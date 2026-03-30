Hà Nội: Phẫn nộ cảnh người phụ nữ bế con nhỏ bị hàng xóm hành hung ở phố Lò Đúc

Thứ hai, 13:13 30/03/2026 | Đời sống
GĐXH - Người đàn ông lớn tuổi liên tục chửi bới, hành hung một phụ nữ đang bế con nhỏ trên tay tại khu vực phố Lò Đúc (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) khiến 2 nạn nhân ngã mạnh xuống nền gạch, chấn thương vùng đầu.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại địa chỉ số 55, ngõ 132 phố Lò Đúc (phường Hai Bà Trưng), Theo người đăng tải video cho biết, nạn nhân là một phụ nữ đang nuôi 2 con nhỏ và có hoàn cảnh khó khăn.

Gia đình nạn nhân mới chuyển về ngôi nhà ở ngõ 132 Lò Đúc được 2 ngày thì bị một người hàng xóm tên Thắng (khoảng 60 tuổi) liên tục gây rối, quấy phá. Đỉnh điểm vào tối ngày 28/3, khi người phụ nữ này đang bế con nhỏ ở sân, đối tượng đã có hành vi chửi bới và bất ngờ lao tới xô đẩy mạnh.

Người phụ nữ bế con nhỏ bị xô ngã, hành hung tại phố Lò Đúc.

Cú đẩy khiến cả hai mẹ con ngã gục xuống nền gạch, bé gái mới 10 tháng tuổi bị va đập mạnh vùng đầu. Ngay sau đó, đối tượng vẫn không dừng lại mà tiếp tục lao vào hành hung người con gái lớn đang quay video rồi liên tục chửi bới bất chấp sự hoảng loạn của các nạn nhân.

Được biết, người phụ nữ bị hành hung tên T. là giáo viên mầm non, đang một mình nuôi hai con. Việc bị hành hung dã man bởi hàng xóm không chỉ gây thương tích về thể chất mà còn gây sang chấn tâm lý nặng nề cho các con của chị.

3 mẹ con chị T. sau đó đã đến công an phường trình báo, rồi đến bệnh viện để kiểm tra thương tích.

Liên quan đến vụ việc trên, sáng ngày 30/3, thông tin từ Công an phường Hai Bà Trưng xác nhận đơn vị đang tạm giữ một người đàn ông để làm rõ hành vi hành hung 3 mẹ con tại khu vực phố Lò Đúc. Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định.

Hà Nội: Danh tính 2 kẻ truy đuổi, dùng gậy gỗ hành hung nam thanh niên sau va chạm giao thông

GĐXH - Sau khi xảy ra va chạm với xe máy của một nam thanh niên trên đường Nguyễn Khang (phường Yên Hòa, Hà Nội) hai đối tượng đi ô tô đã đuổi theo, ép xe vào vỉa hè rồi dùng mũ bảo hiểm, gậy gỗ tấn công nạn nhân dã man.

Tin liên quan

3 con giáp làm đâu thắng đó, tài lộc đổ về liên tục năm 2026, có bạn không?

Tử vi tháng 2 âm lịch 2026: Dự đoán tài lộc và tình duyên con giáp Ngọ, Thân đầy bất ngờ

Tử vi tháng 2 âm lịch 2026: Dự đoán tài lộc và tình duyên con giáp Ngọ, Thân đầy bất ngờ

Tất tần tật các thông tin về hộ chiếu (passport) năm 2026, hàng triệu người dân nên cập nhật quy định mới nhất

Thời điểm vàng mua nhà đã tới: 3 con giáp có khả năng an cư cao nhất năm 2026

Đang khó khăn bỗng trúng vận: 3 con giáp tiền về dồn dập, túi đầy trở lại

Kinh hoàng những 'lò bát quái' ven đê ở Ninh Bình, khói đang âm thầm 'đầu độc' người dân

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
