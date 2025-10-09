Mới nhất
Hình ảnh đau lòng nhìn từ trên cao hàng trăm hộ dân xã Đa Phúc, Hà Nội chìm trong 'biển' nước

Thứ năm, 19:49 09/10/2025
GĐXH - Nước sông Cầu đi qua địa phận xã Đa Phúc, Hà Nội dâng cao, gây ngập sâu toàn bộ khu dân cư ngoài đê Lương Phúc, thôn Ngô Đạo, chìm trong biển nước, nhiều người phải sơ tán.

Hàng trăm hộ dân xã Đa Phúc ở Hà Nội chìm trong nước , sơ tán khẩn cấp - Ảnh 1.

Chiều ngày 9/10, ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, nước sông Cầu dâng cao khiến nhiều tuyến đường và nhà dân ở ngoài đê Lương Phúc, thôn Ngô Đạo, xã Đa Phúc bị nhấn chìm, chỉ còn mái nhà và biển hiệu nhô lên giữa biển nước mênh mông.

Hàng trăm hộ dân xã Đa Phúc ở Hà Nội chìm trong nước , sơ tán khẩn cấp - Ảnh 2.

Nhìn từ trên cao, hàng trăm hộ dân thôn Ngô Đạo nằm ngoài đê Lương Phúc gần như bị nước bao phủ.

Hàng trăm hộ dân xã Đa Phúc ở Hà Nội chìm trong nước , sơ tán khẩn cấp - Ảnh 3.

Theo người dân nơi đây cho biết, đây là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt ngập lịch sử này.

Hàng trăm hộ dân xã Đa Phúc ở Hà Nội chìm trong nước , sơ tán khẩn cấp - Ảnh 4.

Nhiều ngôi nhà bị ngập lên đến tầng 2, nhà cấp 4 chỉ còn nhìn thấy nóc.

Hình ảnh nhìn từ trên cao hàng trăm hộ dân xã Đa Phúc ở Hà Nội chìm trong 'biển' nước - Ảnh 5.

Một cổng làng đường đi vào khu dân cư bị ngập gần đến đỉnh.

Hàng trăm hộ dân xã Đa Phúc ở Hà Nội chìm trong nước , sơ tán khẩn cấp - Ảnh 5.

Đường làng, ngõ xóm bị nước nhấn chìm sâu khoảng 2-4m, người dân phải di chuyển bằng thuyền tạm để đưa tài sản ra khỏi nơi ngập.

Hàng trăm hộ dân xã Đa Phúc ở Hà Nội chìm trong nước , sơ tán khẩn cấp - Ảnh 6.

Dù nước dâng cao, người dân vẫn kiên cường trụ lại, chờ nước rút để dọn dẹp, khắc phục.

Hàng trăm hộ dân xã Đa Phúc ở Hà Nội chìm trong nước , sơ tán khẩn cấp - Ảnh 7.

Bên trong đê Lương Phúc nước sông cầu đã tràn ngập, chính quyền địa phương gia cố lại bằng các bao cát, đất. Bên trong đê, người dân vẫn được đảm bảo an toàn.

Hàng trăm hộ dân xã Đa Phúc ở Hà Nội chìm trong nước , sơ tán khẩn cấp - Ảnh 8.

Theo người dân thôn Ngô Đạo, khu vực ngoài đê Lương Phúc vốn thấp, nằm sát bờ sông Cầu nên thường xuyên chịu ảnh hưởng khi nước sông dâng cao. Tuy nhiên, trận ngập lần này vượt xa mọi năm.

Hàng trăm hộ dân xã Đa Phúc ở Hà Nội chìm trong nước , sơ tán khẩn cấp - Ảnh 9.

Người dân cho biết, ngày hôm qua (8/10), khu vực đê Bối lực lượng chức năng và người dân vẫn kiếm soát được. Tuy nhiên, 3h rạng sáng nay nước bắt đầu dâng cao, tràn qua đê Bối và ngập như bây giờ. Người dân khu vực đã được di dời từ trước.

Hàng trăm hộ dân xã Đa Phúc ở Hà Nội chìm trong nước , sơ tán khẩn cấp - Ảnh 10.

“Cả đời tôi chưa thấy nước lên cao thế này. Năm 1971, trong làng cũng xảy ra ngập nhưng không bằng đợt ngập lần này. Năm 2024, tưởng là ngập lịch sử rồi năm nay nước còn cao hơn 80cm” – cụ Ngô Thị An (80 tuổi) thôn Ngô Đạo chia sẻ với PV.

Hàng trăm hộ dân xã Đa Phúc ở Hà Nội chìm trong nước , sơ tán khẩn cấp - Ảnh 11.

Ghi nhận vào cuối giờ chiều ngày 9/10, người dân vẫn đang ở vùng bị ngập và đang được sơ tán ra khu an toàn.

Hàng trăm hộ dân xã Đa Phúc ở Hà Nội chìm trong nước , sơ tán khẩn cấp - Ảnh 12.

Lực lượng cứu hộ giúp người dân sơ tán ra ngoài khu vực ngập.

Hàng trăm hộ dân xã Đa Phúc ở Hà Nội chìm trong nước , sơ tán khẩn cấp - Ảnh 13.
Hàng trăm hộ dân xã Đa Phúc ở Hà Nội chìm trong nước , sơ tán khẩn cấp - Ảnh 14.
Hàng trăm hộ dân xã Đa Phúc ở Hà Nội chìm trong nước , sơ tán khẩn cấp - Ảnh 15.
Hàng trăm hộ dân xã Đa Phúc ở Hà Nội chìm trong nước , sơ tán khẩn cấp - Ảnh 16.

Bên cạnh đó, bộ đội cũng được huy động để giúp chính quyền địa phương gia cố đê.

Hàng trăm hộ dân xã Đa Phúc ở Hà Nội chìm trong nước , sơ tán khẩn cấp - Ảnh 17.

Ngoài địa phận xã Đa Phúc, Hà Nội, bên kia sông Cầu, thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh một làng cũng bị ngập sâu trong "biển" nước.

Video hàng trăm hộ dân xã Đa Phúc ở Hà Nội chìm trong "biển" nước:

Nhật Tân
