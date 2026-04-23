Hà Nội: Khởi tố kẻ trộm xe SH 160i của bạn cùng phòng rồi đem bán 20 triệu

Thứ năm, 18:59 23/04/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Phát hiện bạn cùng phòng để chìa khóa xe sơ hở, một đối tượng đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản, lấy xe mang đi bán với giá rẻ. Vụ việc nhanh chóng được Công an phường Yên Hòa điều tra, làm rõ và thu hồi tài sản.

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vụ việc xảy ra tại một phòng trọ trên địa bàn phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Đối tượng Nguyễn Phương Nam (SN 2002, trú tại Hải Phòng) vốn là người làm việc và sinh sống cùng phòng với anh V.V.H.

Trong quá trình sinh hoạt chung, phát hiện anh H. để chìa khóa phụ của chiếc xe máy Honda SH 160i trong phòng, Nam đã nảy sinh ý định chiếm đoạt. Rạng sáng ngày 6/4/2026, lợi dụng lúc anh H. đang ngủ say, đối tượng đã lén lấy chìa khóa, xuống tầng 1 dắt xe và nổ máy rời khỏi nơi ở.

Đối tượng Nguyễn Phương Nam tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN

Ngay sau khi chiếm đoạt được tài sản, Nam không dám sử dụng mà tìm cách tiêu thụ nhanh chóng để lấy tiền tiêu xài. Đối tượng đã đăng tin rao bán chiếc SH 160i lên mạng xã hội với giá chỉ khoảng 20 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Yên Hòa đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định được nơi đối tượng đang lẩn trốn cùng tang vật. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Công an phường đã vận động Nam ra đầu thú và thu hồi thành công chiếc xe máy để trả lại cho bị hại.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 16/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phương Nam về tội “Trộm cắp tài sản” theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Hà Nội: Bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy, mỗi lần chỉ cần 1-3 phút thực hiệnHà Nội: Bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy, mỗi lần chỉ cần 1-3 phút thực hiện

GĐXH - Ngày 31/1, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an phường Tây Mỗ vừa bắt giữ nhóm đối tượng trộm xe máy.

Bắt đối tượng có 6 tiền án chuyên trộm xe máy tại Hà Nội

Hà Nội: Bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy, mỗi lần chỉ cần 1-3 phút thực hiện

Mâu thuẫn trong ăn nhậu, thanh niên chém bạn, trộm xe máy bỏ trốn

Tóm gọn đối tượng trộm xe máy trong đêm khi đang tìm chỗ tiêu thụ

Hà Nội: Tóm gọn đối tượng trộm xe máy lúc nửa đêm

Khởi tố, bắt giam đối tượng giết 2 người vì ghen tuông

GĐXH - Phát hiện bạn gái có bạn trai mới và đòi chia tay, Trương Quốc Đạt (SN 2007, trú tại tỉnh An Giang) mang dao giết 2 người. Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt giam Đạt xử lý theo quy định.

Cựu thiếu tá CSGT bị khởi tố vì bỏ mặc nam sinh lớp 12 gặp nạn tử vong

GĐXH - Sau nhiều ngày gây xôn xao dư luận, sáng ngày 23/4, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chính thức công bố quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng (cựu Thiếu tá CSGT) về tội "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng".

Hà Nội: Tóm gọn nhóm 'quái xế' bốc đầu xe máy để quay clip tại phường Phúc Lợi

GĐXH - Lực lượng 141 Công an TP Hà Nội mới đây đã bắt giữ nhóm thiếu niên chuyên tụ tập đua xe, bốc đầu tại khu vực phường Phúc Lợi. Đáng chú ý, đây chính là nhóm đối tượng xuất hiện trong các video bốc đầu xe gây phẫn nộ trên mạng xã hội những ngày vừa qua.

Bắt 6 đối tượng có quan hệ thân tộc vận chuyển, mua bán ma túy liên tỉnh xuyên biên giới

GĐXH - Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng có quan hệ thân tộc, hoạt động liên tỉnh, xuyên biên giới, với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Hà Nội: Người phụ nữ thuê sát thủ ở Hải Phòng với giá 300 triệu bắn đối thủ ra đầu thú sau 6 năm lẩn trốn

GĐXH - Sau gần 6 năm lẩn trốn, người phụ nữ bị truy nã vì thuê hai đối tượng dùng súng bắn đối thủ làm ăn tại Ninh Hiệp (Gia Lâm cũ, Hà Nội) đã ra đầu thú khi được lực lượng công an vận động.

Nhóm thanh thiếu niên 'thủ' kiếm, chạy xe rượt đuổi nhau trên phố

GĐXH - Nhóm thanh thiếu niên ở Quảng Trị tụ tập, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, hò hét rượt đuổi nhau trên phố.

Vừa lên Lào Cai tìm việc, đối tượng truy nã nguy hiểm ở Cà Mau bị bắt giữ

GĐXH - Sau thời gian lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành dưới vỏ bọc thợ sơn, đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Trường Giang vừa bị lực lượng Công an tỉnh Lào Cai phát hiện, bắt giữ khi đang ẩn náu trên địa bàn phường Yên Bái.

Lào Cai: TikToker 'câu tương tác' bằng nội dung phản cảm, nhận cái kết đắt giá

GĐXH - Đăng tải video có nội dung phản cảm, đi ngược thuần phong mỹ tục nhằm thu hút lượt xem và tăng tương tác trên mạng xã hội, một TikToker tại Lào Cai vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng.

Dâm ô nữ sinh 11 tuổi, người đàn ông ở Hưng Yên bị khởi tố, bắt giam

GĐXH - Dâm ô với người dưới 16 tuổi, Nguyễn Doãn Minh (SN 1991, trú tại thôn Ngọc Minh, xã Ngọc Lâm, tỉnh Hưng Yên) bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, bắt tạm giam.

Hà Nội: Xử lý cơ sở thẩm mỹ 'chui' khiến khách hàng nhập viện cấp cứu

GĐXH - Đăng ký dưới hình thức spa chăm sóc da thông thường, nhưng cơ sở Chang’E Beauty & Academy (phường Yên Hòa, Hà Nội) đã lén lút thực hiện các thủ thuật xâm lấn trái phép trong điều kiện y tế không đảm bảo.

GĐXH - Công an TP Hà Nội thông báo tìm người phụ nữ đi xe mô tô Honda Dream, có đầu biển số "88" gây tai nạn cho cụ ông đi bộ dưới lòng đường Nguyễn Khánh Toàn khiến người này phải nhập viện cấp cứu.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

