Hà Nội: Phẫn nộ cảnh người phụ nữ bế con nhỏ bị hàng xóm hành hung ở phố Lò Đúc

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại địa chỉ số 55, ngõ 132 phố Lò Đúc (phường Hai Bà Trưng), Theo người đăng tải video cho biết, nạn nhân là một phụ nữ đang nuôi 2 con nhỏ và có hoàn cảnh khó khăn.

Gia đình nạn nhân mới chuyển về ngôi nhà ở ngõ 132 Lò Đúc được 2 ngày thì bị một người hàng xóm tên Thắng (khoảng 60 tuổi) liên tục gây rối, quấy phá. Đỉnh điểm vào tối ngày 28/3, khi người phụ nữ này đang bế con nhỏ ở sân, đối tượng đã có hành vi chửi bới và bất ngờ lao tới xô đẩy mạnh.

Người phụ nữ bế con nhỏ bị xô ngã, hành hung tại phố Lò Đúc.

Cú đẩy khiến cả hai mẹ con ngã gục xuống nền gạch, bé gái mới 10 tháng tuổi bị va đập mạnh vùng đầu. Ngay sau đó, đối tượng vẫn không dừng lại mà tiếp tục lao vào hành hung người con gái lớn đang quay video rồi liên tục chửi bới bất chấp sự hoảng loạn của các nạn nhân.

Được biết, người phụ nữ bị hành hung tên T. là giáo viên mầm non, đang một mình nuôi hai con. Việc bị hành hung dã man bởi hàng xóm không chỉ gây thương tích về thể chất mà còn gây sang chấn tâm lý nặng nề cho các con của chị.

3 mẹ con chị T. sau đó đã đến công an phường trình báo, rồi đến bệnh viện để kiểm tra thương tích.

Liên quan đến vụ việc trên, sáng ngày 30/3, thông tin từ Công an phường Hai Bà Trưng xác nhận đơn vị đang tạm giữ một người đàn ông để làm rõ hành vi hành hung 3 mẹ con tại khu vực phố Lò Đúc. Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định.