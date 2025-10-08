Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do sạt lở tại xã Yên Xuân, ứng phó lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do sạt lở tại xã Yên Xuân

UBND TP Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 và tiếp theo là bão số 10, khu vực thôn 5, chợ Cò, gần đối diện UBND xã Yên Xuân đã xuất hiện tình trạng sạt lở từ sườn đồi phía sau khu dân cư.

Phạm vi ảnh hưởng, sạt trượt đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của 31 hộ dân phía dưới.

Để ứng phó và khắc phục hậu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, sự cố sạt lở gây ra, UBND Thành phố đã yêu cầu cần áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp như sau:

Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thiên tai, diễn biến khu vực sạt lở và các vùng lân cận, kịp thời phát hiện các tình huống phát sinh để chủ động phương án đảm bảo an toàn và xử lý, ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ".

Ngày 8/10, UBND TP Hà Nội có quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại vị trí sự cố sạt lở, không đảm bảo an toàn trên địa bàn xã Yên Xuân và Công văn về việc chủ động ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương.

Thông báo, cắm biển cảnh báo, căng dây, cử lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân tuyệt đối không di chuyển qua khu vực sạt lở nguy hiểm. Kiên quyết di dời đối với các trường hợp không đảm bảo an toàn (trường hợp cần thiết, áp dụng phương án cưỡng chế, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm).

Đối với các hộ dân phải di dời; kịp thời xây dựng, triển khai phương án hỗ trợ đảm bảo đời sống Nhân dân và tái định cư. Huy động mọi nguồn lực để xử lý sự cố sạt lở, mất an toàn.

Giao UBND xã Yên Xuân tiếp tục áp dụng các biện pháp phi công trình khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó và khắc phục hậu quả nêu trên.

Chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, xử lý sự cố theo phương châm "4 tại chỗ" như chằng chống gia cố, đào bạt, hạ tải,… khi có tình huống phát sinh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đảm bảo an toàn về lâu dài cho khu vực sạt lở, tuân thủ trình tự, thủ tục, quy định về địa chất khoáng sản, lâm nghiệp, đất đai.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND xã Yên Xuân tham mưu Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Quyết định công bố kết thúc tình huống khẩn cấp thiên tai. Hướng dẫn UBND xã Yên Xuân tổ chức xử lý giờ đầu theo phương châm "4 tại chỗ", thực hiện biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế cao nhất sự phát triển của sự cố.

Ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương

Tại Công văn số 5489/UBND-NNMT ngày 08/10/2025 về việc chủ động ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thành phố, UBND các xã: Trung Giã, Đa Phúc, Sóc Sơn, Nội Bài, Kim Anh, Phúc Thịnh, Thư Lâm, Quang Minh, Tiến Thắng và các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tại các văn bản nêu trên.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường) theo quy định.

