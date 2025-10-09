Hình ảnh đau lòng nhìn từ trên cao hàng trăm hộ dân xã Đa Phúc, Hà Nội chìm trong 'biển' nước

“Cả đời tôi chưa thấy nước lên cao thế này. Năm 1971, trong làng cũng xảy ra ngập nhưng không bằng đợt ngập lần này. Năm 2024, tưởng là ngập lịch sử rồi năm nay nước còn cao hơn 80cm” – cụ Ngô Thị An (80 tuổi) thôn Ngô Đạo chia sẻ với PV.