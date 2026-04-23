Hà Nội: Khởi tố kẻ trộm xe SH 160i của bạn cùng phòng rồi đem bán 20 triệu

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vụ việc xảy ra tại một phòng trọ trên địa bàn phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Đối tượng Nguyễn Phương Nam (SN 2002, trú tại Hải Phòng) vốn là người làm việc và sinh sống cùng phòng với anh V.V.H.

Trong quá trình sinh hoạt chung, phát hiện anh H. để chìa khóa phụ của chiếc xe máy Honda SH 160i trong phòng, Nam đã nảy sinh ý định chiếm đoạt. Rạng sáng ngày 6/4/2026, lợi dụng lúc anh H. đang ngủ say, đối tượng đã lén lấy chìa khóa, xuống tầng 1 dắt xe và nổ máy rời khỏi nơi ở.

Đối tượng Nguyễn Phương Nam tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN

Ngay sau khi chiếm đoạt được tài sản, Nam không dám sử dụng mà tìm cách tiêu thụ nhanh chóng để lấy tiền tiêu xài. Đối tượng đã đăng tin rao bán chiếc SH 160i lên mạng xã hội với giá chỉ khoảng 20 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Yên Hòa đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định được nơi đối tượng đang lẩn trốn cùng tang vật. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Công an phường đã vận động Nam ra đầu thú và thu hồi thành công chiếc xe máy để trả lại cho bị hại.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 16/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phương Nam về tội “Trộm cắp tài sản” theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.