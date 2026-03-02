Hà Nội: Từ chối khách say xỉn, tài xế xe công nghệ bị hành hung tại Khu đô thị Văn Quán
GĐXH - Một tài xế xe công nghệ vừa phải nhập viện trong tình trạng chấn thương vùng mặt và mắt sau khi bị một hành khách nam có biểu hiện say rượu tấn công vô cớ vào đêm 1/3 tại Khu đô thị Văn Quán (phường Hà Đông, TP Hà Nội)
Theo thông tin từ nạn nhân là anh N.V.Ph. (tài xế xe công nghệ), sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 1/3/2026. Thời điểm trên, anh Ph. nhận yêu cầu đón khách tại khu vực tòa nhà CT1B, Khu đô thị Văn Quán (phường Hà Đông) để di chuyển đến phố Lê Văn Lương. Tại điểm đón, có hai hành khách gồm một nam thanh niên và một người phụ nữ lớn tuổi bước lên xe.
Từ chối chở người có biểu hiện say xỉn, tài xế xe công nghệ bị hành hung. Video: NVCC
Anh Ph. cho biết, khi lên xe nam thanh niên ngồi ghế trước có biểu hiện say xỉn và liên tục có lời lẽ xúc phạm tài xế. Sau khi phải chờ khách gần 30 phút và nhận thấy hành vi của người này có dấu hiệu mất kiểm soát, anh Ph. đã quyết định từ chối thực hiện cuốc xe nhằm đảm bảo an toàn.
Ngay khi tài xế vừa bước xuống xe, nam thanh niên đã lao vào hành hung. Theo trình báo của anh Ph., người phụ nữ đi cùng không can ngăn mà còn giữ anh lại để nam thanh niên tiếp tục tấn công. Sau đó, cả hai hành khách đã rời khỏi hiện trường.
Do chuyến xe này do một người khác đặt hộ qua ứng dụng nên tài xế không có thông tin cụ thể về danh tính của đối tượng hành hung.
Hậu quả của vụ việc khiến anh Ph. bị sưng tím vùng mặt, trầy xước nhiều vị trí và mắt trái bị nhìn mờ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh Ph. đã đến Công an phường Hà Đông để trình báo và cung cấp các thông tin liên quan.
Chiều ngày 2/3 đại diện Công an phường Hà Đông xác nhận đơn vị đã tiếp nhận vụ việc và đang tiến hành xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
