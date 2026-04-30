'Siêu trộm' vừa ra tù tiếp tục phạm tội

Ngày 30/4, Công an xã Kỳ Hoa vừa hoàn thiện hồ sơ, đề xuất Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 1 bị can về tội "Trộm cắp tài sản".

Công an bắt giữ đối tượng.

Trước đó, ngày 18/4, bà L.T.T. (SN 1971, trú tại thôn Tấn Sơn, xã Kỳ Hoa) bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 1 xe đạp điện trị giá khoảng 9,5 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Kỳ Hoa huy động lực lượng soát xét địa bàn. Đến 16h ngày 23/4, Công an xã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Hồ Thanh Luật (SN 2006, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Gia Lai).

Đáng chú ý, Hồ Thanh Luật là đối tượng ngoại tỉnh có 4 tiền sự "trộm cắp tài sản". Tháng 12/2025 đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù.

