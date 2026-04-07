Video: Cận cảnh 2 nhân viên đường sắt bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ
GĐXH - Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang làm rõ vụ 2 nhân viên đường sắt bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ tại đường ngang Trần Cao Vân (phường Thanh Khê).
Liên quan vụ 2 nhân viên đường sắt bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ tại đường ngang Trần Cao Vân, theo VTC News, Công ty CP Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng có báo cáo gửi Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.
Theo đó, khoảng 20h08 ngày 6/4, tại vị trí đường ngang Km788+515 (đường Trần Cao Vân, phường Thanh Khê), khi rào chắn đã hạ, đèn tín hiệu bật đỏ để đảm bảo an toàn cho đoàn tàu sắp đi qua, một phụ nữ trung niên điều khiển xe máy vẫn cố tình dắt xe tìm cách vượt qua khu vực cấm.
Video: Hai nhân viên gác chắn đường sắt bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ (Nguồn: Thanh Liêm - Ngọc Trường)
Mặc dù hai nhân viên gác chắn liên tục cảnh báo, ngăn chặn, người này không chấp hành mà vẫn tiến sát khu vực đường ray. Chưa dừng lại, người này cùng một phụ nữ khác lao vào hành hung hai nữ nhân viên gác chắn đang làm nhiệm vụ.
Theo phản ánh của người dân, tại vị trí gác chắn có một khe hở nhỏ đã được nhân viên dùng đá chèn lại nhằm ngăn phương tiện luồn lách, tuy nhiên người vi phạm đã tự ý dỡ đá để vượt qua.
Thời điểm xảy ra vụ việc, đèn đỏ đã bật, gác chắn đã hạ, tàu đang đến gần. Hai nhân viên gác chắn gồm chị T.T.D.T và N.T.M.T đã thực hiện đúng quy trình, kiên quyết ngăn chặn nhưng vẫn bị hành hung.
Hai nữ nhân viên gác chắn bị hành hung ảnh hưởng sức khỏe đã được đưa đến cơ sở y tế kiểm tra.
Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại vụ việc cho thấy diễn biến manh động của 2 người phụ nữ, khiến nhiều người bức xúc.
Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an phường Thanh Khê đã có mặt, lập biên bản, đưa những người liên quan về trụ sở để làm rõ.
Giờ sinh Âm lịch của người phụ nữ sống nhẹ nhàng: Ít thị phi, nhiều phúc lộcĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Những người phụ nữ sinh vào một số khung giờ Âm lịch đặc biệt thường được đánh giá là có tính cách nhẹ nhàng, dễ gần và biết giữ hòa khí trong mọi mối quan hệ.
3 con giáp dễ đổi vận nhờ đất đai khi bước vào trung niênĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Với một số con giáp, chỉ cần kiên nhẫn, biết chờ thời điểm và chọn đúng hướng đi, họ hoàn toàn có thể sở hữu mảnh đất giá trị trước tuổi 50.
Những lỗi vi phạm giao thông bị CSGT tạm giữ, tịch thu xe năm 2026, triệu người dân cần biết ngayĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Năm 2026, các lỗi vi phạm giao thông nào sẽ bị tịch thu xe? Dưới đây là những hành vi vi phạm cụ thể bị xử phạt được áp dụng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
Tin sáng 7/4: Nắng nóng diện rộng kéo dài, có nơi trên 40 độ; Khởi tố vụ án liên quan Công ty TNHH Bảo Tín Minh ChâuĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo, các ngày 07 và 08/4, nắng nóng tiếp tục diện rộng, nhiều nơi gay gắt đến đặc biệt gay gắt.
Cả nước nắng nóng kéo dài, chuyên gia dự báo nơi nhiệt độ cao nhấtĐời sống - 17 giờ trước
Hầu khắp các khu vực trên cả nước bước vào đợt nắng nóng kéo dài, chuyên gia cũng đưa ra nhận định về những khu vực có cường độ nắng nóng gay gắt nhất.
Cận cảnh CSGT Hà Nội kiểm tra, xử lý phụ huynh dừng, đỗ xe tuỳ tiện khi đưa đón con tới trườngĐời sống - 19 giờ trước
Việc phụ huynh đưa đón con đến trường vi phạm Luật giao thông sẽ khiến con trẻ bắt chước, gây ra những hệ lụy khôn lường cho cả gia đình và xã hội. Phòng CSGT Công an TP Hà Nội sẽ xử lý nghiêm tình trạng trên để chấn chỉnh, giáo dục và nêu gương cho học sinh.
Hút thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồngĐời sống - 20 giờ trước
Hành vi bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi, không ghi nhãn, không có cảnh báo sức khỏe, có thể bị phạt tới 5 triệu đồng và đình chỉ 1 - 3 tháng.
Hà Nội: Nỗi lo hỏa hoạn từ những nhà xưởng tạm bợ ở phường Đại MỗĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Những nhà xưởng dựng tạm bằng tôn rách nát, kết cấu lỏng lẻo, bên trong chứa đầy vật liệu dễ cháy đang bủa vây khu dân cư Tháp Truyền hình (Đại Mỗ, Hà Nội). Trong cái nóng hầm hập của mùa hè Hà Nội, nỗi lo về hỏa hoạn đang trở nên hiện hữu hơn bao giờ hết.
Ngày sinh Âm lịch 'đẹp': Công danh ổn định, tuổi già thảnh thơiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Những người sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây thường được cho là có số thanh nhàn, dễ gặp may mắn, sớm gây dựng sự nghiệp.
Tháng 4 bùng nổ tài lộc: 4 con giáp 'sờ đâu cũng ra tiền'Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Đây được xem là giai đoạn thuận lợi để một số con giáp nắm bắt cơ hội, mạnh dạn xuống tiền đầu tư và kỳ vọng đón dòng lợi nhuận đáng kể trong tháng 4/2026.
4 tháng sinh Âm lịch mang số mệnh bình an: Càng sống càng hưởng phúcĐời sống
GĐXH - Theo tử vi phương Đông, có những tháng sinh Âm lịch được xem là "thuận thiên thời", giúp con người gặp nhiều may mắn, ít sóng gió và dễ đạt được sự an yên.