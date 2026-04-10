Hà Nội: Nữ tài xế xe ôm công nghệ nhập viện vì bị đánh bằng mũ bảo hiểm
GĐXH - Tối 9/4, một vụ xô xát đã xảy ra trên đường Xuân Thủy (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội) khiến một nữ tài xế GrabBike phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương vùng đầu.
Theo đó, vào khoảng 20h30 ngày 9/4, tại khu vực đường Xuân Thủy, phường Cầu Giấy, nhiều người dân bất ngờ chứng kiến cảnh một người đàn ông và một người phụ nữ xảy ra tranh cãi với một nữ tài xế xe ôm công nghệ.
Theo video được các nhân chứng ghi lại cho thấy, trong lúc cãi vã, người phụ nữ đi cùng người đàn ông (mặc áo xanh) đã sử dụng mũ bảo hiểm đánh vào vùng đầu nạn nhân.
Vụ xô xát được người dân ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội.
Cú đánh mạnh khiến nữ tài xế bị chảy máu vùng đầu, choáng váng và ngồi gục ngay bên lề đường.
Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an phường Cầu Giấy đã nhanh chóng triển khai lực lượng. Đến khoảng 20h45, tổ công tác đã có mặt tại hiện trường và đưa hai người liên quan về trụ sở làm việc.
Nạn nhân ngay sau đó đã được hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần nhất để kiểm tra các chấn thương phần mềm và vùng sọ não.
Lãnh đạo UBND phường Cầu Giấy xác nhận sự việc và khẳng định cơ quan công an đang tích cực lấy lời khai, trích xuất camera để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát.
