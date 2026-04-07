Video: Cận cảnh 2 nhân viên đường sắt bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ

Liên quan vụ 2 nhân viên đường sắt bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ tại đường ngang Trần Cao Vân, theo VTC News, Công ty CP Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng có báo cáo gửi Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Theo đó, khoảng 20h08 ngày 6/4, tại vị trí đường ngang Km788+515 (đường Trần Cao Vân, phường Thanh Khê), khi rào chắn đã hạ, đèn tín hiệu bật đỏ để đảm bảo an toàn cho đoàn tàu sắp đi qua, một phụ nữ trung niên điều khiển xe máy vẫn cố tình dắt xe tìm cách vượt qua khu vực cấm.

Video: Hai nhân viên gác chắn đường sắt bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ



Mặc dù hai nhân viên gác chắn liên tục cảnh báo, ngăn chặn, người này không chấp hành mà vẫn tiến sát khu vực đường ray. Chưa dừng lại, người này cùng một phụ nữ khác lao vào hành hung hai nữ nhân viên gác chắn đang làm nhiệm vụ.

Theo phản ánh của người dân, tại vị trí gác chắn có một khe hở nhỏ đã được nhân viên dùng đá chèn lại nhằm ngăn phương tiện luồn lách, tuy nhiên người vi phạm đã tự ý dỡ đá để vượt qua.

Thời điểm xảy ra vụ việc, đèn đỏ đã bật, gác chắn đã hạ, tàu đang đến gần. Hai nhân viên gác chắn gồm chị T.T.D.T và N.T.M.T đã thực hiện đúng quy trình, kiên quyết ngăn chặn nhưng vẫn bị hành hung.

Hình ảnh người phụ nữ cố vượt rào chắn khi tàu sắp đến, sau đó lao vào hành hung nữ nhân viên gác chắn. Ảnh: T.N

Hai nữ nhân viên gác chắn bị hành hung ảnh hưởng sức khỏe đã được đưa đến cơ sở y tế kiểm tra.

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại vụ việc cho thấy diễn biến manh động của 2 người phụ nữ, khiến nhiều người bức xúc.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an phường Thanh Khê đã có mặt, lập biên bản, đưa những người liên quan về trụ sở để làm rõ.