Cùng thời điểm này, người dân tại khu tái định cư Cây Lim phát hiện cháu T.C.A. đứng khóc một mình nên đã giúp đỡ tìm người thân và đưa cháu trở về với mẹ vào khoảng 21h cùng ngày.

Qua thu thập thông tin, làm việc với người dân và kiểm tra hệ thống camera tại khu vực, Công an phường Hải An khẳng định, không có dấu hiệu của hành vi bắt cóc như bài viết đã nêu.

Liên quan đến sự việc trên, Công an phường Hải An đã mời anh D.V.N - chủ tài khoản Facebook "DNN" lên làm việc. Tại cơ quan công an, anh N. thừa nhận toàn bộ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận, đồng thời nhận thức rõ vi phạm của mình và cam kết không tái phạm.

Hiện Công an phường Hải An đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

