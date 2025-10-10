Ô tô ngập nước do mưa lũ có được bảo hiểm chi trả?

Thời gian qua miền Bắc liên tục chịu ảnh hưởng mưa bão từ cơn bão số 10, bão số 11. Nhiều tỉnh thành như Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Ninh, Bắc Giang… đã bị ngập lụt nặng gây thiệt hại lớn tài sản của người dân.

Tại nhiều tuyến phố Hà Nội, Thái Nguyên ngập sâu khiến hàng loạt xe ô tô bị "ngâm" trong nước, gây hư hỏng nghiêm trọng và thiệt hại lớn cho người dân.

Nhiều người đặt câu hỏi, ô tô ngập nước do thiên tai gây ra có được bảo hiểm chi trả?

Trên NLĐO, Bảo hiểm Bảo Việt cho biết, bị ảnh hưởng nặng nhất do mưa lũ là thiệt hại tài sản, công trình xây dựng và xe cơ giới.

"Trước những thiệt hại do bão lũ gây ra, chúng tôi triển khai mọi biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng, đồng thời hỗ trợ kịp thời các khu vực chịu ảnh hưởng. Chúng tôi cam kết hoạt động chi trả của Bảo hiểm Bảo Việt được thực hiện khẩn trương, minh bạch, giúp khách hàng sớm khắc phục thiệt hại, ổn định tài chính và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh", ông Nguyễn Việt Anh (Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt) thông tin.

Mưa lũ tại Thái Nguyên khiến nhiều ô tô bị ngập nước. Ảnh: Thái Nguyên News

Theo thông tin trên VnExpress, trong trường hợp xe bị ngập nước, để được bồi thường, chủ xe cần tham gia bảo hiểm vật chất ôtô (hay còn gọi là bảo hiểm thân vỏ xe). Đây là gói bảo hiểm tự nguyện, chi trả cho những thiệt hại phát sinh do va chạm, cháy nổ, thiên tai, bão lũ hoặc ngập úng.

Bảo hiểm này khác với bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc - loại chỉ để bồi thường cho bên thứ ba, không bảo vệ chính chiếc xe của người dùng.

Song một điểm cần lưu ý là không phải mọi hợp đồng bảo hiểm vật chất đều mặc định chi trả cho thiệt hại do thủy kích - một trong những rủi ro lớn nhất khi xe đi vào vùng ngập sâu. Thủy kích xảy ra khi nước lọt vào buồng đốt, khiến piston bị bó cứng, cong tay biên hoặc vỡ lốc máy. Đây là lỗi rất nặng, có thể khiến chủ xe tốn từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng để sửa chữa, tùy vào dòng xe.

Trên thực tế, thủy kích thường được quy định là quyền lợi bổ sung, chủ xe cần mua thêm trong hợp đồng bảo hiểm. Mức phí phổ biến vào khoảng 0,1% giá trị xe mỗi năm. Khi đã có điều khoản này, chủ xe sẽ được bồi thường từ 70-100% chi phí sửa chữa, tùy theo cam kết cụ thể trong hợp đồng. Ví dụ, động cơ bị thủy kích phải sửa mất 100 triệu đồng thì đa số công ty bảo hiểm sẽ chi trả 70 - 100 triệu đồng.

Quy định pháp luật về bồi thường bảo hiểm khi ô tô bị hư hỏng do mưa bão, ngập lụt

Theo thuvienphapluat, tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 67/2023/NĐ-CP quy định:

"Cơ quan, tổ chức và cá nhân quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 2 Nghị định này (sau đây gọi là "bên mua bảo hiểm") phải mua bảo hiểm bắt buộc tại các doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai nghiệp vụ bảo hiểm theo quy định pháp luật.

Dẫn chiếu đến Điều 2 Nghị định 67/2023/NĐ-CP có nêu nghị định này áp dụng đối với:

"Chủ xe cơ giới tham gia giao thông, hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới".

Theo quy định trên, chủ xe ô tô phải mua bảo hiểm bắt buộc tại các doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai nghiệp vụ bảo hiểm theo quy định pháp luật.

Đồng thời, tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 67/2023/NĐ-CP cũng có nêu rõ, phạm vi của bảo hiểm bắt buộc bao gồm:

- Thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng và tài sản đối với người thứ ba do xe cơ giới tham gia giao thông, hoạt động gây ra.

- Thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của hành khách trên chiếc xe đó do xe cơ giới tham gia giao thông, hoạt động gây ra.

Bên cạnh đó, hiện nay chủ xe ô tô cũng có thể mua các loại bảo hiểm tự nguyện như hảo hiểm tai nạn lái xe và người ngồi trên xe, bảo hiểm vật chất, bảo hiểm thủy kích, bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe ô tô... trong những trường hợp sau:

- Những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát như: dâm, va (bao gồm cả va chạm với vật thể khác ngoài xe cơ giới), lật, đổ, chìm, rơi toàn bộ xe, bị các vật thể khác rơi vào; hỏa hoạn, cháy, nổ;

- Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên;

- Mất toàn bộ xe do trộm, cắp.

Như vậy, trường hợp mưa bão làm xe ô tô bị ngập dẫn đến hư hỏng là tai họa bất khả kháng do thiên nhiên gây ra, do đó nếu chủ xe có mua gói bảo hiểm vật chất hay gói bảo hiểm thủy kích thì sẽ được bên bảo hiểm bồi thường theo quy tắc bảo hiểm.

Còn nếu chủ xe chỉ tham gia loại hình bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc thì khi phương tiện đó bị hư hỏng, thiệt hại sẽ không được bên bảo hiểm bồi thường.

Bảo hiểm thủy kích là gì? Bảo hiểm thủy kích là một điều khoản bổ sung trong bảo hiểm vật chất xe ô tô, giúp chi trả chi phí sửa chữa động cơ bị hư hỏng do xe đi vào vùng ngập nước và nước vào buồng đốt, gây ra hiện tượng thủy kích. Quyền lợi này chỉ được áp dụng nếu chủ xe mua thêm và xem kỹ các điều khoản trong hợp đồng, vì chi phí sửa chữa thủy kích có thể rất lớn.



